Posila z NHL Kämpf už je ve Stockholmu a má za sebou první trénink

Hokejista si tak už vyzkoušel led Avicii Areny při středečním tréninku, jenž byl dobrovolný a kterého se kromě něj zúčastnili brankář Josef Kořenář, obránce Daniel Gazda a útočník Filip Zadina. Bylo na něm vidět, jak se na ostrý start na MS těší a věří, že si tak zopakuje jízdu za vytouženou medailí, jakou prožil před rokem v Praze. Program měl ale nakonec v posledních hodinách natolik nabitý, že se s dalšími spoluhráči národního týmu příliš dlouho neseznamoval.

"Nějaké kluky jsem potkal. Času bylo málo, jen jsme se pozdravili. Přijel jsem na hotel, vyložil věci a jel se sklouznout, abych byl připravený," prozradil Kämpf novinářům po středečním tréninku a pokračoval: "Bylo náročné spíš to okolo, všechno pobalit, domluvit a dát dohromady. Samotný let už byl v pohodě, přestupoval jsem v Mnichově. Jsem rád, že už je to za námi, rodina je doma a já jsem tady. Nevěděl jsem, kam přesně poletím, ale byli jsme pojištění na obě varianty," přiblížil tak, že hektika spočívala především v tom, že během letu ještě netušil, kam zamíří, jestli do Herningu, nebo do Stockholmu.

Nakonec se tak ve švédské metropoli zúčastní svého již třetího světového šampionátu, kromě zlata z loňské Prahy má ve sbírce také bronz z roku 2022. "Cítím se dobře. Věděl jsem, že tahle situace může nastat, připravoval jsem se na to. Věděl jsem, že po kondiční stránce jsem na tom stejně, jako bych hrál zápasy," uvedl sebevědomě.

Vzhledem k tomu, že se tedy zúčastnil i loňského světového šampionátu, nebude si muset nikterak zvykat na systém ordinovaný trenérem Radimem Rulíkem. "Bude stejný, trenéři taky, hrál jsem minulý rok. Určitě vím, co od toho čekat, a trenéři ví, co čekat ode mě. Neviděl bych v tom žádný problém," věří Kämpf.

Zatím však neví, s kým bude v jaké formaci nastupovat. "Jsem tu krátce, o tomhle jsme se nebavili. Každý trochu ví, jaká je moje role, jaký jsem hráč. Nic nového to nebude, bude to podobné jako minulý rok. Nebavili jsme se o sestavě, nevím, jak se trenéři rozhodnou," pokračoval.

Poprvé se tedy na tomto MS představí proti Švédsku, proti kterému hrál loni v Praze v semifinále, v němž Češi tehdy tohoto soupeře rozdrtili 7:3. K tomuto výsledku tehdy pomohl i Kämpf, když vstřelil branku a přihrál na další gól. "Byl to velký zápas, velké vítězství pro nás. Naší lajně se to povedlo, mám určitě hezké vzpomínky. Doufáme, že to zopakujeme," dodal.