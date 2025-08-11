Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy

Libor Novák

11. srpna 2025 8:26

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Foto: Prime Minister of Israel

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajuje plány na vojenské obsazení Gazy. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce a rozdělení na mezinárodní scéně, a to i mezi tradičními spojenci Izraele. Netanjahu prohlásil, že jde o nejlepší a nejrychlejší cestu k ukončení konfliktu. Podle něj je tento krok nezbytný pro poražení Hamásu a záchranu rukojmích.

Plán na převzetí Gazy byl schválen izraelským bezpečnostním kabinetem v ranních hodinách. Záměrem je zničit zbývající sílu Hamásu v Gaze, přičemž izraelská armáda v současné době ovládá zhruba 75 % území. Analytici naznačují, že tento krok by mohl být více motivován snahou Netanjahua udržet se u moci.

Odezva mezinárodního společenství je převážně negativní. Například asistent generálního tajemníka OSN Miroslav Jenča označil plány za potenciální katastrofu, která by mohla vést k dalšímu nucenému vysídlování. Podobně se vyjádřili i zástupci Velké Británie, Ruska, Číny a Francie, kteří varují před dalším porušováním mezinárodního práva.

Ramesh Rajasingham z humanitárního úřadu OSN (OCHA) uvedl, že situace v Gaze se již nedá označit pouze jako hrozící hladomor, ale jako skutečné hladovění. Úřady v Gaze uvádějí, že od října 2023 zemřelo na akutní podvýživu 98 dětí, přičemž 37 z nich zemřelo od začátku července 2025.

Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) bylo jen v červenci 2025 identifikováno téměř 12 000 akutně podvyživených dětí, což je nejvyšší měsíční číslo, které kdy bylo zaznamenáno, píše CNN.

Spojené státy se v této situaci ocitají v rostoucí izolaci, neboť dál brání kroky Izraele. Velvyslankyně USA při OSN Dorothy Shea obvinila členy Rady bezpečnosti, že šířením lží o Izraeli prodlužují válku. Spojené státy podporují úsilí o osvobození rukojmích a zastavení bojů. Netanjahu se vyjádřil, že za nedostatek jídla může Hamás, který podle něj krade pomoc.

Proti plánu se staví i samotné rodiny izraelských rukojmích, které vyzvaly k celostátní generální stávce. Mezinárodní odsouzení se projevilo i masovými protesty po celém světě. Tisíce lidí protestovaly například v Sydney a Londýně, kde policie zatkla 466 osob během protestu proti zákazu propalestinské skupiny.

Hamás ve svém prohlášení prohlásil, že jediným způsobem, jak zajistit přežití rukojmích, je zastavení vojenských operací a dosažení mírové dohody. Netanjahu nicméně odmítá, že by v Gaze panoval hladomor. 

