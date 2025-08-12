Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda

Po příjezdu Národní gardy do Washingtonu DC se primátorka Muriel Bowserová zavázala, že bude s federální vládou „pracovat bok po boku“. Prezident Donald Trump nasadil jednotky Národní gardy poté, co převzal kontrolu nad městskou policií, a to i přesto, že míra násilné kriminality ve městě je na třicetiletém minimu. Tento krok vyvolává u demokratů obavy, že se podobný scénář odehraje i v dalších amerických městech.
Po setkání s ministryní spravedlnosti Pam Bondi potvrdila Bowserová, že městská policie bude spolupracovat s federálními partnery, aby zajistili bezpečnost ve městě. Bowserová se od doby Trumpova návratu do úřadu v lednu snaží udržovat s jeho administrativou diplomatické vztahy a vyhýbat se přímým střetům. Nyní se soustředí na to, aby byl příliv nových sil využit co nejefektivněji ke snížení kriminality. Zdůraznila, že hlavním cílem je využít dodatečnou policejní podporu co nejlépe.
Zatímco Bowserová volí smířlivý tón, demokratičtí primátoři z jiných měst bijí na poplach a varují před tím, že by Trump mohl svoji snahu o převzetí kontroly nad policií rozšířit i do dalších velkých měst. Sám Trump v pondělí prohlásil, že "máme i další města, která jsou špatná," a jmenoval demokratické bašty Chicago, Los Angeles a New York, a dokonce i Baltimore a Oakland, o kterých tvrdí, že jsou "tak daleko, že už se o nich ani nemluví".
Všechna města, která Trump jmenoval, mají černošské primátory. Ti ostře odsoudili Trumpův krok. Primátor Chicaga, Brandon Johnson, uvedl, že by nasazení Národní gardy mělo na město destabilizující účinek a podkopalo by snahy o posílení bezpečnosti.
Primátor Baltimoru, Brandon Scott, apeloval na Trumpa, aby "vypnul pravicovou propagandu a podíval se na fakta", protože Baltimore je prý nejbezpečnější za posledních 50 let. Primátorka Oaklandu, Barbara Lee, napsala na sociální síť X, že Trumpova charakteristika Oaklandu je "nesprávná a založená na šíření strachu". I primátorka Los Angeles, Karen Bass, označila Trumpův krok za "představení" a "záchvat moci".
Trump převzal velení nad policií ve Washingtonu DC a nasadil Národní gardu na základě zákonů a ústavních pravomocí, které dávají federální vládě nad hlavním městem větší vliv než nad jinými městy.
Mnoho demokratů se ale obává, že Washington DC by se mohl stát vzorem pro podobné praktiky v jiných částech země. Radní Christina Hendersonová v rozhovoru pro CNN uvedla, že by se lidé měli obávat Trumpových výroků. Podle ní je Washington již po desetiletí využíván jako laboratoř pro federální vládu a tento krok by mohl být pouze prvním z mnoha.
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom varoval, že Trump "bude militarizovat jakékoli město v Americe, které bude chtít". Guvernér Illinois JB Pritzker trvá na tom, že prezident nemá "žádné právo ani zákonnou pravomoc" poslat vojáky do Chicaga. Pritzker také dodal, že "nacisté ve 30. letech v Německu zničili ústavní republiku za pouhých 53 dní". Tím naznačil, že Trump by mohl mít podobné úmysly.
Strach z Trumpova jednání se v americké politice objevuje opakovaně. Jeho kritici vnímají každý jeho krok jako možný začátek demontáže demokratických institucí a posílení prezidentské moci. Nasazení Národní gardy v hlavním městě s nízkou kriminalitou je pro ně jasným signálem, že se Trump snaží testovat hranice svých pravomocí. Podobné kroky, které podkopávají nezávislost místní samosprávy, by v budoucnu mohly vést k vážným ústavním problémům a dalším konfliktům mezi federální vládou a jednotlivými městy.
USA (Spojené státy americké) , Washington, D.C., USA , Donald Trump
