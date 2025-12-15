Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6

Nová ředitelka britské tajné služby MI6, Blaise Metreweli, ve svém prvním veřejném projevu varovala před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a zdůraznila, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, kde se přepisují pravidla konfliktu. Metreweli, která je první ženou v čele britské tajné služby, označila ruský přístup k mezinárodním vztahům za hluboce znepokojivý.
"Export chaosu je charakteristickým rysem, nikoli chybou, ruského přístupu k mezinárodnímu zapojení," prohlásila Metreweli. Očekává, že tato politika bude pokračovat, "dokud nebude Putin nucen změnit svůj kalkul."
Šéfka MI6 uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin se snaží "protahovat jednání" o Ukrajině. To je v souladu s dlouhodobým hodnocením tajné služby, že Putin není vážně odhodlán ukončit válku, pokud by to nebylo za pro Kreml velmi výhodných podmínek.
Metreweli zároveň obvinila Putina z používání „historických zkreslení“, ale trvala na tom, že podpora Spojeného království pro Ukrajinu bude trvalá, protože je "zásadní nejen pro evropskou suverenitu a bezpečnost, ale i pro globální stabilitu".
Metreweli zdůraznila, že reakce na rostoucí rizika, kterým Británie čelí, nespočívá jen na zpravodajské komunitě. Do boje proti hrozbám se musí zapojit celá společnost.
Zmínila také práci ve školách, která má zajistit, aby děti nebyly oklamány manipulací s informacemi, a apelovala na občany, aby si kontrolovali zdroje, zvažovali důkazy a byli obezřetní vůči algoritmům, které spouštějí intenzivní reakce, jako je strach.
Metreweli varovala, že žijeme ve světě, kde teroristé spřádají plány, nepřátelé šíří strach, šikanují a manipulují, a „frontová linie je všude“. Konkrétně jmenovala digitální prostor, ulice, dodavatelské řetězce a dokonce "mysl a obrazovky našich občanů."
Podobné varování se očekává také od náčelníka generálního štábu letectva, Richarda Knightona, který v samostatném projevu prohlásí, že „situace je nebezpečnější, než jakou jsem zažil během své kariéry,“ a vyzve celou zemi, aby „zintenzivnila své úsilí.“
Zástupce ministra obrany Al Carns přišel minulý týden s vlastním varováním, že Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Uvedl, že Evropa už nečelí "válkám z volby", ale "válkám z nutnosti", které s sebou ponesou vysokou lidskou cenu. Jako příklad uvedl ruskou invazi na Ukrajinu. Carns hovořil u příležitosti spuštění nové Britské vojenské zpravodajské služby, která má zrychlit sdílení informací mezi jednotkami námořnictva, armády a letectva.
Ministr obrany John Healey svolal minulý měsíc novináře, aby odsoudil "hluboce nebezpečný" vjezd ruské špionážní lodi Jantar do britských vod. Velká Británie nasadila letouny Royal Air Force P8 a fregatu Royal Navy ke sledování plavidla. Ministr to popsal jako "jasné připomenutí nové éry hrozby" a dodal, že svět je méně předvídatelný a nebezpečnější.
Související
Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
Velká Británie , Blaise Metreweli , Rusko
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6
před 44 minutami
Babiš ukazuje, jak se z Česka nejlepší místo pro život nedělá
před 1 hodinou
Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským
před 2 hodinami
Politico: Nová Babišova vláda vyvolává v Evropě obavy. Ukrajině kvůli ní hrozí problémy
před 4 hodinami
Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem
před 5 hodinami
Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump
před 5 hodinami
V Berlíně se sešli evropští lídři se Zelenským. Dorazil i Trumpův vyjednávací tým
před 6 hodinami
Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí
Aktualizováno před 7 hodinami
Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš
před 7 hodinami
Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička
před 8 hodinami
Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit
Aktualizováno před 9 hodinami
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
před 9 hodinami
Obětí teroristického útoku v Austrálii je i přítelkyně Čaputové
Aktualizováno před 9 hodinami
OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
před 10 hodinami
Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument
před 11 hodinami
Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog
před 12 hodinami
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
před 12 hodinami
Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních
před 13 hodinami
Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi
včera
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
Počtvrté od nástupu na trůn vybírali britský král Karel III. a jeho manželka Camilla fotografii pro vánoční pohlednici. Už to bylo třeba, protože svátky se nezadržitelně blíží.
Zdroj: Lucie Podzimková