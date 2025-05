Kanaďané potvrdili proti Slovinsku roli favorita, Kazachstán se raduje po výhře nad Norskem

Když už v osmé minutě stockholmského zápasu otevřel skóre Horvat, zdálo se tehdy, že Kanaďané, kteří společně s Američany přivezli na MS nezvykle hvězdami nabitou sestavu v čele se Sidney Crosbym, rozhodnou o jasném očekávaném vítězství daleko dříve. Tak jednoduché to přeci jenom neměli a to i proto, že už relativně brzy po vstřelení této otevírací branky sešlápli nohu z plynu a brali tak po zbytek zápasu tento duel jako tréninkový. V první třetině tak už žádná další branka nepadla a to ani do kanadské svatyně díky Garandově zákrokům.

Daleko víc si jich ale na druhé straně připisoval český rodák a bývalý gólman Litvínova Lukáš Horák, pro nějž to byl debut na mistrovství světa ve slovinském dresu. Nebýt jeho, mohl skončit duel daleko větším, než jen čtyřbrankovým rozdílem. Po většinu zápasu se hrálo na jednu stranu, na tu slovinskou, přičemž z kanadského týmu byl nejvíc vidět MacKinnon, jenž vedle dvou asistencí přidal také branku znamenající vedení 2:0. Dále se pak trefili podruhé v zápase Horvat a naposledy ke konci druhé třetiny Dobson.

Přestože v poledním duelu skupiny A byli favority Norové, jejich soupeř z Kazachstánu je zaskočil. A to navzdory tomu, že byli právě Seveřané, kteří už po šesti minutách hry vedli po trefě Johanssena. O dvacet minut později se totiž podařilo vyrovnat komu jinému, než kazachstánské legendě Starčenkovi, jenž tak využil přesilovou hru. Zdálo se, že by mohl být tento zápas vyrovnaný dostatečně dlouho na to, aby dospěl do prodloužení, jenže sedm minut před koncem základní hrací doby se trefil Volkov a

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (10.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Slovinsko - Kanada 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Horvat (MacKinnon, Konecny), 24. MacKinnon (Weegar), 34. Horvat (MacKinnon, Montour), 37. Dobson (Celebrini, R. O'Reilly). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Schrader (Něm.) - Ankerstjerne (Dán.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 7:2. Využití: 0:3. Diváci: 9011

SKUPINA B (Herning):

Norsko – Kazachstán 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Johannesen (Elvsveen, H. Ö. Salsten) – 26. Starčenko (Michajlis, Orechov), 53. Volkov (Asetov, Kajyržan). Rozhodčí: Stano (SR), Vikman (Fin.) – Beresford (Brit.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3588