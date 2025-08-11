Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce

Italský ministr obrany Guido Crosetto v rozhovoru pro deník La Stampa prohlásil, že izraelská vláda „ztratila rozum a lidskost“ ve vztahu k Pásmu Gazy a naznačil, že je otevřený myšlence mezinárodních sankcí proti Izraeli.
Podle Crosetta to, co se v Gaze děje, je nepřijatelné. Nejde o běžnou vojenskou operaci s vedlejšími škodami, ale o „popření práva a základních hodnot naší civilizace“. Ministr obrany dodal, že je nutné přinutit premiéra Benjamina Netanjahua, aby jednal uvážlivě.
Crosetto také zdůraznil, že pokud by mezinárodní společenství přistoupilo k sankcím, nešlo by o krok proti Izraeli jako takovému, ale o snahu zachránit tamní obyvatele před vládou, která „ztratila rozum a lidskost“. Situaci v Izraeli přirovnal k metodám, které používá ruský prezident Vladimir Putin, a prohlásil, že se „nebezpečně podobají“.
Kritické hlasy zaznívají i z dalších evropských zemí. Britský premiér Keir Starmer vyjádřil hluboké znepokojení nad opakovaným cíleným útokům na novináře v Gaze, což jen potvrdila nedávná smrt pěti reportérů televize Al-Džazíra.
Podle premiérova mluvčího musí Izrael zajistit, aby novináři mohli vykonávat svou práci bezpečně, protože mezinárodní humanitární právo jim poskytuje ochranu. Starmer také zopakoval svůj postoj, že rozhodnutí Izraele zintenzivnit ofenzívu v Gaze je špatné.
Francouzský prezident Emmanuel Macron označil izraelské plány na vojenskou operaci v Gaze za „katastrofu čekající na spuštění“ a „katastrofu nebývalé závažnosti a bezhlavý spěch do permanentní války“.
Dále dodal, že hlavními oběťmi této strategie budou izraelští rukojmí a obyvatelé Gazy. Macron navrhl, aby se Rada bezpečnosti OSN ujala stabilizační mise v Gaze a apeloval na svůj tým, aby neprodleně začal s partnery pracovat na jejím mandátu. Podle něj je nezbytné, aby tato válka skončila trvalým příměřím.
Mezitím zdravotnické úřady v Gaze hlásí, že kvůli podvýživě a hladu zemřelo dalších pět lidí. Tím se celkový počet úmrtí z těchto příčin od začátku války vyšplhal na 222, z toho 101 obětí tvoří děti. Izrael sice tvrdí, že navýšil množství humanitární pomoci, ale podle palestinských úřadů a Organizace spojených národů je to pouze zlomek toho, co Gaza skutečně potřebuje.
Související
Při útoku v Pásmu Gazy přišlo o život pět novinářů. Celkem jich zemřely už stovky
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
Pásmo Gazy , Keir Starmer (labouristi) , Emmanuel Macron
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce
před 1 hodinou
Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná
před 2 hodinami
Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné
před 3 hodinami
Při útoku v Pásmu Gazy přišlo o život pět novinářů. Celkem jich zemřely už stovky
před 4 hodinami
Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu
před 5 hodinami
O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem
před 6 hodinami
Netanjahu přišel o dalšího spojence. Austrálie oznámila, že v září uzná palestinský stát
před 6 hodinami
Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí
před 7 hodinami
Trump nařídil bezdomovcům, aby se vystěhovali z Washingtonu, D.C. Nemá na to pravomoci
před 8 hodinami
Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy
před 9 hodinami
První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna
včera
Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové
včera
Němci rozšiřují využití softwaru na rozpoznávání obličejů. Má název z Batmana
včera
Lev už běžel proti policistům. Úřady mají se zooparkem problém dlouhodobě
včera
Mrtvice ministra v televizním přenosu zaskočila Srbsko. Záběry oběhly celý svět
Aktualizováno včera
Rusko není připravené na útok na NATO. Moskva ale má taktiku na další roky
včera
Počasí bude příští týden lákat k vodě. Meteorologové čekají vlnu veder
včera
Zelenskyj ocenil podporu od Evropanů. Mír musí být spravedlivý, podotkl
včera
Arakain smutní. Zemřel někdejší kytarista kapely Miloň Šterner
včera
Natalie, Vadim či Ilja. Rusové nabízejí ukrajinské děti k adopci, vytvořili katalog
Separatistická správa samozvané Luhanské lidové republiky spustila na svém webu katalog, v němž nabízí k „adopci“ ukrajinské děti z okupovaných území. Databáze umožňuje filtrovat podle vzhledu a zveřejňuje detailní popisy osobnosti, vývoje i fotografie, což vedoucí Institutu pro výzkum evropské bezpečnosti Hlib Fishchenko pro EuroZprávy.cz označil za moderní formu obchodování s lidmi a válečný zločin s prvky genocidy.
Zdroj: Jakub Jurek