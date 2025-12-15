Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem

Vrcholní britští armádní představitelé v posledních týdnech nešetří ostrými varováními, která zdůrazňují vážnost hrozby ze strany Ruska. Ta se podle nich rozprostírá daleko za hranice Ukrajiny. Série jejich prohlášení přichází v klíčovém okamžiku, kdy se v Berlíně konají rozhovory s cílem prolomit pat v mírových jednáních mezi Kyjevem a Moskvou. Jejich komentáře zároveň rezonují s probíhajícími diskuzemi mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí o budoucím investičním plánu pro obranu Spojeného království.
Ruský "export chaosu" bude pokračovat
Nová šéfka MI6 Blaise Metreweli v pondělním projevu označila Rusko za "agresivní, expanzivní a revizionistické" a představující akutní hrozbu. Podle ní "export chaosu není chyba, ale rys ruského přístupu k mezinárodním vztahům" a je třeba počítat s jeho pokračováním, dokud nebude prezident Putin donucen změnit své kalkulace. Zároveň vyslala jasný vzkaz: "Putin by neměl pochybovat, naše podpora je trvalá. Tlak, který vyvíjíme ve prospěch Ukrajiny, bude udržen."
Britská námořní nadvláda končí
Šéf námořnictva Gwyn Jenkins minulý týden upozornil na rostoucí nebezpečí podmořských útoků. Uvedl, že výhoda, kterou Británie užívala v Atlantiku od konce druhé světové války, je nyní v ohrožení a "držíme se, ale jen těsně". Jenkins varoval ministry před sebeuspokojením s tím, že potenciální protivníci investují miliardy. "Musíme posílit, jinak tuto výhodu ztratíme. Nemůžeme to dopustit," zdůraznil.
Špionážní hry jsou všude
Ministr obrany John Healey svolal minulý měsíc novináře, aby odsoudil "hluboce nebezpečný" vjezd ruské špionážní lodi Jantar do britských vod. Velká Británie nasadila letouny Royal Air Force P8 a fregatu Royal Navy ke sledování plavidla. Ministr to popsal jako "jasné připomenutí nové éry hrozby" a dodal, že svět je méně předvídatelný a nebezpečnější.
Válka jako nutnost
Zástupce ministra obrany Al Carns navázal minulý týden vlastním varováním, že Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Uvedl, že Evropa už nečelí "válkám z volby", ale "válkám z nutnosti", které s sebou ponesou vysokou lidskou cenu. Jako příklad uvedl ruskou invazi na Ukrajinu. Carns hovořil u příležitosti spuštění nové Britské vojenské zpravodajské služby, která má zrychlit sdílení informací mezi jednotkami námořnictva, armády a letectva.
Musí se připravit celý národ
Náčelník generálního štábu Richard Knighton má v pondělí večer vyzvat k tomu, aby se "celý národ" připravil na zesílení ruské hrozby vůči NATO. Podle předem připravených poznámek na adresu obranného think tanku RUSI Knighton uvede, že válka na Ukrajině ukazuje Putinovu ochotu zaměřit se na sousední státy, včetně civilního obyvatelstva, a to i pomocí "nových a ničivých zbraní", čímž ohrožuje celé NATO, včetně Spojeného království. Zdůrazní, že situace je nebezpečnější než kdy dřív během jeho kariéry, a reakce vyžaduje více než jen posílení ozbrojených sil – je potřeba, aby se zapojil celý národ.
Související
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
Po Ruttem přichází další důrazné varování: Válka klepe na dveře Evropy
Velká Británie , Rusko , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem
před 1 hodinou
Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump
před 2 hodinami
V Berlíně se sešli evropští lídři se Zelenským. Dorazil i Trumpův vyjednávací tým
před 2 hodinami
Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí
Aktualizováno před 3 hodinami
Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš
před 3 hodinami
Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička
před 4 hodinami
Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit
Aktualizováno před 5 hodinami
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
před 5 hodinami
Obětí teroristického útoku v Austrálii je i přítelkyně Čaputové
Aktualizováno před 5 hodinami
OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
před 6 hodinami
Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument
před 7 hodinami
Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog
před 8 hodinami
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
před 8 hodinami
Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních
před 10 hodinami
Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi
včera
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
včera
Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem
včera
Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak
včera
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
včera
Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda
Občanští demokraté nebudou jedinou stranou formující se sněmovní opozice, která si v lednu zvolí vedení. Piráti se sejdou v jižních Čechách a pravděpodobně potvrdí nastavenou cestu pod vedením Zdeňka Hřiba.
Zdroj: Jan Hrabě