Strom pro Prahu na Staroměstském náměstí už stojí. České vánoční trhy 2024 se blíží

Vánoční smrk, pokácený v Krompachu u německých hranic v Lužických horách, po odpočinku ve Kbelích vyrazil v nočních hodinách za doprovodu policie na noční výlet do srdce Prahy. Monumentální 22metrový strom projel trasou zahrnující Mladoboleslavskou ulici, most Barikádníků a Čechův most, než dorazil na své slavnostní místo na Staroměstském náměstí.

Jak redakce Globe24.cz přímo na místě sledovala, technici THMP strom nad ránem bezpečně usadili do kotvící šachty a důkladně jej upevnili.

Předseda představenstva THMP Tomáš Jílek již dříve uvedl, že váha smrku po pokácení činila přibližně 4,8 tuny. „Díky rovně rostlému kmeni ve spodní části se z výšky stromu ztratí jen minimum. Po umístění do dvoumetrové šachty na náměstí bude měřit 18 až 19 metrů,“ vysvětlil dle zjištění na místě Jílek.

Smrk, který ohrožoval okolní chalupy v Krompachu, přihlásil jeho majitel Roman Kubeš na letošní vánoční strom pro Prahu. „Strom jsme stejně museli brzy pokácet, protože už ohrožoval přilehlé domy. Jsem rád, že teď bude mít tak významnou roli,“ řekl. Kácení provedl mistr republiky v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček.

Už od dnešního dne, tedy od úterka se smrk promění v tvůrčí dílo – pracovníci zahájí zdobení na plošinách, které vyvrcholí v sobotu, kdy se slavnostně rozsvítí 30. listopadu.

Strom oblékne zářivé světelné řetězy a bude ozdoben červenými a zlatými koulemi doplněnými o elegantní mašle.