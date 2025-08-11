První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna

11. srpna 2025 7:00

V Česku začíná pracovní týden, během kterého se očekává vlna veder. Maxima vyšplhají až na 37 °C. Místy přetrvají vysoké teploty i o víkendu, nakonec ale nastane ochlazení o několik stupňů. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Nejtepleji bude během víkendu na východě a jihovýchodě území, kde maxima zpočátku vystoupají až na 35 °C. Jinde může být chladněji už v sobotu. Do pondělí klesnou teploty na hodnoty kolem 25 stupňů. Meteorologové také očekávají dešťové srážky, místy se vyskytnou bouřky.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Převážně oblačno a od západu na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky. V závěru období ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 20 až 15 °C, v závěru období 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku 28 až 33 °C, na východě a jihovýchodě až 35 °C, během období 23 až 28 °C.

