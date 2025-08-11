Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Libor Novák

11. srpna 2025 12:31

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

Trumpova obchodní politika je jedním z nejviditelnějších příkladů jeho přístupu. Prezident zavedl nejpřísnější cla od dob Velké hospodářské krize, která zdůvodňuje osobní posedlostí ekonomickou teorií, již většina expertů odmítá.

Trump tvrdí, že cílem je oživení domácí výroby, ovšem federální data ukazují, že průmyslový sektor v květnu a červnu ztratil celkem 14 tisíc pracovních míst. Cla fungují jako daň na veškeré dovážené zboží, což by mohlo vést k nárůstu inflace, kterou už američtí spotřebitelé pociťují.

V imigrační oblasti splnil Trump svůj předvolební slib, ale jeho drastické metody na jižní hranici vyvolávají silnou kritiku. Služby federálních agentů v maskách, kteří odvádějí lidi z ulic, a budování ozbrojených táborů pro migranty mohou odradit i umírněné voliče.

Podle průzkumu CNN z minulého měsíce 55 % respondentů uvedlo, že prezident zašel v deportacích příliš daleko, což je o 10 procentních bodů více než v únoru. Většina lidí také nesouhlasí s masivním financováním detenčních center. 

Vláda v čele s ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym Jr. slibuje „Make America Healthy Again“, ale jeho rozhodnutí zrušit financování očkovacích programů v hodnotě půl miliardy dolarů představuje obrovské riziko. Tyto programy pomohly mimo jiné ukončit pandemii covidu-19 a jejich omezení může vystavit Spojené státy nové zdravotní krizi s potenciálně tisíci oběťmi.

Prezident se navíc připravuje na svůj dosud nejvýznamnější zahraničněpolitický tah – setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Cílem je zřejmě zkusit obnovit svůj neúspěšný pokus o ukončení války na Ukrajině.

I když by průlom mohl zachránit tisíce životů a splnit Trumpův sen o získání Nobelovy ceny za mír, hrozí, že by mohl ustoupit Putinovým požadavkům, což by mohlo být považováno za historickou chybu, která by otevřela cestu k budoucí ruské expanzi. Takový krok by navíc mohl zničit pečlivě budovaný obraz "prezidenta míru." 

V Trumpových činech lze vidět společný motiv: snahu prosadit svou vůli za každou cenu. To se projevuje jak v domácí politice, kde zneužívá soudní systém proti svým nepřátelům, tak i v mezinárodní, kde si vynucuje ústupky od menších a zranitelných států.

Tento přístup ale odcizuje tradiční americké spojence, kteří jsou klíčoví pro globální vliv USA. V případě budoucí krize tak Spojené státy riskují, že se jim nedostane pomoci, na kterou byly zvyklé. Zároveň Trumpova politika žene některé nespokojené spojence do náruče nové supervelmoci, Číny.

Sázka na tento styl politiky je obrovská a riziková. Průzkumy veřejného mínění už nyní ukazují, že Trumpova podpora klesla. Jeho schvalování se pohybuje kolem 40 %, což je v historii amerických prezidentů neobvykle nízké.

Pokud se jeho ambiciózní plány obrátí proti němu, mohlo by to spustit politickou odezvu, která by se projevila v příštích volbách do Kongresu. Vzhledem k tomu, že Trump je prezident, který věří, že má neomezenou moc, a v roce 2020 se pokusil zpochybnit výsledky voleb, mohlo by to vést k nebezpečnému národnímu momentu.

Jak ukazuje historie, mnozí prezidenti, kteří špatně odhadli svůj mandát a zašli příliš daleko, za to draze zaplatili. Co se stane dál, definuje, jak se bude na Trumpovo druhé funkční období vzpomínat.

před 4 hodinami

Trump nařídil bezdomovcům, aby se vystěhovali z Washingtonu, D.C. Nemá na to pravomoci

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.

Donald Trump USA (Spojené státy americké)

před 1 hodinou

Donald Trump

před 1 hodinou

Donald Tusk

O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem

Polský premiér Donald Tusk po nedávných konzultacích s evropskými lídry potvrdil, že Evropa si v přístupu k Ukrajině zachovává jednotu. Důrazně přitom varoval, že Západ nesmí akceptovat žádné územní požadavky Ruska, které by mohly naznačovat, že Moskva může beztrestně měnit hranice za pomoci síly. Podle Tuska jde o klíčovou otázku nejen solidarity s Ukrajinou, ale také o vlastní bezpečnost Evropy.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajuje plány na vojenské obsazení Gazy. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce a rozdělení na mezinárodní scéně, a to i mezi tradičními spojenci Izraele. Netanjahu prohlásil, že jde o nejlepší a nejrychlejší cestu k ukončení konfliktu. Podle něj je tento krok nezbytný pro poražení Hamásu a záchranu rukojmích.

před 6 hodinami

Příroda

První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna

V Česku začíná pracovní týden, během kterého se očekává vlna veder. Maxima vyšplhají až na 37 °C. Místy přetrvají vysoké teploty i o víkendu, nakonec ale nastane ochlazení o několik stupňů. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Rusko není připravené na útok na NATO. Moskva ale má taktiku na další roky

Rusko stupňuje přípravy na dlouhodobou konfrontaci se Západem, od revize jaderné doktríny a masivního přezbrojování, až po rozsáhlé hybridní operace v Evropě. Podle odhadů může být schopno velké konvenční akce proti NATO mezi lety 2028-2033. Přímý útok je v tuto chvíli nepravděpodobný, ale provokace, incidenty a nátlak na hranicích Aliance jsou stále reálnější hrozbou. Evropa má omezený čas na reakci.

včera

včera

včera

včera

Ukrajinci brání svou zem před ruskými invazními vojsky.

Natalie, Vadim či Ilja. Rusové nabízejí ukrajinské děti k adopci, vytvořili katalog

Separatistická správa samozvané Luhanské lidové republiky spustila na svém webu katalog, v němž nabízí k „adopci“ ukrajinské děti z okupovaných území. Databáze umožňuje filtrovat podle vzhledu a zveřejňuje detailní popisy osobnosti, vývoje i fotografie, což vedoucí Institutu pro výzkum evropské bezpečnosti Hlib Fishchenko pro EuroZprávy.cz označil za moderní formu obchodování s lidmi a válečný zločin s prvky genocidy.

včera

včera

včera

Volby, ilustrační fotografie.

ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny

Sněmovní volby, které proběhnou na začátku října, by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News vyhrálo opoziční hnutí ANO. Křesel by přitom obsadilo podobně jako před čtyřmi lety. Do dolní parlamentní komory by se dostalo šest kandidujících subjektů, Motoristé by jen těsně neuspěli. 

včera

Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA

Bílý dům stále zvažuje na páteční setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce pozve i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten už dříve naznačil, že Ukrajina nepřijme jakákoliv rozhodnutí, která budou učiněna bez jejího vědomí. 

Zdroj: Lucie Podzimková

