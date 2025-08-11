Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce

Libor Novák

11. srpna 2025 16:24

Keir Starmer (labouristi)
Keir Starmer (labouristi) Foto: president.gov.ua

Italský ministr obrany Guido Crosetto v rozhovoru pro deník La Stampa prohlásil, že izraelská vláda „ztratila rozum a lidskost“ ve vztahu k Pásmu Gazy a naznačil, že je otevřený myšlence mezinárodních sankcí proti Izraeli. 

Podle Crosetta to, co se v Gaze děje, je nepřijatelné. Nejde o běžnou vojenskou operaci s vedlejšími škodami, ale o „popření práva a základních hodnot naší civilizace“. Ministr obrany dodal, že je nutné přinutit premiéra Benjamina Netanjahua, aby jednal uvážlivě. 

Crosetto také zdůraznil, že pokud by mezinárodní společenství přistoupilo k sankcím, nešlo by o krok proti Izraeli jako takovému, ale o snahu zachránit tamní obyvatele před vládou, která „ztratila rozum a lidskost“. Situaci v Izraeli přirovnal k metodám, které používá ruský prezident Vladimir Putin, a prohlásil, že se „nebezpečně podobají“.

Kritické hlasy zaznívají i z dalších evropských zemí. Britský premiér Keir Starmer vyjádřil hluboké znepokojení nad opakovaným cíleným útokům na novináře v Gaze, což jen potvrdila nedávná smrt pěti reportérů televize Al-Džazíra.

Podle premiérova mluvčího musí Izrael zajistit, aby novináři mohli vykonávat svou práci bezpečně, protože mezinárodní humanitární právo jim poskytuje ochranu. Starmer také zopakoval svůj postoj, že rozhodnutí Izraele zintenzivnit ofenzívu v Gaze je špatné.

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil izraelské plány na vojenskou operaci v Gaze za „katastrofu čekající na spuštění“ a „katastrofu nebývalé závažnosti a bezhlavý spěch do permanentní války“.

Dále dodal, že hlavními oběťmi této strategie budou izraelští rukojmí a obyvatelé Gazy. Macron navrhl, aby se Rada bezpečnosti OSN ujala stabilizační mise v Gaze a apeloval na svůj tým, aby neprodleně začal s partnery pracovat na jejím mandátu. Podle něj je nezbytné, aby tato válka skončila trvalým příměřím.

Mezitím zdravotnické úřady v Gaze hlásí, že kvůli podvýživě a hladu zemřelo dalších pět lidí. Tím se celkový počet úmrtí z těchto příčin od začátku války vyšplhal na 222, z toho 101 obětí tvoří děti. Izrael sice tvrdí, že navýšil množství humanitární pomoci, ale podle palestinských úřadů a Organizace spojených národů je to pouze zlomek toho, co Gaza skutečně potřebuje. 

před 1 hodinou

Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná

Související

Více souvisejících

Pásmo Gazy Keir Starmer (labouristi) Emmanuel Macron

Aktuálně se děje

před 27 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Léky, ilustrační foto

Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné

Prezident Donald Trump nedávno přišel se svým dosud nejodvážnějším slibem ohledně snižování cen léků, když uvedl, že se mu podaří snížit ceny o 1 500 %. Ačkoliv to experti podle CNN považují za matematicky nemožné, Trump tím naznačil, že je odhodlán podniknout rázné kroky ke snížení nákladů na léky, což byl jeden z jeho hlavních slibů už v prvním funkčním období. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Donald Trump

Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

před 5 hodinami

Donald Tusk

O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem

Polský premiér Donald Tusk po nedávných konzultacích s evropskými lídry potvrdil, že Evropa si v přístupu k Ukrajině zachovává jednotu. Důrazně přitom varoval, že Západ nesmí akceptovat žádné územní požadavky Ruska, které by mohly naznačovat, že Moskva může beztrestně měnit hranice za pomoci síly. Podle Tuska jde o klíčovou otázku nejen solidarity s Ukrajinou, ale také o vlastní bezpečnost Evropy.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajuje plány na vojenské obsazení Gazy. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce a rozdělení na mezinárodní scéně, a to i mezi tradičními spojenci Izraele. Netanjahu prohlásil, že jde o nejlepší a nejrychlejší cestu k ukončení konfliktu. Podle něj je tento krok nezbytný pro poražení Hamásu a záchranu rukojmích.

před 9 hodinami

Příroda

První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna

V Česku začíná pracovní týden, během kterého se očekává vlna veder. Maxima vyšplhají až na 37 °C. Místy přetrvají vysoké teploty i o víkendu, nakonec ale nastane ochlazení o několik stupňů. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Rusko není připravené na útok na NATO. Moskva ale má taktiku na další roky

Rusko stupňuje přípravy na dlouhodobou konfrontaci se Západem, od revize jaderné doktríny a masivního přezbrojování, až po rozsáhlé hybridní operace v Evropě. Podle odhadů může být schopno velké konvenční akce proti NATO mezi lety 2028-2033. Přímý útok je v tuto chvíli nepravděpodobný, ale provokace, incidenty a nátlak na hranicích Aliance jsou stále reálnější hrozbou. Evropa má omezený čas na reakci.

včera

včera

včera

včera

Natalie, Vadim či Ilja. Rusové nabízejí ukrajinské děti k adopci, vytvořili katalog

Separatistická správa samozvané Luhanské lidové republiky spustila na svém webu katalog, v němž nabízí k „adopci“ ukrajinské děti z okupovaných území. Databáze umožňuje filtrovat podle vzhledu a zveřejňuje detailní popisy osobnosti, vývoje i fotografie, což vedoucí Institutu pro výzkum evropské bezpečnosti Hlib Fishchenko pro EuroZprávy.cz označil za moderní formu obchodování s lidmi a válečný zločin s prvky genocidy.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy