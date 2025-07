Trump hrozí cly všem zemím podporujícím BRICS. Problémy by způsobil Američanům

Do nadcházející sezóny 2025/26 nastoupí fotbalová Sparta už bez jednoho ze svých obránců Martina Vitíka. Tento dvaadvacetiletý reprezentant totiž téměř s jistotou míří do italské Boloni, která minulou sezónu skončila na deváté příčce Serie A a která ale zároveň ovládla Italský pohár. Pokud se potvrdí, že do sparťanské kasy za Martina Vitíka přistane téměř 15 milionů eur (v přepočtu zhruba 370 milionů korun), stane se z tohoto berounského rodáka nejdražší český fotbalový obránce v historii.