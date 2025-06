Stát z toho má miliardu a já ani korunu, jen demisi. Odcházím jako zpráskaný pes, stěžuje si Blažek

Blažek připustil, že ho celá kauza výrazně zasáhla a vyjádřil hořkost nad tím, jaký dopad má i přesto, že podle jeho slov nic neudělal pro vlastní obohacení. „Udělalo se hodně, ale odcházím jako zpráskaný pes kvůli bitcoinu,“ řekl doslova. Zdůraznil přitom, že ministerstvo postupovalo s přesvědčením, že darované bitcoiny nepocházejí z trestné činnosti.

Celý případ se točí kolem Tomáše Jiřikovského, dříve odsouzeného za provozování nelegálního internetového tržiště. Podle Blažka se Jiřikovský obrátil na soud, aby mu byly navráceny disky s přístupem k bitcoinovým peněženkám. V průběhu let se mu to skutečně podařilo, a jak tvrdí Blažek, nikdo — včetně státního zástupce — se proti tomu rozhodnutí neodvolal.

Jiřikovský následně nabídl státu 30 procent z obsahu digitálních peněženek jako dar. Blažek označil tento krok za možné „pokání“ bývalého vězně. Ministerstvo přistoupilo na otevření nosičů, k čemuž došlo za přítomnosti notáře, soudního znalce i advokáta. Výsledkem bylo odhalení bitcoinů v hodnotě zhruba jedné miliardy korun, což mělo podle Blažka znamenat, že celkově mohly nosiče obsahovat až tři miliardy.

Blažek popsal celý proces jako „filmový příběh“, který vyústil v šokující odhalení. Podle něj nikdo nečekal, že na nosičích skutečně nějaké bitcoiny budou. Uvedl, že nebyl osobně přítomen při podpisu darovací smlouvy, protože se v té době účastnil jednání v Bruselu.

V rozhovoru se ostře bránil podezřením, že by měl z daru jakýkoliv osobní prospěch. „Nemám z toho ani korunu. Mám z toho demisi a stát má miliardu,“ prohlásil a dodal, že nikdo z ministerstva spravedlnosti za tuto operaci nic nedostal a ani nedostane.

Blažek rovněž přiznal, že možná podcenil etickou rovinu celé situace. „To je chyba, proto jsem dal demisi,“ konstatoval. Podle něj bylo jeho hlavní chybou, že nepromyslel, jak bude veřejnost vnímat tento krok, přestože byl motivován zájmem o státní rozpočet. Na otázku, zda část bitcoinů mohla být odvedena na účty spojené s jeho osobou, Blažek odpověděl, že ho nic takového ani nenapadlo. „Když někdo udělá něco, z čeho nic nemá, je to strašně podezřelé,“ komentoval.

Zároveň ale trvá na tom, že stát by nosiče Jiřikovskému nikdy nevydal, pokud by existovalo podezření, že darované bitcoiny pocházejí z nelegální činnosti. Jak dodal, určování původu kryptoměn není úlohou ministra, ale policie.

Z celé situace si Blažek odnáší ponaučení a zvažuje definitivní konec své politické dráhy. Vyjádřil skepsi vůči tomu, zda se kdy podaří plně prokázat, že darované prostředky měly čistý původ. „Možná se za pět let u soudu ukáže, že to nebylo z trestné činnosti. Ale to už mi bude k ničemu,“ uzavřel s rezignovaností.

Celá aféra vyvolala bouřlivé reakce nejen na politické scéně, ale i ve veřejnosti, a stala se jedním z největších reputačních skandálů současné vlády. Prezident Petr Pavel již dříve označil případ za „velký průšvih“ s potenciálně mezinárodními důsledky a vyzval ke zcela transparentnímu vyšetření.