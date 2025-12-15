V Berlíně se sešli evropští lídři se Zelenským. Dorazil i Trumpův vyjednávací tým

Libor Novák

15. prosince 2025 15:01

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Evropští státníci, včetně britského premiéra Keira Starmera a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, se sešli v pondělí v Berlíně s Volodymyrem Zelenským na schůzce, kterou hostil německý kancléř Friedrich Merz. Cílem je vyjádřit podporu Ukrajině v době, kdy Spojené státy tlačí na rychlé ukončení konfliktu.

V Berlíně se v pondělí sešel Zelenskyj s evropskými lídry a také s šéfy NATO a Evropské unie. Tito evropští představitelé v minulosti kritizovali předchozí americké návrhy na ukončení ruské invaze jako příliš nakloněné Moskvě. Mluvčí německé vlády potvrdil, že na večeři byli pozváni i zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, a Trumpův zeť Jared Kushner, kteří v Berlíně se Zelenským jednali již podruhé.

Witkoff po pěti a půl hodinovém nedělním jednání v Merzově kancléřství, kde se setkal se Zelenským a Kushnerem, uvedl na sociálních sítích, že bylo dosaženo "výrazného pokroku", aniž by zveřejnil podrobnosti. Na fotografii, kterou vydal Merzův tým, kancléř seděl vedle Zelenského jako projev solidarity, avšak nedělních rozhovorů se neúčastnil.

Americký prezident Trump neustále projevuje netrpělivost s ukončením konfliktu. Původně usiloval o mír již do konce listopadu, ovšem Zelenskyj prozradil, že nový americký termín pro "úplné porozumění" ohledně mírového plánu je stanoven na Vánoce. Hledání přijatelných podmínek pro ukončení bojů naráží na velké překážky, zejména na spor o kontrolu nad ukrajinským Donbasem, který je z velké části okupován ruskými silami.

Zelenskyj v neděli naznačil, že by Ukrajina mohla ustoupit od snahy o vstup do NATO, pokud by Kyjev získal od Spojených států a dalších západních zemí právně závazné bezpečnostní záruky, které by byly podobné těm, jaké mají členové aliance. Ukrajinský prezident v chatu s novináři uvedl, že "záruky podobné článku 5 ze strany USA a bezpečnostní záruky od evropských a dalších zemí, jako je Kanada nebo Japonsko, jsou příležitostí, jak zabránit další ruské invazi".

Dále vyjádřil naději, že Washington přijme zmrazení frontové linie v současné podobě, namísto toho, aby Ukrajina musela postoupit celý Donbas, tedy Luhanskou a Doněckou oblast. Toto řešení označil za "nejspravedlivější možnou variantu". Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že pro Moskvu je otázka vstupu Ukrajiny do NATO jedním z hlavních bodů diskuze a očekává, že USA poskytnou Rusku informace o berlínských jednáních.

Evropští lídři zdůraznili, že výsledek jednání o Ukrajině ovlivní bezpečnost jejich zemí na další desetiletí. Kancléř Merz, který se spolu se Starmerem a Macronem angažuje v podpoře Kyjeva, varoval o víkendu, že "desetiletí 'Pax Americana' jsou pro nás v Evropě a Německu z velké části u konce". Merz je přesvědčen, že cílem ruského prezidenta je "zásadní změna hranic v Evropě a obnova starého Sovětského svazu v jeho hranicích", a pokud Ukrajina padne, nehodlá se Putin zastavit.

Emmanuel Macron na síti X slíbil, že Francie "stojí a zůstane po boku Ukrajiny", aby pomohla vybudovat robustní a trvalý mír, který dlouhodobě zaručí suverenitu a bezpečnost Ukrajiny a Evropy. Mezitím se v Londýně očekávalo, že šéfka britské rozvědky MI6 Blaise Metreweli, která se ujala funkce v říjnu, vystoupí s projevem, v němž Rusko označí za "agresivní a expanzivní" hrozbu. V předběžně zveřejněných úryvcích bylo uvedeno, že "Putin by neměl pochybovat, naše podpora je trvalá. Tlak, který vyvíjíme jménem Ukrajiny, bude udržen."

Evropská unie se navíc tento týden snaží dohodnout na plánu financování Ukrajiny v nadcházejících letech s využitím zmrazených ruských aktiv. Setkání lídrů je naplánováno na čtvrtek, ale dohoda se zatím jeví jako obtížná.

12. prosince 2025 21:11

EU zmrazila ruská aktiva natrvalo, aby obešla veto Maďarska a Slovenska ohledně pomoci Ukrajině

Související

Volodymyr Zelenskyj v Praze Analýza

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr otevřel otázku válečných voleb a zároveň názorně ukázal Západu, proč jsou prakticky neproveditelné. Bezpečnostní garance, které podmiňují jejich konání, mohou reálně poskytnout jen ti, kdo Ukrajinu ostřelují – nikoli spojenci, kteří by se tím ocitli v přímém konfliktu s Ruskem. Vše tak odhaluje podstatu dilematu. Kyjev čelí kritice za neuspořádání hlasování, ale jakmile by k němu přistoupil, riskoval by chaos, civilní oběti i další destabilizaci země.

Více souvisejících

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Friedrich Merz (CDU) válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 57 minutami

před 1 hodinou

Alena Schillerová

Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrátila do čela resortu, ostře kritizovala dosavadní stav hospodaření. Hned po uvedení do úřadu, které proběhlo jako první, jelikož je Ministerstvo financí nejblíže Úřadu vlády, prohlásila, že "končí umělé nadhodnocování příjmů". Resorty postupně přijímají i další členové nové vlády Andreje Babiše.

Aktualizováno před 2 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš

Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.

před 2 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička

Bezprostředně po ranním jmenování prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě se ministři nového kabinetu Andreje Babiše odebrali do Strakovy akademie, kde se konalo první, spíše technické, zasedání vlády. Premiér Babiš následně zahájil proces uvádění členů kabinetu do jejich ministerských funkcí, který potrvá až do večerních hodin.

před 3 hodinami

Aktualizováno před 4 hodinami

před 4 hodinami

Aktualizováno před 4 hodinami

Nová Babišova vláda poprvé zasedala. (15.12.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Tato koaliční vláda, která se stane v pořadí třetím kabinetem pod Babišovým vedením, nahradí současnou vládu Petra Fialy, která je v demisi. Babiš byl pověřen sestavením kabinetu již koncem října a předsedou vlády byl jmenován 9. prosince.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zhodnotil předpokládanou podobu třetí vlády Andreje Babiše. Podle něj je důležité, že ve vládě zasednou ministři za ANO se zkušeností s exekutivy. „Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok. Vládní zkušenosti jsou zkrátka neocenitelné,“ řekl Jágr. Vliv na vládnutí bude samozřejmě mít i SPD a Motoristé sobě, Babiš je ale podle politologa „natolik dominantní politickou a ekonomickou silou v naší zemi, že se bez jeho svolení nevymění ani žárovka na Úřadu vlády“.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem

Když se v říjnu rozhodla Fotbalová asociace ČR – nutno říct, že po řadě nepřesvědčivých výkonů české fotbalové reprezentace (se Saúdskou Arábií 1:1 či s Faerskými ostrovy 1:2) právem – rozloučit se s koučem Ivanem Haškem a nahradit ho dočasně dosavadním asistentem Jaroslavem Köstlem, počítalo se tehdy s tím, že tak asociace činí s dlouhodobou koncepcí a především náhradou, kterou už mají připravenou. I dva měsíce od tohoto momentu to však vypadá, že svaz neměl a stále nemá ani jedno. A hlavně stále nemá nového hlavního trenéra, kterým se po sobotě navíc nestane ani kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Klub se totiž definitivně rozhodl, že svého stratéga neuvolní.

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak

Důchody v roce 2026 budou především vypláceny v nové výši, kterou stanoví pravidelná lednová valorizace. Schválené jsou ale i další změny, jedna se například týká předčasných důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

včera

Filip Turek

Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici

Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé). 

včera

včera

včera

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr otevřel otázku válečných voleb a zároveň názorně ukázal Západu, proč jsou prakticky neproveditelné. Bezpečnostní garance, které podmiňují jejich konání, mohou reálně poskytnout jen ti, kdo Ukrajinu ostřelují – nikoli spojenci, kteří by se tím ocitli v přímém konfliktu s Ruskem. Vše tak odhaluje podstatu dilematu. Kyjev čelí kritice za neuspořádání hlasování, ale jakmile by k němu přistoupil, riskoval by chaos, civilní oběti i další destabilizaci země.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy