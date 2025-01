Bývalý fotbalista Luděk Mikloško oznámil, že má rakovinu. Chemoterapii ale podstupovat nehodlá

S vědomím, že má rakovinou, žije první český fotbalista, který se výrazněji prosadil na Ostrovech (vždyť v dresu West Hamu vydržel dlouhých osm let), žije už tři roky. Právě před tak dlouhou dobou mu lékaři objevili bulku, kterou mu následně odstranili. V žaludku se mu ale objevil další nádor, a přestože následná radioterapie zabírala, nové nádory ale bylo potřeba léčit chemoterapií. Tu už ale odmítl podstupovat.

"Pořád pracuji. Jsem mezi hráči a lidmi. Jsem celkem zaneprázdněný. Snažím se, aby to tak zůstalo. Chci mít pořád co dělat, být aktivní a co nejvíc kolem fotbalu, protože to je to, co mám rád," nechal se slyšet Mikloško.

"Rozhodl jsem se chemoterapii neabsolvovat, protože chci žít normálně. Když mi řekli, co by chemoterapie obnášela, znamenalo by to, že bych asi šest měsíců nemohl pracovat nebo být se svými kolegy, nemohl bych cestovat a tak dále. Řekl jsem ne, to nechci," pokračoval dále muž, jenž během své kariéry nastoupil do 42 duelů jak československé, tak české reprezentace.

"Mám kolem sebe prima lidi, mám svou práci a fotbal, který je můj život. Všechno, co znám. Chci v tom pokračovat, dokud to půjde," zakončil odchovanec ostravského fotbalu, který v moravskoslezské metropoli hrál v letech 1982-1990. Pak jeh další kroky vedly právě do Anglie.

Tam zanechal nesmazatelnou, když pak hrál ve West Hamu celkem 318 zápasů, přičemž v roce 1991 byl v tomto klubu vyhlášen Hráčem sezóny. Po West Hamu oblékal Mikloško dres Queens Park Rangers, za který nastoupil do 57 duelů. Stal se taktéž členem Klubu ligových brankářů a to proto, že odchytal minimálně 100 čistých kont v nejvyšších soutěžích. Konkrétně odchytal takovýchto zápasů 142, což ho historicky řadí na šesté místo.