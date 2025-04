Krym zůstane Rusku, Zelenskyj to chápe, prohlásil Trump, zatímco Witkoff jedná s Putinem

Setkání probíhá ve známém oválném sále Kremlu, kde si Putin a Witkoff vyměnili zdvořilosti a potřásli si rukou, než usedli k jednání. Witkoff dorazil s jedním dalším představitelem Spojených států. Kreml krátce před schůzkou zveřejnil videozáznam, ve kterém Putin výjimečně promluvil anglicky: „How are you, Mr. President?“ zeptal se Witkoff. „Fine, just fine, thank you,“ odpověděl ruský prezident.

Schůzka přichází v době, kdy prezident Donald Trump stupňuje tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vyzývá jej, aby přistoupil na mírové rozhovory s Ruskem. V rozhovoru pro magazín Time, zveřejněném v pátek, Trump prohlásil, že „Krym zůstane Rusku“ a dodal, že Zelenskyj tomu „rozumí“. Podle něj je nutné, aby Ukrajina učinila ústupky, jinak válka nebude ukončena.

Trump rovněž uvedl, že Krym „byl Rusku dán za Obamovy éry, nikoliv za mé“. Zdůraznil, že poloostrov je strategický, obyvatelstvo mluví převážně rusky a že ruská vojenská přítomnost v oblasti existovala dávno před anexí v roce 2014.

Trumpovy výroky přicházejí jen den poté, co ruská armáda provedla masivní útok na Kyjev. Při několika hodin trvajícím bombardování bylo podle ukrajinských úřadů zabito nejméně 12 lidí a 87 dalších zraněno. Americký prezident na tuto ofenzivu zareagoval nezvykle přímým vzkazem Vladimiru Putinovi: „Nejsem spokojen s ruskými údery na KYJEV. Zbytečné a ve velmi špatném čase. Vladimíre, DOST! Umírá 5000 vojáků týdně. Uzavřeme Mírovou dohodu!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

V souvislosti s rostoucími ztrátami a bezvýsledností diplomatických snah se spekuluje, že Trumpova administrativa zvažuje ukončení vojenské podpory Ukrajině, pokud nedojde k dohodě. Vysoce postavení američtí představitelé varovali, že trpělivost Washingtonu může brzy vypršet.

Mezitím ruské síly pokračují v útocích napříč Ukrajinou. V noci na pátek zaútočily drony Šáhid na pět ukrajinských regionů, včetně Sumy a Charkova. V Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti dopadla jedna z ruských zbraní na obytný dům, přičemž zahynuli tři lidé včetně dítěte a 76leté ženy.

Setkání Putina s Witkoffem je již jejich druhým v tomto měsíci a čtvrtým od února, což podle některých diplomatických pozorovatelů svědčí o intenzivní snaze Trumpa najít diplomatické řešení konfliktu ještě před americkými prezidentskými volbami. Je však nejasné, jaké konkrétní návrhy byly při jednáních projednávány.

Zelenskyj i nadále trvá na tom, že uznání ruské anexe Krymu je nepřijatelné. „Jakýkoli návrh, který by legitimizoval okupaci ukrajinského území, je pro nás červenou linií,“ zopakoval prezident Ukrajiny ve čtvrtek.

Oba prezidenti – Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj – se podle diplomatických zdrojů chystají na páteční přílet do Říma, kde se v sobotu zúčastní pohřbu papeže Františka na Svatopetrském náměstí. Zatím není jisté, zda se setkají na okraji této události i osobně.