Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.
Trumpova obchodní politika je jedním z nejviditelnějších příkladů jeho přístupu. Prezident zavedl nejpřísnější cla od dob Velké hospodářské krize, která zdůvodňuje osobní posedlostí ekonomickou teorií, již většina expertů odmítá.
Trump tvrdí, že cílem je oživení domácí výroby, ovšem federální data ukazují, že průmyslový sektor v květnu a červnu ztratil celkem 14 tisíc pracovních míst. Cla fungují jako daň na veškeré dovážené zboží, což by mohlo vést k nárůstu inflace, kterou už američtí spotřebitelé pociťují.
V imigrační oblasti splnil Trump svůj předvolební slib, ale jeho drastické metody na jižní hranici vyvolávají silnou kritiku. Služby federálních agentů v maskách, kteří odvádějí lidi z ulic, a budování ozbrojených táborů pro migranty mohou odradit i umírněné voliče.
Podle průzkumu CNN z minulého měsíce 55 % respondentů uvedlo, že prezident zašel v deportacích příliš daleko, což je o 10 procentních bodů více než v únoru. Většina lidí také nesouhlasí s masivním financováním detenčních center.
Vláda v čele s ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym Jr. slibuje „Make America Healthy Again“, ale jeho rozhodnutí zrušit financování očkovacích programů v hodnotě půl miliardy dolarů představuje obrovské riziko. Tyto programy pomohly mimo jiné ukončit pandemii covidu-19 a jejich omezení může vystavit Spojené státy nové zdravotní krizi s potenciálně tisíci oběťmi.
Prezident se navíc připravuje na svůj dosud nejvýznamnější zahraničněpolitický tah – setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Cílem je zřejmě zkusit obnovit svůj neúspěšný pokus o ukončení války na Ukrajině.
I když by průlom mohl zachránit tisíce životů a splnit Trumpův sen o získání Nobelovy ceny za mír, hrozí, že by mohl ustoupit Putinovým požadavkům, což by mohlo být považováno za historickou chybu, která by otevřela cestu k budoucí ruské expanzi. Takový krok by navíc mohl zničit pečlivě budovaný obraz "prezidenta míru."
V Trumpových činech lze vidět společný motiv: snahu prosadit svou vůli za každou cenu. To se projevuje jak v domácí politice, kde zneužívá soudní systém proti svým nepřátelům, tak i v mezinárodní, kde si vynucuje ústupky od menších a zranitelných států.
Tento přístup ale odcizuje tradiční americké spojence, kteří jsou klíčoví pro globální vliv USA. V případě budoucí krize tak Spojené státy riskují, že se jim nedostane pomoci, na kterou byly zvyklé. Zároveň Trumpova politika žene některé nespokojené spojence do náruče nové supervelmoci, Číny.
Sázka na tento styl politiky je obrovská a riziková. Průzkumy veřejného mínění už nyní ukazují, že Trumpova podpora klesla. Jeho schvalování se pohybuje kolem 40 %, což je v historii amerických prezidentů neobvykle nízké.
Pokud se jeho ambiciózní plány obrátí proti němu, mohlo by to spustit politickou odezvu, která by se projevila v příštích volbách do Kongresu. Vzhledem k tomu, že Trump je prezident, který věří, že má neomezenou moc, a v roce 2020 se pokusil zpochybnit výsledky voleb, mohlo by to vést k nebezpečnému národnímu momentu.
Jak ukazuje historie, mnozí prezidenti, kteří špatně odhadli svůj mandát a zašli příliš daleko, za to draze zaplatili. Co se stane dál, definuje, jak se bude na Trumpovo druhé funkční období vzpomínat.
Bílý dům stále zvažuje na páteční setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce pozve i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten už dříve naznačil, že Ukrajina nepřijme jakákoliv rozhodnutí, která budou učiněna bez jejího vědomí.
Zdroj: Lucie Podzimková