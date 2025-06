Babiš chce hlasovat o nedůvěře vládě. Dělají z nás banánovou republiku, prohlásil

Babiš plánuje vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. „Já myslím, že ano. Určitě ano, protože tohle, co se tady děje, jsme tu skutečně ještě nikdy neměli,“ uvedl někdejší předseda vlády v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové na serveru Deník.

Následně zopakoval svou častou kritiku vůči vládnoucí ODS. „Když vládne ODS, tak jsou tři pravidla: navyšují se daně, kašle se na lidi a končí to korupční aférou a pádem vlády,“ prohlásil. Také dodal, že doufá, že to Fiala sám „položí“, což ale předseda vlády během úterý odmítl. „Uvidíme, tentokrát to není o politice, ale o tom, abychom zabránili této vládě pokračovat v této činnosti,“

„Není to jen o tom, že pomáhají drogovému dealerovi nebo nějakému tržišti, kde se obchodují falešné dokumenty a zbraně, aby jim pomohli zlegalizovat ty nelegální příjmy. Pokud tam zůstanou, budou pokračovat v nákupech za desítky miliard na resortu obrany, které jsou totálně netransparentní,“ podotkl. „Tento týden, jak jsme slíbili, podáme trestní oznámení.“

Podle Babiše vládní politici z Brna podporují nelegální činnost. „Petr Fiala to samozřejmě kryje a ta moravská klika, to trio, Blažek, Stanjura, Fiala, to jsou oni. Skutečně z nás dělají banánovou republiku a vyšetřuje to i FBI. A Blažek má tu svou kliku v Brně,“ dodal.

Premiér Fiala v úterý oznámil, že do čela ministerstva spravedlnosti navrhuje poslankyni a místopředsedkyni ODS Evu Decroix. Pád dosavadního šéfa resortu justice Blažka nastal poté, co vyšlo najevo, že ministerstvo spravedlnosti přijalo dar ve formě bitcoinů od podnikatele odsouzeného na devět let za provozování nelegálního virtuálního tržiště, kde se obchodovalo mimo jiné s drogami.

Blažek dar přijal s argumentem, že jde o získání prostředků pro stát, později ale uznal, že jednal neuváženě a že by dnes postupoval jinak. Spolu s Blažkem odchází také jeho náměstek Radomír Daňhel, který byl osobně přítomen u otevření digitální peněženky. Daňhelův konec potvrdilo samotné ministerstvo krátce po Fialově prohlášení.