Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem

Libor Novák

15. prosince 2025 16:45

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Foto: Kremlin.ru

Vrcholní britští armádní představitelé v posledních týdnech nešetří ostrými varováními, která zdůrazňují vážnost hrozby ze strany Ruska. Ta se podle nich rozprostírá daleko za hranice Ukrajiny. Série jejich prohlášení přichází v klíčovém okamžiku, kdy se v Berlíně konají rozhovory s cílem prolomit pat v mírových jednáních mezi Kyjevem a Moskvou. Jejich komentáře zároveň rezonují s probíhajícími diskuzemi mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí o budoucím investičním plánu pro obranu Spojeného království.

Ruský "export chaosu" bude pokračovat

Nová šéfka MI6 Blaise Metreweli v pondělním projevu označila Rusko za "agresivní, expanzivní a revizionistické" a představující akutní hrozbu. Podle ní "export chaosu není chyba, ale rys ruského přístupu k mezinárodním vztahům" a je třeba počítat s jeho pokračováním, dokud nebude prezident Putin donucen změnit své kalkulace. Zároveň vyslala jasný vzkaz: "Putin by neměl pochybovat, naše podpora je trvalá. Tlak, který vyvíjíme ve prospěch Ukrajiny, bude udržen."

Britská námořní nadvláda končí

Šéf námořnictva Gwyn Jenkins minulý týden upozornil na rostoucí nebezpečí podmořských útoků. Uvedl, že výhoda, kterou Británie užívala v Atlantiku od konce druhé světové války, je nyní v ohrožení a "držíme se, ale jen těsně". Jenkins varoval ministry před sebeuspokojením s tím, že potenciální protivníci investují miliardy. "Musíme posílit, jinak tuto výhodu ztratíme. Nemůžeme to dopustit," zdůraznil.

Špionážní hry jsou všude

Ministr obrany John Healey svolal minulý měsíc novináře, aby odsoudil "hluboce nebezpečný" vjezd ruské špionážní lodi Jantar do britských vod. Velká Británie nasadila letouny Royal Air Force P8 a fregatu Royal Navy ke sledování plavidla. Ministr to popsal jako "jasné připomenutí nové éry hrozby" a dodal, že svět je méně předvídatelný a nebezpečnější.

Válka jako nutnost

Zástupce ministra obrany Al Carns navázal minulý týden vlastním varováním, že Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Uvedl, že Evropa už nečelí "válkám z volby", ale "válkám z nutnosti", které s sebou ponesou vysokou lidskou cenu. Jako příklad uvedl ruskou invazi na Ukrajinu. Carns hovořil u příležitosti spuštění nové Britské vojenské zpravodajské služby, která má zrychlit sdílení informací mezi jednotkami námořnictva, armády a letectva.

Musí se připravit celý národ

Náčelník generálního štábu Richard Knighton má v pondělí večer vyzvat k tomu, aby se "celý národ" připravil na zesílení ruské hrozby vůči NATO. Podle předem připravených poznámek na adresu obranného think tanku RUSI Knighton uvede, že válka na Ukrajině ukazuje Putinovu ochotu zaměřit se na sousední státy, včetně civilního obyvatelstva, a to i pomocí "nových a ničivých zbraní", čímž ohrožuje celé NATO, včetně Spojeného království. Zdůrazní, že situace je nebezpečnější než kdy dřív během jeho kariéry, a reakce vyžaduje více než jen posílení ozbrojených sil – je potřeba, aby se zapojil celý národ.

