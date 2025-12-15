Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6

Libor Novák

15. prosince 2025 20:37

Nová ředitelka britské tajné služby MI6, Blaise Metreweli, ve svém prvním veřejném projevu varovala před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a zdůraznila, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, kde se přepisují pravidla konfliktu. Metreweli, která je první ženou v čele britské tajné služby, označila ruský přístup k mezinárodním vztahům za hluboce znepokojivý.

"Export chaosu je charakteristickým rysem, nikoli chybou, ruského přístupu k mezinárodnímu zapojení," prohlásila Metreweli. Očekává, že tato politika bude pokračovat, "dokud nebude Putin nucen změnit svůj kalkul."

Šéfka MI6 uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin se snaží "protahovat jednání" o Ukrajině. To je v souladu s dlouhodobým hodnocením tajné služby, že Putin není vážně odhodlán ukončit válku, pokud by to nebylo za pro Kreml velmi výhodných podmínek.

Metreweli zároveň obvinila Putina z používání „historických zkreslení“, ale trvala na tom, že podpora Spojeného království pro Ukrajinu bude trvalá, protože je "zásadní nejen pro evropskou suverenitu a bezpečnost, ale i pro globální stabilitu".

Metreweli zdůraznila, že reakce na rostoucí rizika, kterým Británie čelí, nespočívá jen na zpravodajské komunitě. Do boje proti hrozbám se musí zapojit celá společnost.

Zmínila také práci ve školách, která má zajistit, aby děti nebyly oklamány manipulací s informacemi, a apelovala na občany, aby si kontrolovali zdroje, zvažovali důkazy a byli obezřetní vůči algoritmům, které spouštějí intenzivní reakce, jako je strach.

Metreweli varovala, že žijeme ve světě, kde teroristé spřádají plány, nepřátelé šíří strach, šikanují a manipulují, a „frontová linie je všude“. Konkrétně jmenovala digitální prostor, ulice, dodavatelské řetězce a dokonce "mysl a obrazovky našich občanů."

Podobné varování se očekává také od náčelníka generálního štábu letectva, Richarda Knightona, který v samostatném projevu prohlásí, že „situace je nebezpečnější, než jakou jsem zažil během své kariéry,“ a vyzve celou zemi, aby „zintenzivnila své úsilí.“

Zástupce ministra obrany Al Carns přišel minulý týden s vlastním varováním, že Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Uvedl, že Evropa už nečelí "válkám z volby", ale "válkám z nutnosti", které s sebou ponesou vysokou lidskou cenu. Jako příklad uvedl ruskou invazi na Ukrajinu. Carns hovořil u příležitosti spuštění nové Britské vojenské zpravodajské služby, která má zrychlit sdílení informací mezi jednotkami námořnictva, armády a letectva.

Ministr obrany John Healey svolal minulý měsíc novináře, aby odsoudil "hluboce nebezpečný" vjezd ruské špionážní lodi Jantar do britských vod. Velká Británie nasadila letouny Royal Air Force P8 a fregatu Royal Navy ke sledování plavidla. Ministr to popsal jako "jasné připomenutí nové éry hrozby" a dodal, že svět je méně předvídatelný a nebezpečnější.

Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem

Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem

Vrcholní britští armádní představitelé v posledních týdnech nešetří ostrými varováními, která zdůrazňují vážnost hrozby ze strany Ruska. Ta se podle nich rozprostírá daleko za hranice Ukrajiny. Série jejich prohlášení přichází v klíčovém okamžiku, kdy se v Berlíně konají rozhovory s cílem prolomit pat v mírových jednáních mezi Kyjevem a Moskvou. Jejich komentáře zároveň rezonují s probíhajícími diskuzemi mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí o budoucím investičním plánu pro obranu Spojeného království.

