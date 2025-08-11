Trump nařídil bezdomovcům, aby se vystěhovali z Washingtonu, D.C. Nemá na to pravomoci

Americký prezident Donald Trump vydal prostřednictvím své platformy Truth Social ostrý požadavek, aby lidé bez domova okamžitě opustili hlavní město Spojených států. Učinil tak krátce po své ranní cestě z Bílého domu na golfové hřiště ve Virginii.
Prezident, který svůj post doplnil fotografiemi z motorizované kolony, na nichž byly vidět stany a bezdomovec spící na schodech budovy, slíbil, že pro tyto lidi zajistí ubytování, ale "daleko od Kapitolu".
Dále přislíbil, že na pondělní tiskové konferenci představí plány na "zastavení násilné kriminality", přičemž zopakoval, že nařídí federálním úředníkům, aby zatýkali kriminálníky, přestože statistiky ukazují opak.
Trumpova tvrzení o vysoké kriminalitě a epidemii bezdomovectví totiž vyvrací oficiální data. Podle statistických údajů Metropolitního policejního oddělení klesla v roce 2024 násilná kriminalita ve Washingtonu o 35 % ve srovnání s rokem 2023, což představuje nejnižší úroveň za více než 30 let.
Letos násilná kriminalita klesla o dalších 26 %. Navíc organizace The Community Partnership, zabývající se problematikou bezdomovectví, uvádí, že ve městě o zhruba 700 000 obyvatelích je 800 lidí bez přístřeší.
Starostka Washingtonu, D.C., Muriel Bowserová, v reakci na prezidentova slova uvedla, že se město nenachází v situaci, kterou Trump popisuje. Popisovat hlavní město jako válečnou zónu je podle ní zavádějící. Přestože prezident před časem nařídil posílení přítomnosti federálních úředníků v ulicích, policejní oddělení hlavního města běžně s federálními složkami spolupracuje.
Prezident Trump kontroluje pouze federální pozemky a budovy, a tak není jasné, jakou právní autoritu by použil k tomu, aby vystěhoval lidi z celého města. O možném řešení, které by se týkalo zrušení zákona o samosprávě z roku 1973, již jednali právníci Bílého domu.
Tento zákon dává obyvatelům Washingtonu právo volit si vlastního starostu a radní, ačkoliv Kongres má stále kontrolu nad rozpočtem města a může přehlasovat místní zákony. Delegátka Eleanor Holmes Nortonová, která zastupuje D.C. v Kongresu bez hlasovacího práva, prezidentovy komentáře označila za urážlivé a nevhodné. Dodala, že jediným trvalým řešením by bylo uzákonění D.C. jako plnoprávného státu.
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
