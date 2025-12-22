Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění.
"S velkým zármutkem oznamujeme odchod našeho milovaného Chrise, který zemřel v míru v předchozím průběhu dnešního dne po krátké nemoci. Chrisova hudba byla soundtrackem mnoha životů a jeho odkaz bude žít dál prostřednictvím songů, které zanechal," uvedla rodina v pondělí na sociální síti.
Rea se narodil v březnu 1951 v anglickém Middlesbrough a proslavil se jako zpěvák, kytarista a skladatel. Žánrově jej odborníci řadili do popu, rocku i blues. Celosvětově známý hudebník s nezaměnitelným chraplavým hlasem prodal desítky milionů alb. Za jeho největší hit bývá označována skladba Driving Home for Christmas.
Rea opakovaně vystoupil v České republice, přičemž vystřídal několik míst v Praze. Publikum za ním dorazilo do O2 areny, Sportovní haly na Výstavišti či Kongresového centra.
