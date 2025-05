Trump chystá další kroky proti Harvardu. Soud je dopředu zablokuje

Jak uvedla agentura Reuters, americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti poslalo Harvardu v úterý oficiální oznámení o záměru odebrat univerzitě certifikaci v rámci federálního programu pro zahraniční studenty a výměnné pobyty. Škola má nyní třicet dní na reakci.

Toto oznámení přišlo krátce před soudním jednáním, na němž se rozhoduje, zda bude prodloužen dočasný zákaz odebrání této certifikace, který Trumpova administrativa oznámila minulý týden.

Zároveň se Trumpova vláda chystá zcela přerušit veškeré federální vazby s Harvardem. Podle interní směrnice, kterou získal deník New York Times, dostanou federální agentury pokyn k ukončení všech dosavadních smluv s univerzitou. Celková hodnota těchto kontraktů se pohybuje okolo 100 milionů dolarů.

Pokyn má být distribuován vládním agenturám skrze Generální správní úřad (GSA) a týká se devíti federálních resortů — od výzkumu ve zdravotnictví až po školení státních zaměstnanců. Každá agentura má do začátku června nahlásit, které smlouvy ukončí a kým je nahradí.

Mezitím federální soudkyně Allison Burroughsová oznámila, že plánuje vydat předběžné opatření, které zablokuje okamžité odebrání možnosti Harvardu přijímat studenty ze zahraničí. Nařízení by tak zabránilo Trumpově administrativě uskutečnit tento krok okamžitě, a to do vyřešení celého případu.

Soudkyně Burroughsová o zákazu rozhodovala během středečního dopoledního jednání, které navázalo na páteční verdikt, jímž už dočasně zadržela rozhodnutí ministerstva vnitřní bezpečnosti. Verdikt přichází v citlivé době, kdy se administrativa snaží tvrdě postupovat proti některým univerzitám, které podle ní nezvládají potírat projevy antisemitismu a jiných forem nenávisti.