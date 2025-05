Čeští hokejisté odletěli do dějiště šampionátu. Ještě v Praze poprvé s týmem trénoval Pastrňák

Čas odletu byl stanoven na úterní třetí hodinu odpolední, ještě předtím čeští reprezentanti absolvovali milou povinnost v podobě podepisování se fanouškům a samozřejmě nebylo nouze o rozhovory pro novináře, kterých na letišti nebylo málo.

V jednom z nich se kapitán týmu a nejzkušenější reprezentant Roman Červenka vyjádřil k tomu, že se hned v úvodu turnaje utkají Češi se Švýcary, se kterými o poslední neděli v rámci Českých hokejových her prohráli 3:5. "Hráli jsme s nimi dva dny zpátky, ale někdy to tak je, že se to takhle pěkně sejde. Švýcaři mají každopádně výborný tým a čeká nás hned na úvod hrozně těžký soupeř,“ uvedl konkrétně.

Součástí týmu a pochopitelně tedy i výpravy je také čerstvý nejlepší hokejista uplynulé extraligové sezóny Ondřej Beránek. Stejně jako na ostatních reprezentantech, tak i na něm byla znát uvolněná nálada. "Soupiska je jasně daná a každý se bude moct plně soustředit na svoji hru. Necháme tam všechno. Obhajoba je vždycky těžší, každý se na nás bude chtít vytáhnout. Pokud chceme uspět, budeme muset jít do každého zápasu s pokorou a podat proti každému soupeři ten nejlepší výkon," ujišťuje českou veřejnost Beránek.

Než se však celý tým vydal směr ruzyňské letiště, dali si trénink v pražských Strašnicích, kterého se zúčastnil už i osmadvacetiletý útočník Bostonu David Pastrňák, jenž se tak již k týmu připojil. Jednalo se o hodinu dlouhý trénink, jehož tři čtvrtiny byly intenzivní. Zúčastnilo se ho i všech ostatních 23 nominovaných reprezentantů.

"Ten trénink byl krátký, ale svižný. Neztráceli jsme čas a už jsme začali dělat systémové věci s novými hráči. Dorazil David (Pastrňák), za což jsme samozřejmě rádi," přiblížil jeden z asistentů kouče Radima Rulíka Jiří Kalous, který nastínil – jako už ostatně samotný trénink, v němž Pastrňák byl na ledě po boku Romana Červenky a Lukáše Sedláka – s kým by mohla opora národního týmu v útoku nastupovat. "S velkou pravděpodobností takhle na turnaji i začnou. Uvidíme, zda ještě k něčemu nedojde, ale předpoklad je takový, že začnou spolu."

Národní tým pak absolvoval úterní dopolední trénink v tomto složení: Vejmelka, Vladař, Kořenář – Hronek, Krejčík, D. Špaček, Pyrochta, Kundrátek, Hájek, Gazda, Ticháček – Pastrňák, Sedlák, Červenka – O. Beránek, Kodýtek, M. Stránský – Zadina, M. Špaček, Voženílek – Klapka, Kondelík, Lauko – Flek.

Možnou útočnou formaci a spolupráci s Červenkou a Sedlákem okomentoval i samotný David Pastrňák. "S Červusem jsem hrál často, ale se Sedlem jsem ještě nehrál. Určitě bude super mít společně ještě těch pár tréninků. Doufejme, že nám to bude sedět," věří.

Pastrňák je na start turnaje očividně natěšen. "Těším se. Byl jsem teď pár týdnů bez zápasů, ale cítím se dobře, každopádně o hodně líp, než jsem se cítil loni, když jsem přijel. A těším se, až to začne," sdělil a věří, že si mistrovstvím světa spraví chuť po nevydařené sezóně v zámoří, kde se mu s Bostonem nepodařilo postoupit do play-off. "Sezona v klubu byla velkým zklamáním, určitě to skončilo dřív, než jsem chtěl. Až po sezoně jsem si říkal, že ještě zkusím trénovat a zůstat v zápasovém tempu, abych věděl, jak na to odpoví tělo. Musím říct, že jsem se cítil na ledě dobře. A mé rozhodnutí bylo o to jednodušší," pokračoval.

Potvrdil také, že v rozhodování, zda jet na šampionát, mu výrazně pomohla i manželka Rebecca pocházející ze Švédska. "Nadhodila, že to je ve Švédsku. Říkala, že by bylo fajn, kdybych hrál. Na druhou stranu pak zjistila, že to je v Dánsku, tak už tak úplně šťastná nebyla. Ale zná mě, podporuje mě, za což jsem hodně vděčný. Když jsem zdravý, moc dobře ví, že je těžké, abych byl doma," vyprávěl s úsměvem.

Je rád, že se setká v týmu hned se třinácti držiteli zlata z loňského MS , ze kterého má pochopitelně jen ty nejlepší vzpomínky. I to mu pomohlo snáze se rozhodnout, zda jet i letos na MS. "Samozřejmě je lepší, když máš takové vzpomínky. Hlavně po loňsku, kdy to bylo v Praze opravdu nádherné. Celá republika tím žila a jsou to určitě super vzpomínky. Teď je nový rok, nás čeká nový turnaj, ale určitě se pokusíme znovu uspět," burcoval před turnajem a pokračoval, proč je rád za stejných třináct kolegů v reprezentaci, se kterými se setkal loni v Praze. "Určitě to pomůže hlavě a mentalitě. My, co jsme tam byli, víme, co musíme udělat. Parta byla neskutečná, drželi jsme pospolu. Ať už to byli hráči, kteří nehráli, nebo hráč první lajny, všichni jsme na stejné úrovni a musíme tahat za jeden provaz. Jak jsme viděli ve finále. Někdo se zraní a další musí naskočit, aby ho nahradil. Recept určitě známe.“

Zároveň ho těší i skutečnost, že z Bostonu není v národním týmu jediným povolaným českým legionářem. Do Dánska totiž odletěl i Jakub Lauko. "Jsem za něj moc rád. Jak za to, že jede na mistrovství, tak i proto, že je zpátky u nás v Bostonu. Je to skvělý kluk, má to vydřené. Super kluk do kabiny, je s ním sranda, má energii, bojovnost. Dal v Brně dva krásné góly. Doufejme, že mu to takhle půjde i na šampionátu."

Jak je to pak s dalším legionářem z NHL, jenž by měl do dějiště světového šampionátu dorazit, tedy s Martinem Nečasem, pro něhož trenéři nechali na soupisce místo, o tom asistent Kalous neměl žádné novinky. "Ještě nic nového. Samozřejmě je to téma dne, ale čekáme na zprávu," řekl konkrétně.

Kalous pak poukázal také na další faktor, s nímž si část mužstva musí - jako ostatně jako každý rok - sžít, a tím je široké kluziště. "Je to pro všechny stejné, ale samozřejmě se asi trošku změní taktika, protože oproti úzkému kluzišti to máte dva metry navíc na každé straně, což je opravdu znát. Máme ale velmi dobré bruslaře, takže věříme, že to zvládneme," dodal k tomu.