Kerčský most terčem dalšího útoku. Ukrajinci na pilíře rozmístili přes tunu výbušnin

Ukrajinská rozvědka v úterý ráno odpálila výbušniny připevněné k pilířům Kerčského mostu, který spojuje území Ruské federace s okupovaným Krymským poloostrovem. Podle informací Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) agenti zaminovali pilíře silničního i železničního mostu a první nálož odpálili v úterý ve 4:44 ráno. O incidentu informovala americká televizní stanice CNN.

Podle údajů SBU bylo k útoku použito až 1100 kilogramů výbušnin, jejichž cílem bylo vážně poškodit podvodní pilíře podpírající tuto klíčovou dopravní infrastrukturu. Vzhledem k rozsahu operace a množství výbušnin údajně trvalo několik měsíců, než byla příprava úspěšně dokončena. Moskva tuto akci oficiálně nepotvrdila, avšak provozovatel mostu oznámil, že byl provoz na mostě přerušen.

Kerčský most (často označovaný jako Krymský most) je strategická dopravní infrastruktura spojující Rusko s Krymským poloostrovem, který Ruská federace anektovala v roce 2014. Jedná se o nejdelší most v Evropě, měří přibližně 19 kilometrů a zahrnuje jak silniční, tak železniční část.

Most byl otevřen v roce 2018 (silniční část) a 2019 (železniční část) a představuje klíčové logistické spojení, které umožňuje přepravu vojenského materiálu, civilních zásob i turistů mezi Ruskem a Krymem. Z vojenského hlediska je most považován za jeden z nejstrategičtějších cílů v rámci probíhající rusko-ukrajinské války.

Tento útok následoval jen dva dny poté, co SBU provedla útoky bezpilotních letounů na flotilu ruských strategických bombardérů na pěti různých vojenských letištích na území Ruské federace. Nejnovější operace proti ruským leteckým základnám, označovaná jako „Pavučina“, se podle ukrajinských představitelů stala jedním z nejsofistikovanějších úderů od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022. Ačkoli není možné nezávisle ověřit ukrajinské tvrzení o škodách ve výši sedmi miliard dolarů, symbolický dopad těchto útoků je nepopiratelný.

Příprava celé operace, na níž měla rozvědka a bezpečnostní služba SBU údajně 18 měsíců, spočívala v tajném převozu desítek malých dronů hluboko do ruského vnitrozemí. Tyto drony byly ukryty v nákladních vozech a následně na dálku odpáleny na vojenské základny. Podle informací z ukrajinské vojenské rozvědky se útoky zaměřily na základny s bombardéry typu Tu-95, Tu-22 a Tu-160, tedy letadly schopnými podnikat dlouhodobé raketové útoky na území Ukrajiny.