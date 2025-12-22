Vánoce budou letos výjimečné, konstatovali meteorologové. Po dlouhé době mají být opět zimní a na některých místech i bílé. Ve středu večer se navíc očekávají mrazy. Česko se také zbaví inverze, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Do bílého rána se sněhovou pokrývkou se s největší pravděpodobností na Štědrý den probudí lidé žijící na Šumavě, v Pošumaví, jižních Čechách, kolem Jeseníků, v Orlických horách nebo v Krkonoších, případně i na jihu Vysočiny, v Brdech a okolí, Českém lese a možná i vyšších polohách Karlovarského kraje.
Nejvíce sněhu očekávají meteorologové na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách, kde napadne pět, výjimečně až deset centimetrů sněhu. Souvislejší pokrývka má ležet také v Jeseníkách. "Z krajských měst by letos mohly mít krásné Bílé Vánoce hlavně České Budějovice, kde je šance na alespoň pár cm nového sněhu vysoká," uvedl ústav na síti X.
Během středečního dne se sněhové vločky mohou objevit i jinde, šance ale bude nižší. Například na jižní Moravě se předpokládá, že srážky budou spíše dešťové, případně půjde o déšť se sněhem.
"Vánoční ráno také bude na většině území lehce mrazivé, od vyšších poloh a na horách pak bude mrznout i výrazněji po celý den. Lehce nad nulou mohou být teploty jen v nížinách. Přes den pak budou denní maxima většinou kolem 0 °C, v nižších polohách i lehce nad nulou," sdělili meteorologové.
Pocitová teplota ale bude nižší kvůli výraznějšímu větru od severovýchodu. "Štědrý večer pak bude na celém území mrazivý, navíc se místy začne i od severovýchodu vyjasňovat, na řadě míst tak bude i ráno na Boží hod velmi chladné," dodali odborníci.
Související
Počasí: Budou Vánoce bílé? Ve středu může nasněžit
Pravé zimní počasí je v nedohlednu, ukazuje měsíční výhled
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci
před 1 hodinou
Konečně zimní počasí. Letošní Vánoce budou jiné, potvrdili meteorologové
před 2 hodinami
Trump se zřejmě nevzdává "amerického" Grónska. Jmenoval nového vyslance
před 2 hodinami
Drama v Liberci. Sedm zraněných při požáru domu, zachraňovali je hasiči
před 3 hodinami
Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci
před 4 hodinami
Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat
před 5 hodinami
Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident
před 6 hodinami
Tragédie v Českých Budějovicích. Chodkyně nepřežila střet s autem
před 7 hodinami
Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka
před 7 hodinami
Exploze v Moskvě. Generál je po smrti, mluví se o podílu Ukrajinců
před 8 hodinami
Podnikatel Karel Kadlec zemřel. Z CarTec Group udělal respektovanou firmu
před 9 hodinami
Witkoff jednal o míru s Kyjevem i Moskvou. Bylo to produktivní a konstruktivní, řekl
před 10 hodinami
Vražda na Šternbersku. Na místě činu se údajně střílelo
před 11 hodinami
Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?
včera
Rutte: Putin je ochoten obětovat obrovské množství lidí. Na Ukrajině se zranilo nebo zemřelo milion Rusů
včera
Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní
včera
"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem
včera
Americké jednotky u břehů Venezuely zadržely třetí tanker. Brazílie mluví o opakování války o Falklandy
včera
Kreml popřel trojstranná jednání s USA a Ukrajinou. Macron přivítal ochotu Putina s ním mluvit
včera
Česko si připomíná druhé výročí tragické střelby na Filozofické fakultě
Česká republika si dnes připomíná druhé výročí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na náměstí Jana Palacha v Praze se sešli přední politici i veřejnost, aby uctili památku obětí u tamního pietního místa. Předseda Senátu Miloš Vystrčil při této příležitosti zdůraznil, že na tyto události nesmíme nikdy zapomenout a odpovědnost za to, aby se nic podobného neopakovalo, nese každý z nás.
Zdroj: Libor Novák