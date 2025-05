KOMENTÁŘ | Rusko dostává body za nic. Spolu s Běloruskem by ho IIHF měla poslat do nižších divizí

Rusko vede žebříček Mezinárodní hokejové federace (IIHF), přestože se od roku 2022 neúčastní mistrovství světa ani žádných jiných mezinárodních hokejových turnajů. Viceprezident IIHF Petr Bříza tento paradoxní stav komentoval pro server sport.cz s tím, že Ruské federaci jsou i nadále každoročně připočítávány body za třetí místo.

„V tu dobu asi nikoho nenapadlo, že celá situace může trvat tolik let. Vím, že je to absurdní situace. Tým, který nehraje, nemůže sbírat body. Nemohli jsme vědět, kam to zajde. Nemůžete dopočítávat pět let dopředu,“ vylíčil Bříza.

Podle dostupných informací se ruští hokejisté nezúčastní ani nadcházejících zimních olympijských her, které se na počátku příštího roku uskuteční v italských městech Turín a Milán. Tento krok je zcela opodstatněný. Rusko nejenže již čtvrtým rokem vede plnohodnotnou ozbrojenou agresi proti sousední Ukrajině, ale zároveň za tuto dobu nedosáhlo v rámci IIHF žádných sportovních výsledků. To je holý fakt.

Výrok Břízy, že IIHF „nemohla vědět“, jak dlouho bude situace trvat, působí jako čirý alibismus. Už v běžném školním systému student, který se nedostaví k testu, obdrží známku N – nehodnocen. Stejný princip by měl platit i v mezinárodním hokeji. Zkrátka pokud tým nehraje, nemá nárok na žádné body.

„Enko“ studenti obdrží i tehdy, nejsou-li k testu připuštěni. I v tomto případě se uplatňuje zásada, že bez účasti nemůže být přiznáno hodnocení. A právě v případě Ruska by takový postih, tedy jakési formální N, představoval naprosté minimum odpovídající závažnosti situace. Země, která rozpoutala brutální válku proti Ukrajině, si rozhodně nezaslouží jakékoli sportovní úlevy.

Zatímco Rusko nadále automaticky inkasuje body za třetí místo v žebříčku IIHF, pokračuje ve své agresi proti sousední Ukrajině – zemi, která může považovat za štěstí už jen to, že vůbec hraje hokej a že se jí daří udržet v nižších divizích.

Alespoň částečnou formou spravedlnosti by bylo, kdyby se ruský tým po případném návratu na mezinárodní scénu musel kvalifikovat na mistrovství světa právě z nižší výkonnostní skupiny. Týmy jako Litva, Estonsko, Japonsko, Rumunsko nebo Ukrajina by nepochybně uvítaly příležitost poměřit síly s Ruskem a postavit se Alexandru Ovečkinovi a spol. přímo na ledě.

Dalším týmem, který se kvůli válce na Ukrajině neúčastní akcí pod hlavičkou IIHF, je Bělorusko. Běloruský hokej nikdy nepatřil ke světové špičce, přesto zaznamenal několik světlých momentů – například postup do čtvrtfinále mistrovství světa v roce 2015, které se konalo na území České republiky.

V současnosti však tento tým nemá možnost prokázat svou výkonnost a obecně se očekává, že by po případném návratu sehrál spíše roli do počtu v rámci dvou osmičlenných skupin. Z hlediska sportovní spravedlnosti by bylo nejvhodnější zařazení Běloruska do ještě nižší výkonnostní divize – mezi týmy jako Austrálie, Srbsko, případně ještě níže, do skupiny s Islandem či Novým Zélandem.

Spravedlnost by měla platit i ve světě mezinárodního hokeje. Jak se ukazuje, Rusko a Bělorusko coby státy, které se dopustily agrese vůči Ukrajině, nemají aktuálně možnost účastnit se mistrovství světa ani olympijských her. Přesto jim jsou nadále připočítávány body do žebříčku IIHF, a v případě Ruska dokonce za „úspěch“ ve formě třetího místa.

Pokud v tomto postupu hodlá IIHF pokračovat i nadále, pak by bylo logické, aby do Moskvy formálně odeslala tři sady bronzových medailí – jako odměnu za tři roky neúčasti na šampionátech.