Kyjev má přednost. Švýcarsko kvůli Ukrajině objednané Patrioty zatím nedostane

Švýcarsko si v roce 2022 objednalo pět baterií systému Patriot, jejichž dodání bylo původně plánováno na období 2027 až 2028. Podle oficiálního vyjádření budou tyto termíny nyní zřejmě posunuty, přičemž zatím není jasné, kolik ze systémů bude konkrétně dotčeno ani zda se zpoždění dotkne také naváděných raket.

„V tuto chvíli nelze přesně říci, kolik systémů se to bude týkat, zda se zpoždění vztahuje i na řízené střely, ani jaký bude nový harmonogram. Probíhají intenzivní jednání a další podrobnosti zatím nejsou k dispozici,“ uvedlo ministerstvo.

Spojené státy se tímto krokem snaží posílit ukrajinskou obranu v době, kdy Rusko zvyšuje intenzitu útoků a raketové hrozby v regionu narůstají. Rozhodnutí ovlivní i další zahraniční odběratele, mezi nimiž je i neutrální Švýcarsko.

Systém Patriot – zkratka pro „Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target“ – je páteří americké raketové obrany. V nedávném incidentu pomohl sestřelit 13 z 14 íránských raket útočících na americkou základnu Al Udeid v Kataru, čímž opět potvrdil svou vysokou účinnost.

Moderní verze těchto střel mohou zasahovat balistické rakety krátkého doletu, řízené střely i bezpilotní letouny. Dokážou operovat ve výšce až 15 kilometrů a na vzdálenost do 35 kilometrů. Jediná baterie může chránit plochu přibližně 100 až 200 čtverečních kilometrů, v závislosti na terénu a rozmístění odpalovačů. To ale není mnoho v zemi velikosti Ukrajiny, která má rozlohu přes 600 000 km². Právě proto Kyjev žádá dodání nejméně deseti nových baterií.

Jedna baterie Patriot se skládá ze šesti až osmi odpalovacích zařízení, z nichž každé může nést až 16 raket. Součástí je i radar s fázovým polem, velitelské stanoviště a generátory – vše mobilní na nákladních vozech. Obsluhu baterie zajišťuje asi 90 vojáků, přičemž tři z nich ji mohou ovládat v reálném boji.

Cena těchto systémů je však značná – kompletní baterie včetně raket může stát přes jednu miliardu dolarů. Jediná střela stojí až 4 miliony dolarů. Používání těchto drahých střel proti levným ruským dronům, které mohou stát pouhých 50 000 dolarů, vyvolává oprávněné obavy o nákladovou efektivitu.

USA nyní zvažují, že některé systémy Patriot, které byly původně objednány jinými státy, by mohly být rychle přesměrovány na Ukrajinu. Trump podle agentury Reuters uvedl, že těchto 17 objednaných baterií by mohlo být „velmi rychle“ odesláno na Ukrajinu. Poté by byly dotčené země kompenzovány novými dodávkami ze Spojených států.