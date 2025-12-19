Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz

Představitelé Evropské unie dospěli k dohodě o poskytnutí masivní finanční pomoci Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Tato dvouletá půjčka má pokrýt zásadní potřeby země čelící ruské agresi. Původní ambiciózní plán využít k jištění úvěru zmrazený ruský majetek však nakonec neprošel.
Místo toho se za půjčku zaručí samotný rozpočet Unie, což potvrdil předseda Evropské rady António Costa. Kyjev by měl začít prostředky splácet až v momentě, kdy Rusko uhradí válečné reparace. Brusel si nicméně ponechal otevřená zadní vrátka pro budoucí využití znehybněných ruských aktiv k umoření tohoto dluhu.
Hlavní překážkou pro přímé využití ruských peněz byl postoj Belgie, kde je uložena drtivá většina těchto prostředků. Belgický premiér Bart De Wever varoval před právními riziky a možnými žalobami ze strany Moskvy. Obavy panovaly především z rozsáhlých finančních nároků, které by mohly destabilizovat tamní finanční instituce.
Německý kancléř Friedrich Merz, který patřil k hlasitým zastáncům využití ruského majetku, označil dohodu za jasný vzkaz Vladimiru Putinovi. Podle něj musí ruský prezident pochopit, že pokračování ve válce se mu finančně nevyplatí. Merz zdůraznil, že pokud Rusko reparace dobrovolně nezaplatí, unie k úhradě půjčky ruská aktiva v souladu s mezinárodním právem využije.
Schválení pomoci skrze unijní rozpočet umožnil kompromis se zeměmi střední Evropy, které měly k financování výhrady. Maďarsko, Slovensko a Česká republika nakonec souhlasily s tím, že se na ně nebudou vztahovat finanční záruky spojené s tímto úvěrem. Viktor Orbán tento výsledek jednání komentoval na sociálních sítích s uspokojením.
Dánská premiérka Mette Frederiksen vyzdvihla jednotu sedmadvacítky jako mimořádný úspěch v době sílících snah o rozdělení Evropy. Polský premiér Donald Tusk situaci dříve popsal jako volbu mezi dnešními penězi a zítřejší krví. Kyjev nyní doufá, že se k podobnému kroku odhodlají i další západní spojenci.
Prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí uvítal, ačkoliv dříve apeloval na morální oprávněnost přímého zabavení ruských miliard. Pro Ukrajinu je tato zpráva zásadní úlevou, protože země nutně potřebuje zdroje na výrobu dronů a další vojenské i civilní výdaje. Bez této pomoci by Kyjevu hrozilo vyčerpání finančních rezerv v kritické fázi konfliktu.
