Brankář Kovář je blízko odchodu do PSV Eindhoven. Schick bude v Leverkusenu pokračovat

Do klubu, který je úřadujícím nizozemským mistrem, by měl Kovář zamířit konkrétně za pět milionů eur (v přepočtu 123 milionů korun) s tím, že bonusy by měly činit další dva miliony eur (49 milionů korun). Tímto způsobem si tak Leverkusen zajistil to, že budou do jeho kasy přitékat peníze kdykoliv, kdy Kovář v budoucnu změní své působiště.

Připomeňme, že Kovář byl součástí německého klubu, který se v poslední sezóně 2024/25 stal bundesligovým vicemistrem, od předloňska, kdy tam přestoupil z Manchesteru United. Mezi těmito působeními si ale ještě udělal zastávku v pražské Spartě, kde hostoval a které dopomohl k ligovému titulu v sezóně 2022/23.

V Leverkusenu plnil roli dvojky, když kryl záda Lukase Hradeckého, s nímž se střídal tak, že byl vidět v brance především v zápasech evropských pohárů včetně Ligy mistrů. To v Eindhovenu bude mít rozhodně větší vytížení, neboť míří tam, kde s ním počítají jako s jedničkou. Mimochodem, jen před pár dny do nizozemské ligy zamířil další český brankář Vítězslav Jaroš, který bude od příští sezóny pro změnu hájit barvy Ajaxu Amsterdam, kam přišel na hostování z Liverpoolu.

Matěj Kovář pak je v poslední době brankářskou oporou národního týmu, když se pod vedením kouče Ivana Haška stal reprezentační jedničkou. V letošním kalendářním roce tak tedy nechyběl ani jednou v základní sestavě národního týmu. Za národní A-tým dosud nastoupil do 13 zápasů.

Co se týče další reprezentační opory a dalšího českého legionáře v Leverkusenu Patrika Schicka, u něj už je jasné, že v tomto německém celku zůstane i pro příští sezónu. Spekulace o jeho odchodu totiž před pár dny utnul samotný klubový sportovní ředitel Simon Rolfes. „Patrik zůstane, je to jisté,“ nechal se slyšet konkrétně v rozhovoru pro Kölner Stadt-Anzeiger.

O služby českého útočníka se totiž v posledních týdnech zajímaly kluby anglické Premier League, z Itálie či dokonce ze Saúdské Arábie a proslýchalo se, že si Schick příliš nerozuměl s již bývalým koučem Xabim Alonsem, jenž už nyní vede fotbalisty Realu Madrid. Navzdory tomu všemu měl ale za sebou vydařenou sezónu 2024/25, během které zaznamenal hned 27 soutěžních branek.

Nyní to tedy vypadá, že se Schick těší na příchod nového kouče Erika ten Haga, jenž bude daleko ochotnější stavět Schicka společně s Victorem Bonifacem do útoku. „Bohužel Xabi je spolu moc často nestavěl, Boni ale v Belgii pravidelně hrál v útočné dvojici. Není to klasická devítka, co by jen čekala vepředu. Rád si seběhne na křídlo, což pak mezi oběma dobře fungovalo,“ uvedl k tomu Rolfes, jenž připomněl jeden případ, kdy oba hráči spolu na hřiště nastoupili. „Když ve Stuttgartu přišel Boni na hřiště, společně s Patrikem pak zápas otočili. Klíčové je, aby byli oba v top formě. Erik (ten Hag) bude v tomhle flexibilnější a dá jim šanci hrát spolu,“ pokračoval.

Dodejme na závěr, že Patrik Schick má s Leverkusenem domluvený kontrakt, který mu skončí až v červnu 2027.