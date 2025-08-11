Netanjahu přišel o dalšího spojence. Austrálie oznámila, že v září uzná palestinský stát

Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že Austrálie uzná palestinský stát na zářijovém Valném shromáždění OSN. Toto rozhodnutí navazuje na podobné kroky, které dříve učinily Spojené království, Francie a Kanada.
Podle premiéra Albaneseho jde o snahu "prolomit cyklus násilí" a "ukončit konflikt, utrpení a hladovění v Gaze". Uznání Austrálie je podmíněno závazky ze strany Palestinské samosprávy (PA), která slíbila demilitarizaci, uspořádání všeobecných voleb a pokračování v uznávání práva Izraele na existenci.
Izrael pod stále větším tlakem na ukončení konfliktu v Gaze rozhodnutí Austrálie odsoudil. Podle premiéra Benjamina Netanjahua takové kroky „odměňují terorismus“. Netanjahu kritizoval i další země s tím, že jejich rozhodnutí je „zahanbující“, a dodal, že by se „měly zamyslet nad tím, co by dělaly, kdyby podobnému útoku, jaký se odehrál 7. října, čelily v Melbourne nebo v Sydney“.
Spojené státy se v této věci od svých spojenců distancovaly a prostřednictvím viceprezidenta JD Vance zopakovaly, že uznání palestinského státu neplánují, neboť by to znamenalo odměnu pro Hamás a Palestina by v současné době neměla funkční vládu.
Humanitární situace v Gaze je i nadále zoufalá. Podle ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem zemřelo od soboty pět lidí v důsledku hladu a podvýživy, čímž se celkový počet takových obětí zvýšil na 217.
Od začátku izraelské vojenské kampaně v roce 2023 bylo v Gaze zabito více než 61 000 lidí. Ofenziva Izraele byla spuštěna jako reakce na útok Hamásu, při kterém bylo zabito přibližně 1200 lidí a 251 jich bylo uneseno jako rukojmí.
Rozhodnutí Austrálie přichází po konzultacích s lídry Velké Británie, Francie, Nového Zélandu a Japonska. Premiér Albanese v tom vidí „okamžik příležitosti“ a vyzval mezinárodní společenství, aby se této šance chopilo.
V neděli, den před oznámením, se v Sydney konal velký propalestinský protest, kterého se zúčastnily desítky tisíc lidí, kteří v průvodu prošli po mostě Harbour Bridge. V současné době je Palestina uznána 147 z 193 členských států OSN, kde má status „stálého pozorovatelského státu“, což jí sice umožňuje účastnit se diskuzí, ale nedává jí hlasovací právo.
Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že rozhodnutí Izraele o rozšíření operace v Gaze "musí být přehodnoceno." Na sociální síti X napsala, že je nutné okamžitě propustit všechna rukojmí, která jsou "držena v nelidských podmínkách", a je potřeba zajistit "okamžitý a neomezený přístup humanitární pomoci do Gazy." Závěrem vyzvala k okamžitému příměří.
Německo, jeden z nejsilnějších spojenců Izraele, učinilo významný krok a pozastavilo vývoz zbraní, které by mohly být použity v Gaze. Kancléř Friedrich Merz označil podporu Izraele za historickou odpovědnost Německa, a proto je rozhodnutí o zastavení vývozu vojenského materiálu velkým krokem.
Německo je po Spojených státech druhým největším dodavatelem zbraní pro Izrael. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (Sipri) dodalo Německo v letech 2020–2024 celkem 33 % izraelského dovozu zbraní.
Jednalo se především o námořní vybavení (fregaty, torpéda), ale také obrněné nákladní vozy, protitankové zbraně a munici. Merz uvedl, že je pro něj "stále obtížnější pochopit", jak by izraelský vojenský plán mohl pomoci dosáhnout legitimních cílů.
Také další země reagovaly na izraelské plány. Dánsko vyzývá Izrael, aby své rozhodnutí zvrátil. Nizozemský ministr zahraničí Caspar Veldkamp označil plány izraelské vlády za "špatný tah", který nepomůže k návratu rukojmích domů.
Britský premiér Keir Starmer nazval rozhodnutí o eskalaci ofenzívy v Gaze "chybným". I Čína vyzývá k okamžitému příměří a dodává, že "Gaza patří palestinskému lidu a je neoddělitelnou součástí palestinského území."
Mezitím generální tajemník OSN pro lidská práva Volker Türk varoval, že další eskalace povede k "masivnímu nucenému vysídlování, dalšímu zabíjení, nesnesitelnému utrpení, nesmyslné destrukci a zločinům zvěrstva."
Související
Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
Izrael , Austrálie , Anthony Albanese
Aktuálně se děje
před 35 minutami
O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem
před 1 hodinou
Netanjahu přišel o dalšího spojence. Austrálie oznámila, že v září uzná palestinský stát
před 2 hodinami
Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí
před 2 hodinami
Trump nařídil bezdomovcům, aby se vystěhovali z Washingtonu, D.C. Nemá na to pravomoci
před 3 hodinami
Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy
před 5 hodinami
První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna
včera
Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové
včera
Němci rozšiřují využití softwaru na rozpoznávání obličejů. Má název z Batmana
včera
Lev už běžel proti policistům. Úřady mají se zooparkem problém dlouhodobě
včera
Mrtvice ministra v televizním přenosu zaskočila Srbsko. Záběry oběhly celý svět
Aktualizováno včera
Rusko není připravené na útok na NATO. Moskva ale má taktiku na další roky
včera
Počasí bude příští týden lákat k vodě. Meteorologové čekají vlnu veder
včera
Zelenskyj ocenil podporu od Evropanů. Mír musí být spravedlivý, podotkl
včera
Arakain smutní. Zemřel někdejší kytarista kapely Miloň Šterner
včera
Natalie, Vadim či Ilja. Rusové nabízejí ukrajinské děti k adopci, vytvořili katalog
včera
Fico se opřel do Ukrajinců. Ani po třech letech nic nechápe, reaguje Kyjev
včera
Witkoff to prý v Kremlu nepochopil. Putin žádné stažení Rusů nenabízí
včera
ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny
včera
Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA
včera
Kamion začal hořet na dálnici. Hasiči se na místo prodírali kolonou
Ani druhý srpnový víkend se na páteřní české dálnici D1 neobešel bez komplikací. Na více než pět hodin ochromil provoz kamion, který začal hořet. Na dálnici se tvořily mnohakilometrové kolony, řidiči na cestách nabírali velké zpoždění.
Zdroj: Jan Hrabě