Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město

Libor Novák

11. srpna 2025 17:11

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Prezident USA Donald Trump v pondělí oznámil, že přebírá kontrolu nad Metropolitním policejním oddělením (MPDC) ve Washingtonu, D.C. a nasadí do města Národní gardu. Tyto kroky podle něj směřují k obnovení pořádku v hlavním městě. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump uvedl, že se formálně odvolává na článek 740 zákona o místní samosprávě (Home Rule Act) a umisťuje MPDC pod přímou federální kontrolu. Jeho rozhodnutí je reakcí na to, co označil za situaci „vymykající se kontrole“.

Podle informací CNN se očekává, že do hlavního města bude nasazeno až 800 vojáků Národní gardy. Jejich úkolem bude poskytovat podporu a zajišťovat bezpečnost ve spolupráci s místními a federálními orgány činnými v trestním řízení.

Jednotky, které spadají pod Národní gardu D.C., jsou na rozdíl od gard v jiných státech podřízeny přímo prezidentovi, což mu dává pravomoc je kdykoli aktivovat.

Prezident Trump již dříve nařídil nasazení stovek federálních agentů, včetně členů FBI a pohraniční stráže, aby posílili městské policejní oddělení v některých čtvrtích. Dle jeho slov je cílem zajistit, aby se ve Washingtonu D.C. „obnovilo právo, pořádek a veřejná bezpečnost“. 

Ačkoliv má prezident v rámci svých pravomocí široký vliv na některé záležitosti hlavního města, plná federální kontrola nad D.C. by vyžadovala souhlas Kongresu. Zde se hovoří především o zákonu o místní samosprávě z roku 1973, který udělil obyvatelům distriktu určitou kontrolu nad každodenním řízením města, přičemž Kongres si nadále ponechal dohled a konečnou pravomoc. Tedy, pokud by Trump chtěl plně federalizovat distrikt, musel by tento zákon zrušit, což se v současném rozděleném Kongresu jeví jako nepravděpodobné.

Zákon však umožňuje prezidentovi dočasně převzít kontrolu nad městskou policií. Trump na sociální síti Truth Social napsal: „Washington, D.C., bude dnes OSVOBOZEN! Zločin, divokost, špína a spodina ZMIZÍ. UDĚLÁM NAŠE HLAVNÍ MĚSTO OPĚT SKVĚLÝM!“

Narážel tím na incident z minulého týdne, kdy byl napaden pracovník vládního oddělení. Trump rovněž přirovnal situaci s bojem proti kriminalitě v hlavním městě k úspěšnému řešení situace na jižní hranici, kde se mu prý podařilo dosáhnout „nuly nelegálních imigrantů za poslední 3 měsíce“.

Starostka Washingtonu Muriel Bowserová a další představitelé města však tyto kroky kritizují a poukazují na to, že oficiální policejní statistiky za rok 2025 vykazují pokles kriminality oproti loňskému roku, přičemž násilná trestná činnost poklesla o 26 %.

Trump před několika hodinami vydal prostřednictvím své platformy Truth Social ostrý požadavek, aby lidé bez domova okamžitě opustili hlavní město Spojených států. Učinil tak krátce po své ranní cestě z Bílého domu na golfové hřiště ve Virginii. 

Trumpova tvrzení o vysoké kriminalitě a epidemii bezdomovectví totiž vyvrací oficiální data. Podle statistických údajů Metropolitního policejního oddělení klesla v roce 2024 násilná kriminalita ve Washingtonu o 35 % ve srovnání s rokem 2023, což představuje nejnižší úroveň za více než 30 let.

Letos násilná kriminalita klesla o dalších 26 %. Navíc organizace The Community Partnership, zabývající se problematikou bezdomovectví, uvádí, že ve městě o zhruba 700 000 obyvatelích je 800 lidí bez přístřeší.

