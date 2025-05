O atmosféru se od začátku stará zaplněná Avicii Arena a právě za takové situace se snažili Češi na Švédy vlétnout, jenže první zákroky si připsal na druhé straně Vejmelka, nejprve po střele Raymonda a poté i po střele Brodina. I první výrazně větší šanci měli Seveřané, když zprava centroval od mantinelu Nylander do předbrankového prostoru na Raymonda, jenž následně trefil naštěstí pouze oblouk brány. V první pětiminutovce jednoznačně led v Avicciho Areně ovládli domácí Švédové. Po ztrátě puku u obranné modré čáry se Johansson rozhodl objet Vejmelkovu branku, kterou se ještě snažil s dorážky ohrozit Zibanejad, puk ale zamířil do lapačky českého gólmana.



Až po sedmi minutách hry se výrazněji projevili také Češi, když nejprve Pastrňák vyslal první střelu směrem ke švédské brance z pravého kruhu, o minutu později pak Nečas poslal pro Švédy nebezpečný puk do brankoviště, kterým nakonec pouze proletěl. Následovala první přesilovka zápasu, kterou dostali Švédové, během ní střílel Nylander z pravého kruhu, Vejmelka však s jistotou kryl. Během tohoto českého oslabení se ale dostal k ohrožení švédské branky i Beránek a díky této nečekané aktivitě z toho nakonec vzešlo i vyloučení na druhé straně, když fauloval Raymond. Následovala tak krátká početní výhoda i pro Čechy, v níž po kombinaci Hronek-Sedlák puk od levé tyčky branky Markströma mířil na pravý kruh, kde byl Pastrňák a ten nebezpečně zakončoval.



Bohužel, i tento zápas, stejně jako v zápase proti USA, ale český tým pronásledují vyloučení. Tentokrát šel za držení ven Pastrňák. A právě tuto přesilovku už Švédové dokázali využít, když ve 13. minutě Andersson, jenž dostal v útočném pásmu puk od Zibanejada, na ose hřiště přihrál blíž k české brance postavenému Carlsson, který si už dokázal poradit s Vejmelkou, 0:1 pro Švédy.

Naštěstí se ani Švédové nevyvarovali nedisciplinovanosti a za chvíli tak Češi dostali další možnost přesilovky. V ní se po ztrátě švédského kapitána Anderssona puk dostal od Červenky od pravého mantinelu na levý kruh k Nečasovi, který vypálil, ale jen do gólmana. Jinak se ale přesilovka nezdařila podle představ, ani v ní totiž Švédové nedali české defenzivě oddechnout. Ba co víc, krátce po přesilovce Češi ztratili trestuhodně puk ve středním pásmu, aby pak s ním po Sandinově přihrávce sám na Vejmelku jel Raymond, jenž se následně nemýlil, 0:2 v 17. minutě.



Záhy Švédové zahrozili znovu, když Forsberg společně s Backlundem jeli na Vejmelku, ale další rychlou protiakci naštěstí úspěšně nezakončili. První třetina byla opravdu noční můrou pro Čechy. Že v ní Švédové vládli, to dosvědčila i poslední minuta, v níž se z osy bezchybně trefil opět Raymond, 0:3. Následně si spravil chuť Vejmelka zákrokem proti Johanssonovi, ale pak už se šlo do kabin.

Do druhé třetiny vyšel jiný český tým z hlediska personálního, jelikož už se do branky nepostavil Vejmelka, ale Vladař. Přestože se zprvu opět nahozením od modré připomněl nezmar Raymond, úvod druhé třetiny dal Česku možnost další přesilové hry po faulu Anderssona na Fleka. Jenže i když bychom z početních výhod mohli mít opravdu výhodu, ani ty se nám v Avicciho Areně do této chvíle nedařily, vždyť i v této Backlund unikal sám na branku, ale naštěstí neuspěl.

Nakonec se ale přeci jen na Čechy usmálo štěstí, když ještě dostal možnost 12 vteřin přesilovky 5 proti 3. A právě tu už Češi konečně dokázali využít poté, co se ve 24. minutě trefil po Nečasově přihrávce Červenka, jenž využil rozhozené švédské obrany i gólmana Markströma, 1:3.



I poté hráli Češi přesilovku, tentokrát klasickou 5 proti 4, ve které to zkoušel třeba Pastrňák střelou z kruhu nebo také Stránský. V době, kdy se duel dostával do své poloviny, byli poprvé slyšet čeští fanoušci a během této podpory se hnal dopředu ve spolupráci s Pastrňákem Beránek, ale ztroskotal na Markströmovi. Následovala krátká pasáž nejistých českých rozehrávek z obranného pásma, během které se stal Pastrňák obětí švédských hitů v podání Karlssona. V polovině zápasu se Švédové zase nadechovali k dominanci ve svém útočném pásmu, což navíc bylo umocněno Ticháčkovým zbytečným vyloučením po odpískání.



Oslabení tak bylo ve znamení typického švédského kolotoče v českém obranném pásmu, během kterého třeba zakončoval Sandin, jehož ránu ještě tečoval Lindholm, z mezikruží to pak zkoušel Nylander, jenž pak vystřelil ještě jednou a ve střelbě nezaostal ani Zibanejad. Ve 31. minutě byl blízko hattricku Raymond, ale při snaze vystřelit do odkryté klece se mu zlomila naštěstí hokejka. Už po oslabení se do prostoru slotu dostával Ticháček, proti jehož zakončení měl Markström co dělat, stejně jako proti následné Pastrňákově střele z úhlu. V momentě, kdy se začali probouzet ochozy zaplněné švédskými fanoušky, se probudila i švédská schopnost předvést zabijácký rychlý protiútok. Ve 35. minutě se podařilo rozebrat českou defenzivu rychlými přihrávkami Zibanejadovi a Johanssonovi, aby se pak puk dostal ke Carlssonovi, který se v roli zakončovatele nemýlil, 1:4.



Čechům v závěru druhé třetiny jakoby došly veškeré ofenzivní nápady, zatímco Švédové duel kontrolovali. Ve 39. minutě byl navíc v obrovské příležitosti Lundeström, jenž už to měl u levé tyčky prakticky do prázdné, ale Vladař předvedl rozštěp, během kterého hned nadvakrát Švéda vychytal. Poté se přeci jenom po delší odmlce připomněli i Češi, ale Stránský ve spolupráci s Davidem Špačkem potřebný klíč k odemknutí švédské branky nenašel. Proti nim byl totiž pravý beton Markströma. Na druhé straně to nepříjemně pro českého gólmana zkoušel Sandin a když ani spolupráce Červenky a Sedláka nevedla k zakončení, na tříbrankovém rozdílu ve švédském vedení se nic do konce třetiny nezměnilo.

Úvodní sestavy:

Švédsko: Markström (Ersson) – Brodin, Sandin, Andersson (C), Edvinsson, Larsson, Pettersson, Gustafsson – Nylander, Karlsson, Raymond – Forsberg, Backlund (A), Lindholm – Johansson, L. Carlsson, Zibanejad (A) – Heineman, Lundeström, Wennberg – Frödén. Trenér: Sam Hallam

Česko: Vejmelka (Vladař) – Hronek (A), Krejčík, Hájek, Kundrátek, D. Špaček, Pyrochta, Ticháček – Pastrňák (A), Sedlák, Červenka (C) – Nečas, Kämpf, Flek – Stránský, Kodýtek, Beránek – Klapka, Voženílek, Lauko – M. Špaček. Trenér: Radim Rulík