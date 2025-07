Trump udělal z USA obchodního vyvrhele. Řešením je vyloučení z WTO

Evropská unie minulý týden představila záměr vytvořit alternativu ke WTO a spolupracovat s obdobně smýšlejícími zeměmi na udržení právního rámce v mezinárodním obchodě. „Existuje však lepší možnost: zachovat WTO, ale vyloučit z ní USA,“ uvedla Hopewellová.

Podle ní nedává smysl, aby Spojené státy zůstávaly členem organizace, když opakovaně porušují její pravidla. „Od svého znovuzvolení Trump v podstatě zahájil rozsáhlý útok na globální obchodní systém a terorizuje země po celém světě zdánlivě nekonečnou salvou cel a hrozeb. Americký prezident už ani nepředstírá, že dodržuje pravidla WTO,“ zdůraznila v komentáři pro server Politico.

Hopewellová varovala, že Trumpova cla mohou vrátit svět do 30. let minulého století, kdy šíření amerického obchodního protekcionismu prohloubilo Velkou hospodářskou krizi, která začala krachem burzy na Wall Street v roce 1929. „Za těchto okolností je ponechání USA v organizaci výsměchem této instituci a jejím principům. Země, které se zavázaly zachovat obchodní řád založený na pravidlech, musí bojovat a bránit tento systém a potrestat jeho flagrantní porušování pravidel WTO,“ pokračovala.

Připomněla, že v současnosti Spojené státy tvoří zhruba desetinu světového obchodu. „Mezinárodní právní řád upravující obchod lze udržet pouze tehdy, pokud budou země za jeho porušování potrestány. Ale tím, že USA znemožnily fungování odvolacího orgánu WTO, znemožnily vymáhání globálních obchodních pravidel,“ uvedla.

„Nyní může jakákoli země, která prohraje spor před WTO, zablokovat rozhodnutí pouhým podáním odvolání k nefunkčnímu orgánu. A tím, že tak činí v opakovaných sporech, v nichž zpochybňuje své politiky, které jsou v rozporu s pravidly WTO, mohou USA beztrestně porušovat pravidla,“ dodala Hopewellová.

Varovala rovněž před celkovým kolapsem globálního obchodu. „Globální obchodní režim může bez nich přežít, ale pouze za předpokladu, že zbytek světa bude i nadále dodržovat pravidla. Nepřežije však, pokud ostatní země napodobí Trumpovo porušování pravidel, cla a další protekcionistická opatření. Toto riziko nákazy představuje vážnou hrozbu pro globální ekonomickou bezpečnost,“ zdůraznila.

„Proto se členové WTO musí sjednotit a jasně odmítnout Trumpovu obchodní agresi a ukázat, že nebude tolerována. To, co bylo kdysi nemyslitelné, je nyní nutností: jediným způsobem, jak zachovat systém založený na pravidlech, je vyloučení nebo pozastavení členství USA,“ zopakovala.

Podle Hopewellové pro takový krok existuje mechanismus. „Ačkoli WTO nemá konkrétní postupy pro vyloučení člena, je to možné podle článku X, který stanoví postupy pro změnu dohody WTO. USA by mohly být vyloučeny z organizace dvoutřetinovou většinou hlasů pro změnu dohody. Pokud by odmítly přijmout změny, byla by nutná tříčtvrtinová většina,“ vysvětlila.

„USA by nemělo být dovoleno nadále využívat výhod členství, aniž by měly jakoukoli odpovědnost za plnění svých závazků. Odepření práv členství v WTO by konečně mohlo vytvořit potřebný tlak a donutit Trumpa, aby upustil od svých destruktivních cel,“ uvedla Hopewellová.

Dopady vyloučení na americkou ekonomiku by podle ní byly zásadní. „Ekonomické škody by byly značné: USA by ztratily přístup na globální trhy za výhodné celní sazby WTO a mohly by být vystaveny neomezeným clům. Ztratily by také přístup na trhy pro vývoz svých služeb a ochranu svého duševního vlastnictví, které jsou základem současného ekonomického úspěchu Ameriky a její dominance v předních odvětvích high-tech. Ztratily by také ochranu WTO před obchodní diskriminací, což by umožnilo ostatním zemím uvalit vývozní omezení, která by mohla přerušit dodávky životně důležitých zboží,“ upozornila.

„Trump učinil z USA v oblasti obchodu darebácký stát, který zcela ignoruje mezinárodní právo – a dokonce i samotnou myšlenku, že obchod by měl být řízen právním řádem. Vyloučení USA by jasně ukázalo jejich status mezinárodního vyvrhele,“ uzavřela Hopewellová.