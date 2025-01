Co vše se od letoška mění? Rostou důchody i minimální mzda

Důchodová reforma a valorizace

Velkým krokem je pravidelná valorizace důchodů, která se uskuteční již v lednu. Průměrný starobní důchod vzroste o 358 korun, což znamená, že dosáhne výše 21 080 korun. Tato změna se týká nejen starobních, ale také invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích penzí. Zvýšení bude provádět Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, takže není potřeba podávat žádnou žádost. Většina důchodců obdrží valorizační oznámení prostřednictvím pošty, zatímco ti, kteří mají datovou schránku, dostanou informaci elektronicky.

Pracující důchodci, kteří již dosáhli důchodového věku, se mohou těšit na novinku, že od ledna nebudou povinni platit pojistné na důchodové pojištění ze svých příjmů z výdělečné činnosti. Tato změna jim zvýší čistou mzdu. Dále se ruší zvyšování starobního důchodu za výkon výdělečné činnosti v souběhu s pobíráním důchodu.

Kromě toho se také zvyšuje zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945. Některé změny týkající se důchodového věku, jako je jeho postupné zvyšování u lidí narozených po roce 1965, se projeví až v roce 2026.

Změny v pracovním právu

Od začátku roku začne platit novela zákoníku práce, která přináší několik významných změn. Jednou z nich je zkrácení výpovědní lhůty – pokud zaměstnanec podá výpověď nebo ji dostane od zaměstnavatele, výpovědní lhůta začne běžet okamžitě, nikoli až od prvního dne následujícího měsíce. Dále se mění pravidla pro zkušební dobu, která bude nově moci trvat až čtyři měsíce u běžných zaměstnanců a až osm měsíců u vedoucích pracovníků, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou.

Pro rodiče, kteří se vrací do práce po rodičovské dovolené, přichází důležitá změna: pokud se zaměstnanec vrátí do práce do dvou let věku dítěte, zaměstnavatel mu musí zajistit původní pracovní pozici. Pokud se však vrátí až po třech letech, nárok na tuto pozici již mít nebude.

Změna se týká také flexibilních pracovních hodin a vyšších limitů pro některé zaměstnanecké benefity. U dohod o provedení práce se zvyšuje limit pro výdělek, ze kterého není nutné odvádět sociální pojištění.

Minimální mzda a platy ve veřejné sféře

Minimální mzda vzroste o 1 900 korun na 20 800 korun za měsíc. Tento růst je součástí nového mechanismu valorizace minimální mzdy, který bude od ledna automaticky upravován podle inflace.

Ve veřejné sféře dojde k plošnému zvýšení platů o 1 400 korun měsíčně, a to u zaměstnanců ve veřejných službách, správě a státní správě. Výjimkou jsou pedagogové ve školství a akademičtí pracovníci na vysokých školách, jejichž platy se navýší v rozmezí 1 090 až 4 040 korun podle jejich pozice.

Zrušení kojeneckých ústavů a novinky v oblasti péče o děti

Od 1. ledna 2025 zanikají kojenecké ústavy pro děti do tří let. Tento krok přináší zásadní změnu v přístupu k péči o děti, které již nebudou umísťovány do těchto ústavů. V roce 2028 se pak plánuje zákaz umísťování dětí do sedmi let do ústavní péče.

Doprava a změny v jízdném

V oblasti dopravy dojde k několika významným změnám, zejména v hlavním městě. Praha se připravuje na rozsáhlé výluky městské hromadné dopravy, které souvisejí s výstavbou a rekonstrukcemi stanic metra. Mezi nejdůležitější patří uzavření stanice Pankrác na trase metra C, která bude uzavřena na celý rok, a rekonstrukce stanice Českomoravská na trase metra B, která potrvá přibližně 11 měsíců.

Zároveň se zvýší ceny jízdného v několika městech, včetně Prahy, Plzně a Českých Budějovic. V některých městech bude také integrace městské hromadné dopravy do širšího systému, což může mít dopad na cenovou politiku a dostupnost MHD.

Zvýšení poplatků a nové daňové opatření

Další změny se týkají vyšších poplatků za komunální odpad, vodné a stočné, které vzrostou v mnoha městech. Zároveň bude zavedeno třídění textilního odpadu, což znamená, že města budou muset poskytnout vhodné kontejnery pro tento druh odpadu. Poplatky za vodu porostou především kvůli inflaci a zvýšeným nákladům na infrastrukturu.

V oblasti daní se od ledna zavádí řada nových opatření, která se dotknou jak fyzických, tak právnických osob. Kromě jiného se jedná o osvobození příjmů z kryptoaktiv, což přinese změnu ve zdanění této oblasti.