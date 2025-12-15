Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí

Libor Novák

15. prosince 2025 14:10

Alena Schillerová
Alena Schillerová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrátila do čela resortu, ostře kritizovala dosavadní stav hospodaření. Hned po uvedení do úřadu, které proběhlo jako první, jelikož je Ministerstvo financí nejblíže Úřadu vlády, prohlásila, že "končí umělé nadhodnocování příjmů". Resorty postupně přijímají i další členové nové vlády Andreje Babiše.

Schillerová se zaměří především na potírání daňových úniků a šedé ekonomiky. Oznámila, že nová verze elektronické evidence tržeb (EET 2.0) by měla být spuštěna v roce 2027, přičemž nebude vyžadována povinnost tisknout účtenky. Plánuje také posílit boj proti nelegální práci a chystá vydání nových dluhopisů České republiky.

Premiér Andrej Babiš během uvádění nových ministrů do funkcí stihl projednat i aktuální zahraniční záležitosti. Při uvádění šéfa diplomacie Petra Macinky z Motoristů sobě do úřadu hovořil s odcházejícím ministrem Janem Lipavským o dvou případech zadržovaných českých občanů ve Venezuele a Rusku. Babiš novinářům sdělil, že Lipavský ho informoval mimo jiné o kauze Jana Darmovzala, zadrženého loni v září ve Venezuele kvůli nepodloženým tvrzením o účasti na státním převratu.

Funkce ministra obrany se ujal i Jaromír Zůna za SPD, který je zároveň i místopředsedou nové vlády. Do úřadu ho uvedl premiér Babiš, před budovou ministerstva ho přivítala končící ministryně Jana Černochová. Zůna se k médiím dnes veřejně nevyjádřil.

Zůna, bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu, dříve po jednání s prezidentem Pavlem uvedl, že Česká republika by měla vynakládat peníze na obranu účelně, aby mohly pokračovat modernizační projekty. Naznačil, že by mohlo dojít ke změnám priorit modernizace. V souladu s programovým prohlášením vlády by se jeho resort měl soustředit zejména na protivzdušnou obranu.

Do čela Ministerstva školství po čtyřech letech vrátil Robert Plaga, nominovaný hnutím ANO. Do úřadu ho uvedl premiér Andrej Babiš. Plaga zdůraznil, že jeho prioritou je zajistit vyšší rozpočet pro resort na příští rok. Do dalších let se chce zaměřit mimo jiné na změnu obsahu vzdělávání a revizi vzdělávacích programů.

Plaga ocenil svého předchůdce, ministra Beka, za to, že "férově uvedl", že v kapitolovém sešitu pro rok 2026 chybí téměř sedm miliard korun na financování, což mu usnadní práci. Za klíčovou agendu označil revizi inkluze ve školách, která byla před volbami často diskutována.



Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš



Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.

