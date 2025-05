Proč opět Saúdské Arábie? Pro cíl Trumpovy první zahraniční cesty existuje jednoduché vysvětlení

„Toto je velmi citlivý region, kde se rozhoduje o nasazení armády, mírových jednáních i klíčových ekonomických dohodách,“ uvedl Noah Bookbinder, výkonný ředitel vlivné nevládní organizace Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). „Chceme, aby prezident rozhodoval na základě zájmů amerického lidu – ne toho, co je výhodné pro jeho podniky.“

Zatímco většina amerických prezidentů od druhé světové války jako první oficiální návštěvu volila blízké spojence USA – typicky Kanadu, Mexiko nebo Spojené království – Donald Trump už podruhé zvolil Saúdskou Arábii.

Stejně jako v roce 2017, i tentokrát byl v Rijádu přivítán s okázalými poctami a bilaterální program byl zaměřený především na zbrojní kontrakty a ekonomickou spolupráci.

Připomeňme, že právě v roce 2017 Trump v Rijádu podepsal s králem Salmánem zbrojní dohodu v hodnotě desítek miliard dolarů. Nyní se očekává, že podobné dohody, zejména v oblasti energetiky a obrany, budou opět středem jednání.

Trumpův blízký vztah se saúdskou královskou rodinou byl předmětem kritiky už během jeho prvního funkčního období. Obzvláště kontroverzní byla jeho reakce na vraždu novináře a disidenta Džamála Chášukdžího, který byl v roce 2018 brutálně zavražděn na saúdském konzulátu v Istanbulu.

Zpravodajské služby USA, včetně CIA, dospěly k závěru, že za operací stál korunní princ Muhammad bin Salmán (MBS). Trump však tyto závěry zpochybnil a vyjádřil pochopení pro saúdské vedení.

„Možná o tom korunní princ věděl, možná ne. Může to být tak i tak,“ napsal tehdy ve svém oficiálním prohlášení. MBS popírá jakoukoli účast na vraždě.

Ben Freeman z Quincy Institute for Responsible Statecraft upozorňuje, že vztah mezi Trumpem a Rijádem nese známky propojení byznysových zájmů s oficiální politikou.

„Zřejmě tu funguje výměnný vztah, kdy saúdský režim investuje do Trumpových podniků – a výměnou se Saúdská Arábie stává první destinací jeho státní návštěvy,“ řekl Freeman. „To vytváří skutečné riziko, že osobní zájmy převažují nad národními.“

Freeman také zdůraznil, že geopolitika Perského zálivu je mimořádně složitá a mnohé pozice tamních států se rozcházejí s prioritami USA. Další obchodní dohody s Rijádem by podle něj mohly ohrozit pověst Spojených států a v krajním případě i národní bezpečnost.

Trumpova návštěva Saúdské Arábie podtrhuje jeho pokračující důraz na strategická partnerství mimo tradiční euroatlantické rámce, ale zároveň otevírá otázky, zda veškeré kroky americké diplomacie skutečně vycházejí z veřejného zájmu.

Etické organizace a někteří zahraničněpolitici varují, že pokud se osobní a obchodní vazby prolínají se státními záležitostmi, může to vést k dlouhodobému oslabení důvěryhodnosti Spojených států jako globálního lídra.