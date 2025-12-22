Trump se zřejmě nevzdává "amerického" Grónska. Jmenoval nového vyslance

Americký prezident Donald Trump jmenoval dalšího speciálního vyslance, který dostane na starosti konkrétní oblast v rámci zahraniční politiky Washingtonu. Tentokrát jde o Grónsko, dánské autonomní území v Arktidě, o které Trump v uplynulých měsících projevil zájem. 

Trump na své sociální síti Truth Social oznámil, že do funkce speciálního amerického vyslance pro Grónsko jmenoval guvernéra státu Louisiana Jeffa Landryho. 

"Jeff rozumí, jak zásadní je Grónsko pro naši národní bezpečnost a rozhodně pokročí se zájmy naší země ohledně bezpečnosti a přežití našich spojenců a celého světa," napsal americký prezident a Landrymu pogratuloval. 

Trump už na jaře prohlásil, že Spojené státy americké potřebují Grónsko pro světový mír. "Myslím, že Grónsko rozumí, že ho musí vlastnit Spojené státy. A pokud tomu nerozumí Dánsko a EU, musíme jim to vysvětlit. Potřebujeme Grónsko," řekl šéf Bílého domu před několika měsíci. Tehdy tvrdil, že všude kolem Grónska se nacházejí čínské a ruské lodě.

Grónsko letos zároveň navštívil americký viceprezident J. D. Vance, který řekl americkým vojákům na základně Pituffik, že USA musejí získat kontrolu nad tímto ostrovem v Arktidě, aby zastavili hrozbu, kterou představují Moskva a Peking. Rovněž kritizoval Dánsko, které podle jeho slov neodvedlo dobrou práci. 

Grónští političtí lídři reagovali utvořením široké koalice národní jednoty. Premiér Jens-Frederik Nielsen prohlásil, že Američané neprojevili Grónsku dostatečný respekt. 

