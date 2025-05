Vedle Švédska je ve čtvrtfinále MS i druhý domácí tým Dánové. Mezi osmičkou je i Rakousko, Kazachstán sestupuje

Přestože během třetí třetiny to bylo překvapivě 1:1, nakonec právě v závěrečné části hry Švýcaři odskočili na konečných 4:1. V rámci skupiny B se večer v přímém souboji rozhodlo o posledních postupujících do čtvrtfinále mezi domácími Dány a Němci. Vyrovnaný duel nakonec došel až do samostatných nájezdů, které lépe k radosti zaplněné herningské arény zvládli Dánové. I skupina A nabídla přímý souboj o postup, v němž se pro tentokrát střetli Lotyši a Rakušané. Právě naši jižní sousedé duel jednoznačně ovládli 6:1 a poprvé po 31 letech se tak radují z postupu do vyřazovací fáze. Finsko pak v nikterak záživném duelu porazilo Slováky 2:1, naopak duel mezi Kanadou a Švédskem nabídl naprosto jinou kvalitu, z něhož vzešli vítězně Kanaďané, kteří tak po výhře 5:3 vyhráli skupinu A.

Kanada tak tedy nejlepším možným způsobem odčinila svoji předešlou prohru s dalším severským účastníkem tohoto šampionátu, tedy s Finskem, se kterým prohrála 1:2 na nájezdy. V duelu se Švédy za třemi body z tohoto zápasu nakročili Kanaďané už v první třetině, kterou vyhrála 3:1 po zásazích Travise Sanheima, Tysona Foerstera a Ryana O’Reillyho.

Výrazně k výhře Kanady napomohl také Nathan MacKinnon, jenž zaznamenal branku a dvě asistence, dalším Kanaďanem se třemi kanadskými body za tři přihrávky byl Travis Konecny. Sidney Crosby si pak vedle vyloučení za sekání do gólmana připsal na konto dvě asistence.

Ve skupině A se v úterý rozhodovalo také o bytí a nebytí na turnaji v přímém souboji a to v souboji mezi Lotyšskem a Rakouskem. Právě Rakousko šlo v tomto utkání jako první do vedení, když se o otevírací gól zápasu postaral ihned po návratu z trestné lavice Zwerger. Lotyšům Rakušané odskočili ve druhé třetině především kvůli několika chybám pobaltského státu. Baumgartner se tak stal prvním Rakušanem, který na tomto turnaji využil přesilovku, a následně na 3:1 navýšil Rohrer a z lotyšské strany upravil Tralmaks.

To bylo ale tak to jediné, na co se Lotyši zmohli. Ve třetí třetině další dvě branky přidali Raffl a Zwerger, gólový účet uzavřel Rohrer a po dlouhých 31 letech mohla propuknout rakouská radost z postupu do čtvrtfinále.

Rozhodně nejméně zajímavý duel skupiny nabídl souboj mezi jistě postupujícím Finskem a jistě loučícím se (tedy jen s tímto ročníkem MS) Slovenskem. Po jedné z mnoha slovenských chyb v defenzivě, které naši východní sousedé napáchali během tohoto turnaje, nejprve skóroval Puistola. Lantošimu se na druhé straně sice povedlo dostat kotouč do branky, na základě trenérské výzvy kvůli postavení bránícího hráče v brankovišti, ale nakonec trefa nebyla uznána, jakkoli se jednalo o spornou situaci.

Duel tak nezáživně plynul ke svému konci, ale ještě před tím Finové zvýšili na 2:0, když se trefil při signalizované výhodě Merelä a ve třetí třetině stačil snížit Lantoši během přesilovky. Toto skóre, jenž je nejčastějším výsledkem při výhře Finů na tomto turnaji, se už nezměnilo a to ani při slovenské hře bez gólmana.

To v druhé skupině B učinil Kazachstán duel se Švýcarskem nečekaně zajímavým, když až do třetí třetiny držel se svým sokem výsledek, který by jim zaručil záchranu. Z remízy 1:1, o kterou se nejprve postarali Šesťakov, jenž nečekaně otevřel skóre, a Fiala, který vyrovnal až koncem druhé třetiny, se stala výhra Švýcarů 4:1, když přidali další švýcarské branky ve třetí třetině Ambühl, Andrighetto a Riat. Poprvé od roku 2021 tak v příští sezóně nebude Kazachstán k vidění v elitní divizi MS. Zároveň se tak díky tomu poprvé v historii udrželo mezi elitou Maďarsko.

Jako poslední skončil nejen v rámci základních skupin, ale i v rámci úterního večerního programu duel mezi Dánskem a Německem, v němž taktéž oba soupeři bojovali o účast ve čtvrtfinále. Němci chtěli navázat na svých pět čtvrtfinálových účastí z posledních pěti šampionátů a proto tak od začátku chtěli za postupem mířit. Vyrovnaný duel otevřel proto prvním gólem až ve 40. minutě Geibel. Jenže v polovině třetí třetiny se honba za dalším postupem do čtvrtfinále Němcům začala zadrhávat, když se trefil Ehlers, nová posila z Winnipegu.

Duel tak tedy došel do prodloužení, v němž nebylo nouze o hru ze stany na stranu a o velké možnosti na obou stranách, a následně do nájezdů. Ty nakonec rozhodl Olesen naprostou ukázkovým „Forsbergem“, tedy notoricky známou kličkou. A to proto, že se na dánské straně ještě trefil Blichfeld, zatímco ani jeden ze čtyř německých nájezdníků gólmana Dichowa nepřekonal.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (21.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Lotyšsko – Rakousko 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 29. Tralmaks (Ločmelis, Ravinskis) – 18. Zwerger (Thaler), 24. Baumgartner (Kasper, Heinrich), 26. Rohrer, 45. T. Raffl (Schneider), 53. Zwerger (Schneider, Kasper), 58. Rohrer. Rozhodčí: Hribik (ČR), MacFarlane (USA) – Lundgren (Švéd.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4973

Slovensko – Finsko 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 55. Lantoši (Regenda, M. Sukeľ) – 6. Puistola (Saarijärvi, Pärssinen), 39. Merelä (Järvinen, Rissanen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 10 467

Švédsko – Kanada 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. E. Lindholm, 24. M. Johansson (F. Forsberg, Raymond), 57. R. Andersson (M. Johansson, L. Carlsson) – 1. Sanheim (MacKinnon, Konecny), 8. Foerster (Spurgeon, Crosby), 14. R. O'Reilly (Konecny, MacKinnon), 31. Celebrini (Crosby, Spurgeon), 45. MacKinnon (Konecny, Evans). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Schrader (Něm.) – Gustafson (USA), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

Švýcarsko – Kazachstán 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 40. Fiala (Malgin, Kukan), 48. Andrighetto (Malgin, Moser), 58. Ambühl (Niederreiter, Fiala), 58. Riat (Knak, Fora) – 16. Šesťakov (Michajlis, Beketajev). Rozhodčí: Ofner (Rak.), Vikman (Fin.) – Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 3833

Německo – Dánsko 1:2 po nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Geibel (Wagner, Samanski) – 50. Ehlers (Moelgaard, N. Olesen), rozhodující nájezd N. Olesen. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Ch. Holm (Švéd.) – Hynek (ČR), Briganti (USA). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 10 500