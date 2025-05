Dmitrij Medveděv, Putinův předchůdce a nástupce a současný místopředseda bezpečnostní rady Ruské federace, prohlásil, že pokud Západ nepřestane dodávat zbraně ukrajinské armádě, „bezpečnostní nárazníková zóna“ se podle jeho slov rozšíří na území celé Ukrajiny – s výjimkou úzkého pásu na západě země v okolí Lvova. V jeho světě by tak Rusko přímo sousedilo se Slovenskem a Rumunskem.

Ačkoli to zřejmě nebylo Putinovým záměrem, Medveděv svým výrokem nepokrytě objasnil, co měl jeho nadřízený skutečně na mysli – úplné ovládnutí Ukrajiny. To, co ruské síly aktuálně provádějí na ukrajinském území, je faktickým naplňováním konceptu tzv. „bezpečnostní nárazníkové zóny“. Pokud Kreml vydá jakékoli oficiální prohlášení o budoucích krocích, je na místě počítat s tím, že bude nutné jeho obsah nejprve obrátit naruby a zbavit ho jakékoli morální či právní legitimity, abychom se vůbec přiblížili reálným záměrům Moskvy.

Je nezbytné si připomenout, s jakými cíli Kreml do války proti Ukrajině vstupoval – oficiálně šlo o takzvanou denacifikaci a demilitarizaci země. Ve skutečnosti to však v překladu znamenalo jediné: úplnou kontrolu nad ukrajinským územím, bez ohledu na platné mezinárodní právo či jakékoli právní závazky. Tento cíl se v průběhu války nijak nezměnil – což zjevně došlo i šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, který koncem týdne prohlásil, že Putin „zešílel“, když útočí na civilní infrastrukturu Ukrajiny.

Putin nezešílel, pouze naplňuje vizi, kterou nosí v hlavě celé dekády. Od chvíle, kdy opustil KGB, následně vedl FSB, a nakonec se vyšvihl do premiérského křesla, směřoval k jedinému cíli: uchvácení plné moci nad státem, který se v 90. letech, byť nedůsledně, pokoušel o demokratizaci. Obnova ruského impéria, návrat k mocenské velikosti Sovětského svazu, to je skutečný Putinův program. Každý, kdo si dnes myslí, že Kreml usiluje o mírové řešení, jednoduše ignoruje podstatu Putinových dlouhodobých ambicí.

Putin je zarytý imperialista. Udělá vše pro to, aby si znovu podrobil nejen Ukrajinu, ale i ostatní postsovětské státy. Jeho loajální figurky, jako je Dmitrij Medveděv, se čas od času, často pod vlivem alkoholu, nechají unést natolik, že bezděčně odhalí skutečné záměry svého tatíčka v Kremlu. V opileckém zápalu pak říkají pravdu, kterou Kreml na veřejnosti jinak pečlivě balí do propagandy.