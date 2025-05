MS v hokeji: Američané si po 65 letech došli pro zlato. V dramatickém finále porazili Švýcary v prodloužení

Finálový duel mezi Spojenými státy a Švýcarskem má za sebou první třetinu, která skončila bez branek. Oba týmy předvedly velmi svižný, důrazný hokej, v němž dominovaly pozorné obrany i výkony brankářů Jeremyho Swaymana a Leonarda Genoniho. Přestože si hráči vytvořili několik vyložených šancí, skóre zůstává po úvodní dvacetiminutovce nerozhodné.

Úvodní minuty patřily aktivnímu hokeji z obou stran. Švýcaři se hned po úvodním vhazování dostali do útočného pásma, Američané rychle kontrovali a hra se přelévala ze strany na stranu. Damien Riat hned ve 3. minutě pálil z pravého kruhu těsně nad. Brzy poté se připomněl i Kevin Fiala, jehož dělovku z první zablokoval obětavě Brady Skjei.

S přibývajícími minutami se tempo ještě zvyšovalo. Obrovskou příležitost měl Drew O'Connor, jenž se sám zjevil před Genonim po přesné přihrávce Eyssimonta – švýcarský gólman ale vytáhl skvělý zákrok. Na druhé straně se dostal do velké šance Nino Niederreiter, který po střele Andrighetta dvakrát dorážel. Ani on však na Swaymana nevyzrál.

Američané pak poprvé zahrozili v přesilovce po faulu Andrighetta, ale moc se jim v ní nedařilo. Zach Werenski sice pálil po přihrávce Thompsona, jenže Genoni jeho ránu betonem vytěsnil. USA se navíc připravily o další šanci vlastním ofsajdem.

V samotném závěru třetiny byl hodně vidět Clayton Keller. Nejprve v 19. minutě po výtečné akci zakončoval z mezikruží, ale Genoni vytáhl fantastický zákrok vyrážečkou. Krátce nato Keller znovu nebezpečně střílel, tentokrát z pravého kruhu – i tento pokus ale švýcarský gólman bez problémů zastavil.

Poslední vteřiny pak Švýcaři takticky dohráli u mantinelu, kde Bertschy zkušeně držel kotouč, a první třetina tak skončila bez branek.

Druhá část zápasu odstartovala živelně a švýcarský tým se hned v úvodu dopustil zakázaného uvolnění. Oba týmy pokračovaly ve svižném tempu, ale gólmani byli vždy na svém místě. Damien Riat i Kevin Fiala hned v úvodu vyzkoušeli pozornost Swaymana, ale neuspěli. Na druhé straně pálil několikrát nebezpečně Tage Thompson, ovšem jeho pokusy skončily mimo.

Ve 26. minutě přišel jeden z vrcholů třetiny: Frank Nazar ujel švýcarské obraně, byl faulován a rozhodčí nařídili trestné střílení. To se pokusil proměnit Conor Garland, ale Leonard Genoni včasným zákrokem betonem udržel čisté konto. Až do konce třetiny si oba gólmani připsali řadu zákroků – Genoni například vyrážel tvrdou ránu Thompsona ramenem, kryl střelu Eyssimonta i dorážky Nazara. Na opačné straně byl v pozoru Swayman, když musel čelit šancím Ambühla, Riata i Schmidových dorážek z předbrankového prostoru.

Závěr třetiny přinesl několik akcí před oběma brankami. Američané zvyšovali aktivitu, tlačili se do pásma a několikrát si vytvořili tlak – zejména formace kolem Jacksona LaComba a Willa Smithe opakovaně zaměstnávala švýcarskou obranu. Genoni byl ovšem nadále jistý, třeba když na poslední chvíli vyrazil Smithovu střelu na vzdálenější tyč nebo v závěru kryl nebezpečné zakončení Nazara ve vlastním oslabení.

Krátce před sirénou si ještě Švýcaři zahráli přesilovku po faulu Thomspona na Niederreitera, ale i tuto možnost obrana USA zvládla. Druhá třetina tak skončila stejně jako ta první bez gólů.

I přes množství příležitostí na obou stranách zůstali brankáři Leonardo Genoni a Jeremy Swayman neprůstřelní.

Třetí dvacetiminutovka nabídla stejně jako předchozí části dynamický a tvrdý hokej. Švýcaři vstupovali do třetiny s výhodou přesilovky, ale nedokázali ji využít. Obě mužstva pak pokračovala v souboji o každý centimetr ledu. Švýcaři několikrát zahrozili – Jonas Siegenthaler zkusil překvapit Swaymana z ostrého úhlu, a Dean Kukan tvrdě vypálil od modré, ale americký gólman byl vždy připraven.

Na druhé straně si Leonardo Genoni poradil se střelami Michaela Kesselringa či Bradyho Skjeie a následně bravurně zastavil i pokus Claytona Kellera, jehož střela vypadla nad branku a mířila do sítě – Christian Marti ale v poslední chvíli puk odpálil.

Napětí gradovalo v závěrečných minutách. Janis Moser se v 59. minutě málem postaral o rozhodnutí, když prudkou ranou těsně minul odkrytou část americké branky po předchozím závaru. Na druhé straně Shane Pinto střílel z dálky, ale rovněž přestřelil. Andres Ambühl mohl být tím, kdo rozhodne, ale nezpracoval přesně přihrávku při přechodu do pásma a puk ztratil.

Obě mužstva i nadále těžila z výborně fungujících defenzivních systémů a především z fenomenálních výkonů obou brankářů. Genoni i Swayman opakovaně zachraňovali své týmy a přiváděli soupeřovy útočníky k zoufalství.

Po základní hrací době tak skóre zůstalo 0:0 a rozhodlo až prodloužení. Rozuzlení přišlo v čase 63:18, kdy se Američané dostali do rychlého protiútoku poté, co švýcarský hráč Sven Andrighetto ztratil puk v útočném pásmu. Obrana helvetského týmu byla zaskočena, a toho využila trojice Cooley – Skjei – Thompson. Právě posledně jmenovaný vzal odpovědnost na sebe, potáhl kotouč do prostoru mezi kruhy a precizní střelou na zadní tyč prostřelil brankáře Leonarda Genoniho.

Střela Thompsona, jenž byl po celý turnaj výraznou ofenzivní oporou týmu USA, byla neomylná a vymetla horní roh švýcarské branky. Genoni, jenž do té doby čelil bezmála čtyřiceti střelám a držel naděje svého týmu výjimečnými zákroky, tentokrát neměl šanci.

Utkání, které se stalo jedním z nejnapínavějších finále v historii světových šampionátů, nabídlo brilantní výkony obou týmů. Švýcaři bojovali srdnatě, měli množství šancí a do poslední chvíle sahali po historickém triumfu. Jejich snahu ale zhatil jediný moment nepozornosti a následná přesná rána americké hvězdy.

Pro Spojené státy jde o první titul od roku 1960, kdy tehdejší americký výběr triumfoval na domácí olympiádě v Squaw Valley. Od té doby čekala americká hokejová reprezentace na další zlatou medaili marně – až do dnešního večera. Thompsonův gól tak má historický rozměr.

Spojené státy tak mohou slavit návrat na světový trůn. Po 65 letech se staly mistry světa – a hrdinou jejich zlatého večera je nepochybně Tage Thompson, autor jediného a rozhodujícího gólu velkolepého finále.