Při útoku v Pásmu Gazy přišlo o život pět novinářů. Celkem jich zemřely už stovky

Mezi pěti novináři, kteří byli zabiti při izraelském náletu na Pásmo Gazy, byl i prominentní reportér televize Al-Džazíra, Anas al-Šaríf. Ten se stal terčem útoku v neděli večer, když se spolu se svými kolegy nacházel ve stanu pro novináře nedaleko nemocnice al-Šifa ve městě Gaza. Uvedl to server The Guardian.
Izraelské obranné síly (IDF) se k útoku přihlásily s tím, že al-Šaríf byl údajně „hlavou teroristické buňky v organizaci Hamás“ a že nesl zodpovědnost za raketové útoky proti izraelským civilistům. Tato tvrzení však Izrael nedoložil a organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že novinář byl terčem útoku kvůli své práci přímo z frontové linie.
Anas al-Šaríf, který patřil k nejznámějším tvářím televize Al-Džazíra, byl spolu se svými čtyřmi kolegy zabit během náletu, při kterém celkem zemřelo sedm lidí. Mezi oběťmi byl kromě al-Šarífa také korespondent Mohammed Qreiqeh a kameramani Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal a Moamen Aliwa.
Podle Al-Džazíry byl útok zoufalým pokusem umlčet hlasy novinářů, kteří podávali zprávy o dění v Gaze. Už v červenci obvinil mluvčí IDF Avichai Adraee al-Šarífa, že je členem vojenského křídla Hamásu, což zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu projevu Irene Khan tehdy označila za nepodložené.
Sám al-Šaríf se v červenci svěřil Výboru na ochranu novinářů (CPJ), že neustále žije s pocitem, že by mohl být kdykoli bombardován a zabit. Po jeho smrti vyjádřil CPJ zděšení a upozornil na to, že izraelský zvyk označovat novináře za ozbrojence bez poskytnutí věrohodných důkazů vyvolává vážné pochybnosti o úmyslech Izraele a o jeho respektu ke svobodě tisku. Sara Qudah, regionální ředitelka CPJ, zdůraznila, že novináři jsou civilisté a nesmí být nikdy terčem útoku.
Několik minut před svou smrtí al-Šaríf zveřejnil na sociální síti X zprávu o intenzivním izraelském ostřelování východních a jižních částí města Gaza. Po jeho smrti se na jeho účtu objevil jeho poslední vzkaz, napsaný už 6. dubna, ve kterém se svěřil s tím, že „prožil bolest ve všech jejích podobách, mnohokrát okusil utrpení a ztrátu, přesto ani jednou nezaváhal a přenášel pravdu takovou, jaká je, bez zkreslení a falšování“. Jeho otec byl zabit při izraelském útoku na rodinný dům už v prosinci 2023, ale on tehdy odmítl opustit severní Gazu a pokračoval v reportérské práci.
Al-Šaríf je jen jedním z mnoha novinářů Al-Džazíry, kteří se stali oběťmi izraelských útoků. V březnu byl zabit Hossam Shabat a v srpnu pak Ismail al-Ghoul s kameramanem Rami al-Rifim. Nejslavnější korespondent stanice Wael al Dahdouh přišel v říjnu 2023 o svou manželku, syna, dceru a vnuka. Sám byl zraněn a jeho kameraman Samer Abu Daqqa při útoku zemřel. Od začátku konfliktu bylo podle úřadu pro média v Gaze zabito celkem 237 novinářů. Izrael však i nadále odmítá, že by novináře záměrně napadal.
