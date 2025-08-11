Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.
Trumpovo prohlášení přišlo v době, kdy se chystá v příštích dnech setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce.
Cílem schůzky má být diskuse o možném příměří v ukrajinské válce. Podle informací z Bílého domu, které sdělil jeden z tamních úředníků, se v rámci Trumpovy administrativy pracuje na návrhu, podle kterého by Rusko souhlasilo se zmrazením konfliktu podél současné kontaktní linie v Chersonské a Záporožské oblasti.
Na oplátku by mu zůstal Donbas, který již Rusko plně kontroluje. Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff se nedávno vrátil ze schůzky s Putinem a Trumpovi měl předat ruské podmínky pro zastavení nepřátelských akcí.
Trump se sice pokusil o smířlivý tón, když hovořil o „výměně území k prospěchu obou stran“, ale jeho slova vyvolala okamžitou a silnou reakci nejen na Ukrajině, ale i mezi evropskými lídry.
Ti se sešli ve Velké Británii na společné schůzce s americkým viceprezidentem JD Vancem, aby projednali nadcházející summit a ukázali jednotný postoj. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová spolu s lídry Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Polska a Finska vydali společné prohlášení.
Zdůraznili v něm „neochvějnou podporu suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny“ a dodali, že mírové řešení „nelze přijmout bez Ukrajiny“.
Zelenskyj dal vzkazem na Telegramu najevo, že je „připraven pracovat s prezidentem Trumpem“, ovšem pouze za předpokladu, že taková jednání povedou k míru, který bude respektovat zájmy jeho země.
Jakékoli rozhodnutí, které by bylo přijato bez souhlasu Ukrajiny, by podle něj bylo „mrtvě narozené“ a „v rozporu s mírem“. Upozornil na to, že takové kroky by nepřinesly vůbec žádný výsledek. Trumpova schůzka s Putinem na Aljašce bude prvním setkáním amerického prezidenta s Putinem od začátku invaze na Ukrajinu na začátku roku 2022.
