Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Libor Novák

11. srpna 2025 10:05

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.

Trumpovo prohlášení přišlo v době, kdy se chystá v příštích dnech setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce.

Cílem schůzky má být diskuse o možném příměří v ukrajinské válce. Podle informací z Bílého domu, které sdělil jeden z tamních úředníků, se v rámci Trumpovy administrativy pracuje na návrhu, podle kterého by Rusko souhlasilo se zmrazením konfliktu podél současné kontaktní linie v Chersonské a Záporožské oblasti.

Na oplátku by mu zůstal Donbas, který již Rusko plně kontroluje. Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff se nedávno vrátil ze schůzky s Putinem a Trumpovi měl předat ruské podmínky pro zastavení nepřátelských akcí. 

Trump se sice pokusil o smířlivý tón, když hovořil o „výměně území k prospěchu obou stran“, ale jeho slova vyvolala okamžitou a silnou reakci nejen na Ukrajině, ale i mezi evropskými lídry.

Ti se sešli ve Velké Británii na společné schůzce s americkým viceprezidentem JD Vancem, aby projednali nadcházející summit a ukázali jednotný postoj. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová spolu s lídry Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Polska a Finska vydali společné prohlášení.

Zdůraznili v něm „neochvějnou podporu suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny“ a dodali, že mírové řešení „nelze přijmout bez Ukrajiny“.

Zelenskyj dal vzkazem na Telegramu najevo, že je „připraven pracovat s prezidentem Trumpem“, ovšem pouze za předpokladu, že taková jednání povedou k míru, který bude respektovat zájmy jeho země.

Jakékoli rozhodnutí, které by bylo přijato bez souhlasu Ukrajiny, by podle něj bylo „mrtvě narozené“ a „v rozporu s mírem“. Upozornil na to, že takové kroky by nepřinesly vůbec žádný výsledek. Trumpova schůzka s Putinem na Aljašce bude prvním setkáním amerického prezidenta s Putinem od začátku invaze na Ukrajinu na začátku roku 2022. 

