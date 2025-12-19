Vánoční atmosféra už naplno zavládla také v druhém největším městě České republiky. Brněnské Vánoce s podtitulem "druhé nejlepší Vánoce na světě" probíhají na třech místech v jihomoravské metropoli. Podívat se na ně můžete v naší fotogalerii.
Brněnské Vánoce probíhají na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice. Lidé mohou dorazit každý den od 10 do 20 hodin. V případě velkého zájmu se provozní doba prodlužuje až do půlnoci.
Centrem adventního veselí v jihomoravské metropoli je náměstí Svobody, kde stál první veřejný vánoční strom na území České republiky. Tato tradice je každoročně připomínána. Vyhledávaným místem v rámci trhů je Zimní bar, kolemjdoucí baví i dračí vejce.
Návštěvníci se každý den odpoledne mohou těšit na hudební program, zvlášť když je Brno evropským Kreativním městem hudby UNESCO. Denně se konají dva koncerty, v 15 hodin probíhají speciální vystoupení určená dětem.
Související
OBRAZEM: Na pražském Staroměstském náměstí se rozzářil vánoční strom
Strom pro Prahu na Staroměstském náměstí už stojí. České vánoční trhy 2024 se blíží
vánoční trhy , Brno , Jihomoravský kraj
Aktuálně se děje
před 46 minutami
OBRAZEM: Brněnské Vánoce. Pravá atmosféra panuje i v jihomoravské metropoli
před 1 hodinou
Zeman promluví k lidem ještě před Pavlem. S Babišem se televize nedohodly
před 2 hodinami
Rodinná tragédie při letecké nehodě v USA. Zemřel slavný závodník i s dětmi
před 3 hodinami
Metro opět staví ve všech stanicích na lince C. Pankrác po rekonstrukci opět funguje
před 4 hodinami
Astronauti se vrátí na Měsíc, nařídil Trump. Připustil možnost války s Venezuelou
před 4 hodinami
Putin: Pokud budete respektovat Rusko, nové války nebudou. Jestli Ukrajina uspořádá volby, zastavíme palbu
před 5 hodinami
Noční summit ukázal tvrdou pravdu: Evropa chce Ukrajinu zachránit, ale není ochotna za to platit
před 6 hodinami
V utajené továrně vyrábí Ukrajina ničivou střelu. Flamingo má konkurovat americkému Tomahawku
před 7 hodinami
Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu, za stupňování napětí může NATO, prohlásil Putin
před 8 hodinami
Putin pochválil Trumpa. Jeho snahu o ukončení války označil za upřímnou
před 9 hodinami
Půjčka Ukrajině tříští lídry. Macron a Sánchez se radují, Orbán varuje před uvrhnutím Evropy do války
před 9 hodinami
My chceme mír, Ukrajina ne, prohlásil Putin. Bude ale možný jen za našich podmínek, dodal
před 10 hodinami
Chraňte svou firmu efektivně: Antivirový program dnes již nestačí
před 10 hodinami
Na půjčce Ukrajině se podílet nebudeme, honosí se Babiš. Zrádce Evropy táhne Česko na východ, reagují politici
před 11 hodinami
Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever
před 12 hodinami
Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz
před 13 hodinami
Víkendové počasí změnu nepřinese, vyplývá z předpovědi
včera
Princ Andrew unikl dalšímu policejnímu vyšetřování. Není prý důvod ho obnovit
včera
Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka
včera
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) přiznal, že letadlo, kterým odcestoval do Bruselu, utrpělo takové poškození, že nebylo schopné dalšího letu. Ficovi se nic nestalo, mohl tak opět přistoupit ke kritice unijní politiky. Tentokrát se zastal Srbska.
Zdroj: Jan Hrabě