Starostka Washingtonu, D.C., Muriel Bowserová, v reakci na prezidentova slova uvedla, že se město nenachází v situaci, kterou Trump popisuje. Popisovat hlavní město jako válečnou zónu je podle ní zavádějící. Přestože prezident před časem nařídil posílení přítomnosti federálních úředníků v ulicích, policejní oddělení hlavního města běžně s federálními složkami spolupracuje. 

před 3 hodinami

Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné

Související

Kapitol Spojených států amerických 

Washington se kvůli Trumpovi a Muskovi propadl do chaosu

Washington se ve čtvrtek ocitl v chaosu poté, co budoucí prezident Donald Trump a nejbohatší muž světa Elon Musk zablokovali krátkodobý návrh rozpočtu, který měl udržet federální vládu v chodu do začátku Trumpova druhého funkčního období. Uvedl to server CNN.

Více souvisejících

Washington, D.C., USA Donald Trump

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Prezident Trump

Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město

Prezident USA Donald Trump v pondělí oznámil, že přebírá kontrolu nad Metropolitním policejním oddělením (MPDC) ve Washingtonu, D.C. a nasadí do města Národní gardu. Tyto kroky podle něj směřují k obnovení pořádku v hlavním městě. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump uvedl, že se formálně odvolává na článek 740 zákona o místní samosprávě (Home Rule Act) a umisťuje MPDC pod přímou federální kontrolu. Jeho rozhodnutí je reakcí na to, co označil za situaci „vymykající se kontrole“.

před 58 minutami

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Léky, ilustrační foto

Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné

Prezident Donald Trump nedávno přišel se svým dosud nejodvážnějším slibem ohledně snižování cen léků, když uvedl, že se mu podaří snížit ceny o 1 500 %. Ačkoliv to experti podle CNN považují za matematicky nemožné, Trump tím naznačil, že je odhodlán podniknout rázné kroky ke snížení nákladů na léky, což byl jeden z jeho hlavních slibů už v prvním funkčním období. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Donald Trump

Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

před 5 hodinami

Donald Tusk

O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem

Polský premiér Donald Tusk po nedávných konzultacích s evropskými lídry potvrdil, že Evropa si v přístupu k Ukrajině zachovává jednotu. Důrazně přitom varoval, že Západ nesmí akceptovat žádné územní požadavky Ruska, které by mohly naznačovat, že Moskva může beztrestně měnit hranice za pomoci síly. Podle Tuska jde o klíčovou otázku nejen solidarity s Ukrajinou, ale také o vlastní bezpečnost Evropy.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajuje plány na vojenské obsazení Gazy. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce a rozdělení na mezinárodní scéně, a to i mezi tradičními spojenci Izraele. Netanjahu prohlásil, že jde o nejlepší a nejrychlejší cestu k ukončení konfliktu. Podle něj je tento krok nezbytný pro poražení Hamásu a záchranu rukojmích.

před 10 hodinami

Příroda

První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna

V Česku začíná pracovní týden, během kterého se očekává vlna veder. Maxima vyšplhají až na 37 °C. Místy přetrvají vysoké teploty i o víkendu, nakonec ale nastane ochlazení o několik stupňů. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Rusko není připravené na útok na NATO. Moskva ale má taktiku na další roky

Rusko stupňuje přípravy na dlouhodobou konfrontaci se Západem, od revize jaderné doktríny a masivního přezbrojování, až po rozsáhlé hybridní operace v Evropě. Podle odhadů může být schopno velké konvenční akce proti NATO mezi lety 2028-2033. Přímý útok je v tuto chvíli nepravděpodobný, ale provokace, incidenty a nátlak na hranicích Aliance jsou stále reálnější hrozbou. Evropa má omezený čas na reakci.

včera

včera

včera

Arakain smutní. Zemřel někdejší kytarista kapely Miloň Šterner

Českou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 62 let zemřel kytarista Miloň Šterner, jehož asi nejvíce proslavilo krátké působení ve skupině Arakain. Pro tu dokonce napsal jednu ze známých písní. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy