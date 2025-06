Blažek se rozhodl. V politice nebude pokračovat ani jako poslanec

"Už v sobotu jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. Chtěl jsem to napřed oznámit kolegyním a kolegům na jižní Moravě, ale je vhodnější, abych to sdělil už teď," napsal Blažek v úterý na sociální síti X.

Ministrovi láme vaz ostře sledovaná bitcoinová kauza. Již v pátek oznámil, že se po dohodě s premiérem Petrem Fialou (ODS) rozhodl podat demisi na funkci ministra spravedlnosti. "Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice," uvedl před víkendem na sociální síti X.

Fiala reagoval slovy, že si Blažkova rozhodnutí rezignovat váží. "Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením," konstatoval předseda vlády v pátek.

Premiér dnes podotkl, že rozumí obavám veřejnosti z toho, že byl stát zneužit k legalizaci výnosů z kriminální činnosti. "Tyto obavy neberu na lehkou váhu. Proto bude mít vyšetřování všech zainteresovaných orgánů v této věci plnou podporu mne i celé vlády a také jsem se rozhodl svolat Bezpečnostní radu státu, aby okolnosti této kauzy probrala," sdělil.

Blažka má v čele ministerstva spravedlnosti nahradit poslankyně ODS Eva Decroix. Na síti X uvedla, že si příležitosti hluboce váží. "Děkuji panu premiérovi a kolegům za projevenou důvěru. Svou misi přijímám s pokorou. Veškeré další kroky oznámím po svém jmenování a nástupu do funkce," dodala.