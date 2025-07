Čtyřletá dívka zemřela hladem v Gaze, situace se blíží humanitární katastrofě

Razan zemřela v neděli v nemocnici v centrální části Pásma Gazy. Byla jedním ze čtyř dětí, které podle místních úřadů zemřely během posledních tří dnů na následky podvýživy. Nejmladší z nich bylo pouhých tři měsíce. Za posledních 24 hodin zaznamenalo palestinské ministerstvo zdravotnictví osmnáct úmrtí přímo způsobených hladem.

Dívčina matka, Tahrir Abu Daher, uvedla, že před válkou byla Razan zdravá a plná energie. Po vypuknutí bojů však rodina neměla přístup k základním potravinám a její zdravotní stav se začal prudce zhoršovat. „Nemáme peníze na mléko. Ale i kdybychom měli, stejně není k dostání,“ uvedla v červnu, když CNN navštívila Razan v nemocnici.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace zemřelo od března – kdy izraelské úřady prakticky zastavily humanitární konvoje – na podvýživu nejméně 76 dětí a deset dospělých. Po částečném uvolnění blokády koncem května sice začaly proudit menší dodávky pomoci, ale podle humanitárních organizací zdaleka nestačí pokrýt potřeby více než dvou milionů lidí.

Izrael tvrdí, že dodávky zastavil kvůli obavám, že se humanitární pomoc dostává do rukou Hamasu, který ji následně zneužívá. Tuto verzi Hamas popírá. Zástupci OSN zároveň uvádějí, že izraelské síly často odmítají udělit povolení pro pohyb pomoci uvnitř Gazy, což vážně komplikuje distribuci.

Koordinační agentura izraelské vlády (COGAT), která zajišťuje tok pomoci do Gazy, oznámila, že od začátku bojů dorazilo do oblasti 67 tisíc kamionů s přibližně 1,5 milionem tun potravin. Zároveň tvrdí, že armáda dělá vše pro to, aby pomoc mohla proudit dál, a zároveň brání tomu, aby ji Hamas zneužíval.

Skutečnost na místě je však jiná. Nemocnice jsou přeplněné vyhladovělými pacienty. Mluvčí nemocnice Al-Aksá, kde Razan zemřela, uvedl, že hladomor dosáhl katastrofální úrovně. „Děti v Gaze přišly o své dětství dvakrát – poprvé při bombardování a podruhé, když jim bylo odepřeno mléko a kousek chleba,“ řekl doktor Khalil Al-Daqran.

Zoufalství místních potvrzují i další lékaři. V polní nemocnici v Khan Younis jsou podle ředitele pacienti často v tak špatném stavu, že potřebují potravu více než léky. Lékaři tam pracují bez jídla, 24 hodin denně, a snaží se zachránit pacienty, kteří již vyčerpali všechny své síly.

Pomoc přestává fungovat i na úrovni charit. Světová centrální kuchyně (World Central Kitchen) oznámila, že vyčerpala veškeré zásoby a nemůže připravovat teplá jídla ani pro lékaře. V sobotu rozdali posledních 80 tisíc porcí rýže. Dodávky surovin zůstávají zaseknuté na hranicích.

Zatímco hlad sílí, mnoho lidí se každý den vydává hledat jídlo s vědomím, že riskují život. Palestinské úřady uvedly, že jen v neděli bylo při snaze získat potravinovou pomoc izraelskými vojáky zastřeleno více než 70 lidí. Izraelská armáda incident prověřuje, ale tvrdí, že vojáci reagovali na „bezprostřední hrozbu“.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo mezi koncem května a 7. červencem při pokusech získat pomoc zabito nejméně 798 Palestinců. Z toho více než 600 poblíž míst, kde operovala kontroverzní americká organizace Gaza Humanitarian Foundation.

Hlad způsobuje nejen smrt, ale i těžké zdravotní komplikace. Ředitel nemocnice Al-Shifa uvedl, že stále více pacientů, včetně lékařského personálu, kolabuje kvůli extrémnímu vyčerpání. Mnozí přicházejí do nemocnic ve stavu, kdy jejich těla nejsou schopna dalšího boje.

Koordinátor nouzové pomoci OSN Tom Fletcher varoval před Radou bezpečnosti, že potraviny v Gaze definitivně docházejí. „Lidé riskují život při snaze uživit své rodiny. Umírají kvůli hladu a zoufalství,“ řekl ve čtvrtek.

Dětská podvýživa dosahuje alarmujících hodnot. V červnu bylo více než 5 800 dětí diagnostikováno jako akutně podvyživených. OSN v pátek oznámila, že do nemocnic přichází „znepokojivé množství vyhublých dětí i dospělých, pro které však chybí potřebné léky i výživa.“

Dobrovolník organizace Medical Aid for Palestinians, plastický chirurg Sarmad Tamimy, situaci shrnul děsivými slovy: „Upřímně řečeno, ti, kteří zemřou hned, jsou možná ti šťastnější. Ti ostatní totiž čelí hrůzám – otevřeným ranám, infekcím, nedostatku výživy i léků, a dokonce i červům.“