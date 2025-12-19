Ruský prezident Vladimir Putin na své výroční tiskové konferenci ostře reagoval na čerstvé rozhodnutí Evropské unie o miliardové půjčce pro Kyjev. Pokusy o využití zmrazených ruských aktiv k financování ukrajinské obrany označil za sprostou loupež. Podle něj se evropští lídři neodvážili k přímému zabavení majetku jen kvůli strachu z tvrdých následků, které by takový krok pro „lupiče“ měl.
Podle Putina je neschopnost Evropské unie shodnout se na přímém zabavení ruských peněz důkazem strachu. Domnívá se, že si Brusel uvědomuje tvrdé následky, které by takový krok vyvolal na mezinárodní scéně. Ruský lídr varoval, že podobné jednání nevratně podkopává důvěru v eurozónu a může být v budoucnu zneužito proti jakémukoliv jinému státu.
V otázce ochrany majetku hodlá Moskva podniknout veškeré dostupné právní kroky u mezinárodních soudů. Putin prohlásil, že Rusko bude hledat nezávislé soudní jurisdikce, které nejsou ovlivněny současným politickým kontextem. Zdůraznil, že nezáleží na tom, kolik peněz bude ukradeno, protože unie je bude muset jednou vrátit i s úroky.
K tématu války na Ukrajině se ruský prezident vyjádřil se směsicí odhodlání a ochoty k jednání, ovšem za vlastních podmínek. Prohlásil, že Rusko chce konflikt ukončit mírovou cestou a je k dialogu připraveno. Zároveň však okamžitě obvinil Kyjev, že mírové řešení odmítá, přestože prý v poslední době zaznamenal určité signály o ochotě k rozhovorům.
Mír je však podle Putina možný pouze tehdy, pokud Ukrajina přistoupí na ruské požadavky z loňského června. Ty zahrnují úplné vyklizení Doněcké a Luhanské oblasti ukrajinskou armádou a oficiální vzdání se plánů na vstup do NATO. Tyto podmínky, které Západ vnímá jako ultimátum k úplné kapitulaci, Putin označil za jediný způsob, jak vyřešit kořenové příčiny celého sporu.
Zatímco mluvil o míru, nezapomněl Putin vyzdvihnout údajné úspěchy ruské armády na bojišti. Tvrdil, že ruské jednotky v současné době postupují podél celé frontové linie a blíží se k dobytí strategicky důležitých bodů. Zmínil například město Krasnyj Liman v Doněcké oblasti, kde se podle něj situace vyvíjí ve prospěch ruských sil.
Tato tvrzení o postupu však zůstávají v mnoha ohledech sporná a Kyjev je pravidelně vyvrací. Jako příklad slouží město Kupjansk, o jehož dobytí Moskva informovala již v listopadu, ale které minulý týden navštívil prezident Zelenskyj.
