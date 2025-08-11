Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město

Prezident USA Donald Trump v pondělí oznámil, že přebírá kontrolu nad Metropolitním policejním oddělením (MPDC) ve Washingtonu, D.C. a nasadí do města Národní gardu. Tyto kroky podle něj směřují k obnovení pořádku v hlavním městě. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump uvedl, že se formálně odvolává na článek 740 zákona o místní samosprávě (Home Rule Act) a umisťuje MPDC pod přímou federální kontrolu. Jeho rozhodnutí je reakcí na to, co označil za situaci „vymykající se kontrole“.
Podle informací CNN se očekává, že do hlavního města bude nasazeno až 800 vojáků Národní gardy. Jejich úkolem bude poskytovat podporu a zajišťovat bezpečnost ve spolupráci s místními a federálními orgány činnými v trestním řízení.
Jednotky, které spadají pod Národní gardu D.C., jsou na rozdíl od gard v jiných státech podřízeny přímo prezidentovi, což mu dává pravomoc je kdykoli aktivovat.
Prezident Trump již dříve nařídil nasazení stovek federálních agentů, včetně členů FBI a pohraniční stráže, aby posílili městské policejní oddělení v některých čtvrtích. Dle jeho slov je cílem zajistit, aby se ve Washingtonu D.C. „obnovilo právo, pořádek a veřejná bezpečnost“.
Ačkoliv má prezident v rámci svých pravomocí široký vliv na některé záležitosti hlavního města, plná federální kontrola nad D.C. by vyžadovala souhlas Kongresu. Zde se hovoří především o zákonu o místní samosprávě z roku 1973, který udělil obyvatelům distriktu určitou kontrolu nad každodenním řízením města, přičemž Kongres si nadále ponechal dohled a konečnou pravomoc. Tedy, pokud by Trump chtěl plně federalizovat distrikt, musel by tento zákon zrušit, což se v současném rozděleném Kongresu jeví jako nepravděpodobné.
Zákon však umožňuje prezidentovi dočasně převzít kontrolu nad městskou policií. Trump na sociální síti Truth Social napsal: „Washington, D.C., bude dnes OSVOBOZEN! Zločin, divokost, špína a spodina ZMIZÍ. UDĚLÁM NAŠE HLAVNÍ MĚSTO OPĚT SKVĚLÝM!“
Narážel tím na incident z minulého týdne, kdy byl napaden pracovník vládního oddělení. Trump rovněž přirovnal situaci s bojem proti kriminalitě v hlavním městě k úspěšnému řešení situace na jižní hranici, kde se mu prý podařilo dosáhnout „nuly nelegálních imigrantů za poslední 3 měsíce“.
Starostka Washingtonu Muriel Bowserová a další představitelé města však tyto kroky kritizují a poukazují na to, že oficiální policejní statistiky za rok 2025 vykazují pokles kriminality oproti loňskému roku, přičemž násilná trestná činnost poklesla o 26 %.
Trump před několika hodinami vydal prostřednictvím své platformy Truth Social ostrý požadavek, aby lidé bez domova okamžitě opustili hlavní město Spojených států. Učinil tak krátce po své ranní cestě z Bílého domu na golfové hřiště ve Virginii.
Trumpova tvrzení o vysoké kriminalitě a epidemii bezdomovectví totiž vyvrací oficiální data. Podle statistických údajů Metropolitního policejního oddělení klesla v roce 2024 násilná kriminalita ve Washingtonu o 35 % ve srovnání s rokem 2023, což představuje nejnižší úroveň za více než 30 let.
Letos násilná kriminalita klesla o dalších 26 %. Navíc organizace The Community Partnership, zabývající se problematikou bezdomovectví, uvádí, že ve městě o zhruba 700 000 obyvatelích je 800 lidí bez přístřeší.
Starostka Washingtonu, D.C., Muriel Bowserová, v reakci na prezidentova slova uvedla, že se město nenachází v situaci, kterou Trump popisuje. Popisovat hlavní město jako válečnou zónu je podle ní zavádějící. Přestože prezident před časem nařídil posílení přítomnosti federálních úředníků v ulicích, policejní oddělení hlavního města běžně s federálními složkami spolupracuje.
