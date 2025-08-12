Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda

Libor Novák

12. srpna 2025 19:57

Washngton D.C.
Washngton D.C. Foto: Pixmac

Po příjezdu Národní gardy do Washingtonu DC se primátorka Muriel Bowserová zavázala, že bude s federální vládou „pracovat bok po boku“. Prezident Donald Trump nasadil jednotky Národní gardy poté, co převzal kontrolu nad městskou policií, a to i přesto, že míra násilné kriminality ve městě je na třicetiletém minimu. Tento krok vyvolává u demokratů obavy, že se podobný scénář odehraje i v dalších amerických městech.

Po setkání s ministryní spravedlnosti Pam Bondi potvrdila Bowserová, že městská policie bude spolupracovat s federálními partnery, aby zajistili bezpečnost ve městě. Bowserová se od doby Trumpova návratu do úřadu v lednu snaží udržovat s jeho administrativou diplomatické vztahy a vyhýbat se přímým střetům. Nyní se soustředí na to, aby byl příliv nových sil využit co nejefektivněji ke snížení kriminality. Zdůraznila, že hlavním cílem je využít dodatečnou policejní podporu co nejlépe.

Zatímco Bowserová volí smířlivý tón, demokratičtí primátoři z jiných měst bijí na poplach a varují před tím, že by Trump mohl svoji snahu o převzetí kontroly nad policií rozšířit i do dalších velkých měst. Sám Trump v pondělí prohlásil, že "máme i další města, která jsou špatná," a jmenoval demokratické bašty Chicago, Los Angeles a New York, a dokonce i Baltimore a Oakland, o kterých tvrdí, že jsou "tak daleko, že už se o nich ani nemluví".

Všechna města, která Trump jmenoval, mají černošské primátory. Ti ostře odsoudili Trumpův krok. Primátor Chicaga, Brandon Johnson, uvedl, že by nasazení Národní gardy mělo na město destabilizující účinek a podkopalo by snahy o posílení bezpečnosti.

Primátor Baltimoru, Brandon Scott, apeloval na Trumpa, aby "vypnul pravicovou propagandu a podíval se na fakta", protože Baltimore je prý nejbezpečnější za posledních 50 let. Primátorka Oaklandu, Barbara Lee, napsala na sociální síť X, že Trumpova charakteristika Oaklandu je "nesprávná a založená na šíření strachu". I primátorka Los Angeles, Karen Bass, označila Trumpův krok za "představení" a "záchvat moci".

Trump převzal velení nad policií ve Washingtonu DC a nasadil Národní gardu na základě zákonů a ústavních pravomocí, které dávají federální vládě nad hlavním městem větší vliv než nad jinými městy.

Mnoho demokratů se ale obává, že Washington DC by se mohl stát vzorem pro podobné praktiky v jiných částech země. Radní Christina Hendersonová v rozhovoru pro CNN uvedla, že by se lidé měli obávat Trumpových výroků. Podle ní je Washington již po desetiletí využíván jako laboratoř pro federální vládu a tento krok by mohl být pouze prvním z mnoha.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom varoval, že Trump "bude militarizovat jakékoli město v Americe, které bude chtít". Guvernér Illinois JB Pritzker trvá na tom, že prezident nemá "žádné právo ani zákonnou pravomoc" poslat vojáky do Chicaga. Pritzker také dodal, že "nacisté ve 30. letech v Německu zničili ústavní republiku za pouhých 53 dní". Tím naznačil, že Trump by mohl mít podobné úmysly.

Strach z Trumpova jednání se v americké politice objevuje opakovaně. Jeho kritici vnímají každý jeho krok jako možný začátek demontáže demokratických institucí a posílení prezidentské moci. Nasazení Národní gardy v hlavním městě s nízkou kriminalitou je pro ně jasným signálem, že se Trump snaží testovat hranice svých pravomocí. Podobné kroky, které podkopávají nezávislost místní samosprávy, by v budoucnu mohly vést k vážným ústavním problémům a dalším konfliktům mezi federální vládou a jednotlivými městy.

před 8 hodinami

Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá

Související

Dovoz a vývoz zboží

Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.
Donald Trump

Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Washington, D.C., USA Donald Trump

Aktuálně se děje

před 26 minutami

Washngton D.C.

Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda

Po příjezdu Národní gardy do Washingtonu DC se primátorka Muriel Bowserová zavázala, že bude s federální vládou „pracovat bok po boku“. Prezident Donald Trump nasadil jednotky Národní gardy poté, co převzal kontrolu nad městskou policií, a to i přesto, že míra násilné kriminality ve městě je na třicetiletém minimu. Tento krok vyvolává u demokratů obavy, že se podobný scénář odehraje i v dalších amerických městech.

před 1 hodinou

Německá policie, ilustrační foto

Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti

Německé město Hoyerswerda v Sasku se oklepává z nečekané tragédie. Třináctiletý český chlapec Karel, který byl na dovolené s rodinou, byl nalezen mrtvý nedaleko železniční trati směrem na Polsko. Pátrání po chlapci, který byl pohřešovaný dva dny, tak skončilo tím nejhorším možným způsobem.

před 3 hodinami

Situace v Gaze po izraelských náletech

Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení

Gaza se zmítá pod silnými leteckými útoky, které provádí Izrael v rámci příprav na obsazení města. Humanitární situace v Gaze je katastrofální, což vedlo k tomu, že Velká Británie a její spojenci vydali společné prohlášení, v němž upozorňují, že se "před jejich očima odehrává hladomor", a volají po okamžitém jednání, které by situaci změnilo.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.

před 7 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá

Už tento týden se na Aljašce uskuteční dlouho očekávaný bilaterální summit mezi americkým a ruským prezidentem. Donald Trump ale odmítl, aby se jednání o ukončení války na Ukrajině zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle jeho slov se tak bude jednat o "osahávací" schůzku, kde budou probrány parametry dohody, ale on sám prý nemá pravomoc ji uzavřít.

před 8 hodinami

Evropský parlament

Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá

Ve světle konfliktu v Gaze narůstá napětí mezi zaměstnanci Evropské komise a vedením. Stále více úředníků tvrdí, že neschopnost bloku účinně tlačit na Izrael je v rozporu s jejich povinnostmi a také s mezinárodním právem. Někteří pracovníci dokonce tvrdí, že Komise potlačuje "odpor z přesvědčení" a odkládá smysluplné akce, čímž porušuje své "morální a právní povinnosti".

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Život v KLDR

Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku

Rusko se v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu potýká s obrovským nedostatkem pracovních sil, což vedlo k tomu, že Moskva požádala Severní Koreu o pomoc. Tisíce severokorejských pracovníků jsou nyní posílány do Ruska, aby zaplnily tuto mezeru. Dle zjištění BBC panují mezi pracovníky otřesné podmínky. Podle jihokorejské rozvědky se má jednat až o padesát tisíc lidí.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

před 13 hodinami

včera

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Autoritářské režimy jako Rusko, Čína, Írán či Severní Korea sice sdílí odpor vůči Západu, ale jejich spolupráce je spíše pragmatická než ideologická. Podle politologa Jaroslava Bílka si tyto země mohou přiměřeně pomáhat nebo spolu obchodovat a oslabovat země, které jsou k nim kritické nebo antagonistické, jak uvedl pro EuroZprávy.cz. Mohou například využívat nestability k prosazení vlastních cílů, zejména pokud bude Západ rozptýlený jinými krizemi.

včera

včera

Friedrich Merz (CDU)

Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k mimořádnému virtuálnímu jednání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento návrh přišel v reakci na rostoucí tlak ze strany evropských zemí, které požadují, aby se Spojené státy dohodly na jasných pravidlech pro nadcházející summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Evropští lídři ani Zelenskyj přitom na Putinovo setkání s Trumpem pozváni nebyli.

včera

Komáři

Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování

Téměř každý z nás se v letních měsících setkal s otravným komárem, který dokáže znepříjemnit večery trávené venku. Málokdo si však uvědomuje, že s komáry se do Evropy šíří i nebezpečné nemoci. Jednou z nich je západonilská horečka, která si letos v Itálii vyžádal už deset obětí. Případy nákazy byly hlášeny i v dalších evropských zemích. Úřady proto vyzvaly občany, aby se chránili před komářím bodnutím.

včera

Prezident Trump

Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město

Prezident USA Donald Trump v pondělí oznámil, že přebírá kontrolu nad Metropolitním policejním oddělením (MPDC) ve Washingtonu, D.C. a nasadí do města Národní gardu. Tyto kroky podle něj směřují k obnovení pořádku v hlavním městě. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump uvedl, že se formálně odvolává na článek 740 zákona o místní samosprávě (Home Rule Act) a umisťuje MPDC pod přímou federální kontrolu. Jeho rozhodnutí je reakcí na to, co označil za situaci „vymykající se kontrole“.

včera

Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce

Italský ministr obrany Guido Crosetto v rozhovoru pro deník La Stampa prohlásil, že izraelská vláda „ztratila rozum a lidskost“ ve vztahu k Pásmu Gazy a naznačil, že je otevřený myšlence mezinárodních sankcí proti Izraeli. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy