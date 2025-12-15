Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrátila do čela resortu, ostře kritizovala dosavadní stav hospodaření. Hned po uvedení do úřadu, které proběhlo jako první, jelikož je Ministerstvo financí nejblíže Úřadu vlády, prohlásila, že "končí umělé nadhodnocování příjmů". Resorty postupně přijímají i další členové nové vlády Andreje Babiše.
Schillerová se zaměří především na potírání daňových úniků a šedé ekonomiky. Oznámila, že nová verze elektronické evidence tržeb (EET 2.0) by měla být spuštěna v roce 2027, přičemž nebude vyžadována povinnost tisknout účtenky. Plánuje také posílit boj proti nelegální práci a chystá vydání nových dluhopisů České republiky.
Premiér Andrej Babiš během uvádění nových ministrů do funkcí stihl projednat i aktuální zahraniční záležitosti. Při uvádění šéfa diplomacie Petra Macinky z Motoristů sobě do úřadu hovořil s odcházejícím ministrem Janem Lipavským o dvou případech zadržovaných českých občanů ve Venezuele a Rusku. Babiš novinářům sdělil, že Lipavský ho informoval mimo jiné o kauze Jana Darmovzala, zadrženého loni v září ve Venezuele kvůli nepodloženým tvrzením o účasti na státním převratu.
Funkce ministra obrany se ujal i Jaromír Zůna za SPD, který je zároveň i místopředsedou nové vlády. Do úřadu ho uvedl premiér Babiš, před budovou ministerstva ho přivítala končící ministryně Jana Černochová. Zůna se k médiím dnes veřejně nevyjádřil.
Zůna, bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu, dříve po jednání s prezidentem Pavlem uvedl, že Česká republika by měla vynakládat peníze na obranu účelně, aby mohly pokračovat modernizační projekty. Naznačil, že by mohlo dojít ke změnám priorit modernizace. V souladu s programovým prohlášením vlády by se jeho resort měl soustředit zejména na protivzdušnou obranu.
Do čela Ministerstva školství po čtyřech letech vrátil Robert Plaga, nominovaný hnutím ANO. Do úřadu ho uvedl premiér Andrej Babiš. Plaga zdůraznil, že jeho prioritou je zajistit vyšší rozpočet pro resort na příští rok. Do dalších let se chce zaměřit mimo jiné na změnu obsahu vzdělávání a revizi vzdělávacích programů.
Plaga ocenil svého předchůdce, ministra Beka, za to, že "férově uvedl", že v kapitolovém sešitu pro rok 2026 chybí téměř sedm miliard korun na financování, což mu usnadní práci. Za klíčovou agendu označil revizi inkluze ve školách, která byla před volbami často diskutována.
Aktualizováno před 58 minutami
Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš
Související
Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit
Americká cla uškodí české ekonomice, potvrdilo ministerstvo financí
Ministerstvo financí , Alena Schillerová , Petr Macinka , Jan Lipavský
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí
Aktualizováno před 58 minutami
Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš
před 1 hodinou
Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička
před 2 hodinami
Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit
Aktualizováno před 2 hodinami
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
před 2 hodinami
Obětí teroristického útoku v Austrálii je i přítelkyně Čaputové
Aktualizováno před 3 hodinami
OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
před 3 hodinami
Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument
před 4 hodinami
Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog
před 5 hodinami
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
před 6 hodinami
Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních
před 7 hodinami
Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi
včera
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
včera
Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem
včera
Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak
včera
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
včera
Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda
včera
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
včera
Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce
včera
Skvělá zpráva od policistů. Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec se konečně našel
Dobrá zpráva přišla během čtvrtého dne pátrání po dvanáctiletém chlapci ze Zlínska. Policie v neděli odpoledne bez dalších podrobností informovala, že školáka našla. Strážci zákona se ale budou případem zabývat i nadále.
Zdroj: Jan Hrabě