Pět mrtvých kvůli pyrotechnice z Česka a Polska. Německu dochází trpělivost

Používání osobních ohňostrojů je v Německu běžné a je regulováno pouze v omezené míře. To každoročně vede k tisícům zranění a masivním nasazením policie a zdravotníků ve městech během silvestrovských oslav. Uvedl to server The Guardian.

V Berlíně samotném policie a nemocnice informovaly o 17 zraněních způsobených tzv. Kugelbomben, kulovými výbušninami, které jsou v Německu vyhrazené pro profesionální ohňostrojové show. Mezi zraněnými byly i malé děti, které utrpěly vážná poranění rukou, obličeje a očí, zatímco jiní potřebovali ošetření popálenin a poškození sluchu.

„Počet pacientů léčených v porovnání s předchozími lety byl průměrný nebo mírně podprůměrný,“ uvedl mluvčí nemocnice UKB v Berlíně. „Závažnost zranění je však neobvyklá.“

Většina obětí byly mladí muži, kteří zahynuli při pokusu o zapálení pyrotechniky, v některých případech použili nelegální ohňostrojové bomby, které si sami upravili pro silnější výbuchy. Kugelbomben byly hlavně přivezeny z Polska nebo České republiky a kombinovány s komponenty, jako jsou aerosolové plechovky a plastové trubky, což vedlo k větší síle výbuchu a vyšší trajektorii, informovaly úřady.

Tato kulová výbušnina, která má různé velikosti, je v Německu určena pouze pro profesionální ohňostroje. Před Silvestrem však byly tyto pyrotechniky nelegálně nabízeny na sociálních sítích.

Předseda berlínské regionální pobočky policejního odborového svazu GdP, Stephan Weh, požádal o zásah proti nelegálním dovozům pyrotechniky a celkový zákaz soukromých ohňostrojů. „Rakety, petardy a složené ohňostroje jsou používány k útokům na lidi a počet Kugelbomben roste,“ uvedl ve svém prohlášení. „Ohňostroje patří do rukou profesionálů.“

Jeden z výbuchů v centrální berlínské čtvrti Schöneberg způsobil vážné škody na několika budovách, které se staly neobyvatelnými, a dvě osoby musely být převezeny do nemocnice. Mluvčí hasičského sboru označil místo katastrofy za „bojiště“.

Další ohňostrojová bomba vybuchla v davu v severní berlínské čtvrti Tegel, kde bylo zraněno osm lidí, z toho dva vážně, včetně mladého chlapce.

Mluvčí pro vnitřní záležitosti berlínské Křesťanskodemokratické unie (CDU), Burkard Dregger, požadoval přísnější opatření na zamezení šíření Kugelbomben v německých městech během prosincových svátků. „Dovoz zakázaných ohňostrojů – Kugelbomben – z východních sousedních zemí musí být zastaven přísnějšími kontrolami na hranicích,“ řekl místní veřejnoprávnímu rozhlasu RBB a vyzval k jednáním s vládami Polska a České republiky, aby dosáhly regionálního konsensu.

Zelení požadují úplný zákaz prodeje soukromých ohňostrojů. „Otázkou je, proč jsme jako společnost ochotni si připustit noc plnou výbuchů, s nevyčíslitelnými vedlejšími škodami na lidech, zvířatech a životním prostředí,“ řekl mluvčí pro vnitřní záležitosti strany Vasili Franco.

V Nizozemsku zemřel 46letý muž, který byl vážně zraněn při ohňostrojové nehodě v městě Tiel, čímž počet silvestrovských obětí vzrostl na dvě. Další obětí byl 14letý chlapec, který byl zabit při pokusu o opětovné zapálení zakázaného ohňostroje „kobra“ v Rotterdamu.

Desítky dalších lidí utrpěly vážná poranění očí a další zranění, a to i přesto, že prodej ohňostrojů pro širokou veřejnost byl v 19 nizozemských městech, včetně Rotterdamu a Amsterdamu, zakázán. Starostové těchto měst požadují celonárodní zákaz.

Ve Francii bylo během tradičního silvestrovského rituálu zapáleno 984 automobilů a 420 osob bylo zadrženo při „gratuitním a endemickém násilí“, které ministr vnitra Bruno Retailleau označil za útoky „darebáků, kteří útočí na majetek často skromných, obyčejných lidí“.