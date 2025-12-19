Zítra začne poslední adventní víkend, zásadní změna počasí v Česku se ale během volných dní neočekává. Slunečno má být pouze na horách, v nížinách bude přítomna nízká oblačnost. Přes den se teploty budou držet nad nulou.
Podle meteorologů má o čtvrtém adventním víkendu pokračovat inverzní ráz počasí. Po zadní straně tlakové výše nad východní Evropou bude do Česka proudit ve vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch od jihu.
"Většina území Česka se díky nízké oblačnosti a mlhám slunečního svitu nedočká. V nižších a středních polohách bude převládat nízká oblačnost a místy i mlhy, které v noci a ráno mohou být i mrznoucí," uvedl ústav na facebooku.
Předpověď předpokládá, že se sníží maximální teploty. Nejtepleji bude na horách, kde maxima vystoupají až na 7 °C. Jinde se udrží v rozmezí od nuly do 5 °C. Ráno může mrznout, minima klesnou až na -2 °C.
"Od horských poloh cca 800 až 900 m n. m. bude převládat slunečné teplejší počasí s pokračující řadou slunečných dní a výbornou dalekou dohledností," dodali meteorologové.
Související
Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit
Výhled počasí až do Štědrého dne. Bílé Vánoce by přinesl jen zázrak
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever
před 1 hodinou
Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz
před 2 hodinami
Víkendové počasí změnu nepřinese, vyplývá z předpovědi
včera
Princ Andrew unikl dalšímu policejnímu vyšetřování. Není prý důvod ho obnovit
včera
Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka
včera
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
včera
Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení
včera
Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala
včera
Turek má být při hlasování o důvěře ministrem. Hrad určil termín klíčové schůzky
včera
Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit
včera
Raději právní kroky, než ruskou armádu na belgických hranicích, vzkázal Zelenskyj Bruselu
včera
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
včera
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
včera
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
včera
Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině
včera
Jednání o půjčce Ukrajině tříští Evropu. Na povrch vyplouvají staré spory, ve hře je nový plán
včera
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
včera
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
včera
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
včera
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
Vážná nehoda se ve čtvrtek po osmé hodině stala na páteřní české dálnici D1. Na Vysočině se srazilo nejméně osm vozidel, jedním z nich byl autobus. Dálnice musela být v místě události uzavřena.
Zdroj: Jan Hrabě