Politico: Nová Babišova vláda vyvolává v Evropě obavy. Ukrajině kvůli ní hrozí problémy

Prezident Petr Pavel v pondělí oficiálně jmenoval novou pravicovou koaliční vládu, kterou vede populistický miliardář Andrej Babiš. Tento návrat k moci, po Babišově předchozím působení v letech 2017 až 2021, podle webu Politico vyvolává obavy v Evropě, protože by Česká republika mohla následovat Slovensko a Maďarsko v omezování pomoci Ukrajině.
Jmenování předsedy hnutí ANO ukončilo několik týdnů nejistoty ohledně souhlasu prezidenta s Babišovým vedením kabinetu. Prezident Pavel již minulý týden oznámil, že Babiše jmenuje premiérem poté, co miliardář slíbil, že se zbaví vlastnictví konglomerátu Agrofert, který je významným příjemcem evropských dotací. Babišův comeback však představuje pro Evropu novou komplikaci v době, kdy se řeší financování válkou zničené Ukrajiny.
Babiš se během víkendu veřejně postavil proti unijnímu návrhu na financování Kyjeva formou půjčky, která by byla zajištěna zmrazenými ruskými aktivy. Tím se přidal k rostoucí skupině zemí, které tento nástroj odmítají. Na Facebooku v sobotu prohlásil, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny. Zároveň zdůraznil, že česká státní kasa je prázdná a "potřebujeme každou korunu pro naše občany".
Během svého předchozího funkčního období Babiš často čelil střetům s Bruselem kvůli svému konfliktu zájmů spojenému s Agrofertem. Od té doby posunul své hnutí ANO pevně k pravici. V evropském parlamentu se připojil k uskupení Patrioti pro Evropu a dokonce pohrozil zrušením české muniční iniciativy, která Ukrajině dodala už přes milion kusů munice.
Babišovo hnutí ANO zvítězilo v říjnových parlamentních volbách a následně uzavřelo koaliční dohodu s krajně pravicovou Svobodou a přímou demokracií (SPD) a pravicovými Motoristy. Všechny tři strany se shodují na omezení podpory pro klimatická opatření, jako je systém obchodování s emisemi ETS2, a na odmítání plánů Bruselu na zákaz spalovacích motorů.
V novém kabinetu připadne hnutí ANO devět ministerských postů, včetně premiéra, Motoristům čtyři a SPD tři. Prezident Pavel při slavnostní inauguraci slíbil, že bude pečlivě sledovat, jak nová vláda zajišťuje ochranu demokratických institucí, včetně justice, médií a bezpečnostních složek.
Prezident připomněl, že klíčové ekonomické a bezpečnostní záruky České republiky vycházejí z členství v NATO a Evropské unii. Vyzval proto k tomu, aby se k tomuto členství přistupovalo s maximální odpovědností, a aby Česko bylo konstruktivním členem, nikoli "odmítačem". Babiš dříve vzbudil obavy o svobodu médií svým záměrem reformovat veřejnoprávní vysílání zrušením koncesionářských poplatků a financováním ze státního rozpočtu.
Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé).
