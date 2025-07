Trump měl vyzvat Ukrajinu, aby útočila hlouběji v Rusku. Třetí světová začala, reaguje Medveděv

Jeho ostrá slova zazněla krátce poté, co americký prezident Donald Trump uvalil na Moskvu ultimátum: do 50 dnů buď uzavře mír s Ukrajinou, nebo čelí novým tvrdým sankcím včetně 100% cel. Washington navíc schválil prodej pokročilých protiraketových systémů Ukrajině.

Medveděv, který je nyní místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace, ve svém prohlášení obvinil NATO a západní země z vedení plnohodnotné války proti Rusku. Navzdory tomu, že právě Moskva před více než dvěma lety rozpoutala agresi proti Ukrajině, Medveděv tvrdí, že obětí je Rusko. Západ podle něj usiluje o „zničení“ jeho země a nenávidí ji jako „historickou anomálii“.

„To, co dnes sledujeme, není jen zástupná válka. Jsou to západní rakety, satelitní špionáž, sankce, militarizace Evropy. Jde o pokus vymazat Rusko,“ prohlásil s tím, že Moskva by měla odpovědět tvrdě – včetně možnosti provést preventivní útoky.

Medveděvovy výroky jsou podle diplomatů dalším důkazem, že část ruské elity je ochotna eskalovat konflikt mimo ukrajinské území. Ačkoliv tvrdil, že „nesmyslná“ tvrzení o tom, že Rusko chystá invazi na území NATO, mají pouze destabilizovat situaci, sám připustil, že údery na Západ „nelze vyloučit“.

Jeho slova doprovázelo i tradiční kremelské označení Ukrajiny za „nacistický režim“, přestože prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského původu. Tato propaganda zůstává pilířem ruského odůvodnění invaze.

Kromě Medveděva se k výhrůžkám přidal i známý ruský vojenský komentátor a editor časopisu National Defence Igor Koročenko. Ten během vystoupení ve státní televizi vyzval, aby Rusko během 50denní lhůty před Trumpovými sankcemi udeřilo masivními nálety na ukrajinskou infrastrukturu. Podle něj je třeba ochromit zásobování ukrajinské armády a „přinutit Kyjev přijmout ruské podmínky míru“.

„Naše stíhačky vybavené moderními střelami Kh-69 mohou zničit tepelné elektrárny, rafinerie a sklady paliva, aniž by byly odhaleny,“ uvedl. Dodal, že cílem musí být maximální oslabení Ukrajiny, aby nezbylo nic jiného než kapitulace.

V kontrastu s tím přinesl Financial Times informace o telefonátu mezi Trumpem a Zelenským, během něhož měl bývalý prezident USA vyzvat Ukrajinu, aby útočila hlouběji do Ruska — včetně Moskvy — s cílem „přimět Putina pocítit bolest války“. Zelenskyj údajně odpověděl jednoznačně: „Absolutně. Pokud nám dáte zbraně.“

Putin však reagoval po svém – několik hodin po zveřejnění Trumpova ultimáta spustil další vlnu útoků. V ukrajinské Sumske oblasti zranily ruské drony šest lidí, včetně 19letého studenta a 14leté dívky, když zasáhly univerzitní budovu.

Válečné napětí tak dál eskaluje – a z Kremlu zní čím dál agresivnější rétorika. Pokud se nenajde diplomatické řešení, hrozí, že se dosud „zástupný“ konflikt přelije do přímého střetu mezi Ruskem a Západem.