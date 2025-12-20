Pravé zimní počasí je v nedohlednu, ukazuje měsíční výhled

Na sníh bohatého zimního počasí se nejspíš v Česku jen tak nedočkáme. Vyplývá to z aktuálního dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Denní teploty se zřejmě i v úvodu ledna budou držet nad nulou.
Teploty se měly v tomto týdnu dostat k normálu, kde podle meteorologů mají zůstat i v dalších týdnech, konkrétně až do konce první lednové dekády. Celkově tak období do 11. ledna skončí jako teplotně průměrné.
"Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat slabě pod nulou s velmi pozvolným poklesem během předpovědního období. Obdobný trend budou mít i maximální teploty, které se v průměru budou udržovat slabě nad bodem mrazu," uvedli meteorologové.
Srážek je v Česku v poslední době minimálně. Výraznější úhrny se neočekávají ani do konce letošního roku. Předpoklad je i proto takový, že období do 11. ledna bude jako celek srážkově slabě podprůměrné či průměrné.
