Merz pohrozil zastavením evropských fondů Slovensku, Fico ostře zareagoval

Jeho prohlášení přichází v době, kdy je Maďarsko již postiženo zmrazením většiny unijních fondů kvůli dlouhodobým obavám ohledně dodržování demokratických principů. Možnost rozšíření těchto kroků na Slovensko tak znamená novou eskalaci napětí mezi západní a střední částí EU.

Slovenský premiér Robert Fico v úterý reagoval ostře: „Slova německého kancléře jsou v moderní Evropě naprosto nepřijatelná. Pokud neposlechneme, budeme potrestáni? To není cesta k jednotě a spolupráci.“ Dodal, že Slovensko „není žádný školák, který potřebuje kázání“.

Fico je dlouhodobě vnímán jako jeden z nejvíce proruských lídrů v EU – spolu s Viktorem Orbánem se staví proti unijní podpoře Ukrajině, kritizuje sankce vůči Rusku a snaží se o užší vztahy s Moskvou. Na rozdíl od ostatních evropských lídrů byl tento měsíc jediným premiérem EU, který navštívil Moskvu při příležitosti 80. výročí vítězství ve druhé světové válce.

V Bruselu zároveň sílí obavy ohledně stavu demokracie na Slovensku. Ficova vláda čelí kritice kvůli snahám omezit nezávislost médií a reformám justice, které podle některých představitelů EU mohou ohrozit právní stát. Evropská komise v minulosti varovala, že podobné kroky by mohly vést k ohrožení čerpání unijních fondů.

Slovensko zatím čerpání fondů omezeno nemá, uvedl server Euractiv. Jeho plán obnovy je podle dostupných informací na dobré cestě a loňská hrozba zmrazení prostředků kvůli sporné reformě trestního zákoníku byla zažehnána úpravami legislativy.

Přesto je v zemi aktuálně přítomna delegace Evropského parlamentu, která má prověřit způsob využívání fondů. Vedoucí delegace Tomáš Zdechovský (EPP) uvedl, že obdrželi „znepokojující informace“ o údajném zneužívání prostředků ze strany vysokých úředníků.

Na adresu Maďarska Merz poznamenal, že debata o jeho směřování už není možná oddalovat. Odkázal i na nový návrh zákona z dílny Orbánovy vlády, který výrazně omezuje financování neziskových organizací a médií ze zahraničí. Kritici jej přirovnávají k zákonům, které v minulosti přijalo Rusko s cílem potlačit vnitřní opozici.

„Nemůžeme dovolit, aby rozhodnutí celé Evropské unie závisela na malé menšině,“ řekl Merz. Podle něj by mohlo být třeba nejen silnějších slov, ale i konkrétnějších kroků. I když zdůraznil, že si nepřeje konfrontaci, dodal: „Pokud to bude nutné, budeme to řešit.“

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár výroky Merze označil za hypotetické spekulace a kritizoval média, která podle něj vytvářejí dojem, že se jedná o reálnou hrozbu.