Konečně zimní počasí. Letošní Vánoce budou jiné, potvrdili meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. prosince 2025 17:09

Počasí
Počasí

Vánoce budou letos výjimečné, konstatovali meteorologové. Po dlouhé době mají být opět zimní a na některých místech i bílé. Ve středu večer se navíc očekávají mrazy. Česko se také zbaví inverze, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Do bílého rána se sněhovou pokrývkou se s největší pravděpodobností na Štědrý den probudí lidé žijící na Šumavě, v Pošumaví, jižních Čechách, kolem Jeseníků, v Orlických horách nebo v Krkonoších, případně i na jihu Vysočiny, v Brdech a okolí, Českém lese a možná i vyšších polohách Karlovarského kraje.

Nejvíce sněhu očekávají meteorologové na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách, kde napadne pět, výjimečně až deset centimetrů sněhu. Souvislejší pokrývka má ležet také v Jeseníkách. "Z krajských měst by letos mohly mít krásné Bílé Vánoce hlavně České Budějovice, kde je šance na alespoň pár cm nového sněhu vysoká," uvedl ústav na síti X.

Během středečního dne se sněhové vločky mohou objevit i jinde, šance ale bude nižší. Například na jižní Moravě se předpokládá, že srážky budou spíše dešťové, případně půjde o déšť se sněhem.  

"Vánoční ráno také bude na většině území lehce mrazivé, od vyšších poloh a na horách pak bude mrznout i výrazněji po celý den. Lehce nad nulou mohou být teploty jen v nížinách. Přes den pak budou denní maxima většinou kolem 0 °C, v nižších polohách i lehce nad nulou," sdělili meteorologové.

Pocitová teplota ale bude nižší kvůli výraznějšímu větru od severovýchodu. "Štědrý večer pak bude na celém území mrazivý, navíc se místy začne i od severovýchodu vyjasňovat, na řadě míst tak bude i ráno na Boží hod velmi chladné," dodali odborníci. 

před 11 hodinami

Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?

