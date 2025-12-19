Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever

Evropa za pět minut dvanáct zachránila svou důvěryhodnost, když se jí podařilo schválit masivní finanční injekci pro Ukrajinu. Půjčka ve výši 90 miliard eur má zabránit rozpočtovému kolapsu země, kterému by bez této pomoci čelila do roku 2027. Belgický premiér Bart De Wever přiznal, že odchod ze summitu bez dohody by znamenal pro unii naprostou katastrofu a ztrátu geopolitického významu.
Ačkoliv se lídři nedohodli na přímém využití zmrazeného ruského majetku, výsledný kompromis Kyjevu výrazně ulevuje. Ukrajina nebude muset splácet ani cent, dokud neskončí válka, a unie si zároveň ponechala právo použít ruská aktiva k úhradě dluhu později. Tento krok dává unijní exekutivě mandát prozkoumat legální cesty, jak s těmito prostředky v budoucnu naložit.
Schválení financí přichází v momentě, kdy Ukrajina bojuje s nedostatkem prostředků na frontě i v zázemí. Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že bez těchto peněz by zemi chyběly zdroje nejen na zbraně, ale i na základní chod státu. Rozhodnutí označil za klíčovou záruku finanční bezpečnosti, která přímo posiluje odolnost ukrajinské obrany a výrobu strategicky důležitých dronů.
Jednání v Bruselu probíhala na pozadí napjatých vztahů se Spojenými státy a sílícího tlaku z Moskvy. Washington se v poslední době staví k financování Kyjeva zdrženlivě a prosazuje vlastní mírové plány, které počítají s využitím ruských aktiv pod americkým vedením. Ursula von der Leyen v reakci na to zdůraznila potřebu evropské nezávislosti a odpovědnosti za vlastní bezpečnost v nebezpečném světě.
Vnitřní soudržnost unie byla podrobena těžké zkoušce také kvůli postojům některých členských států. Maďarsko, Slovensko a Česko podpořily půjčku pod podmínkou, že nebude mít žádný dopad na jejich národní finance. Belgie zase vyžadovala pevné záruky proti ruským odvetným opatřením, jelikož čelí žalobám ze strany ruské centrální banky u depozitáře Euroclear.
Dohoda nakonec přinesla úlevu všem stranám a ukázala, že Evropa dokáže zůstat jednotná i pod tlakem. Zatímco Vladimir Putin stupňuje své útoky i urážky na adresu evropských představitelů, unie vyslala jasný vzkaz, že hodlá stát při Ukrajině tak dlouho, jak bude potřeba. Pro Kyjev tato jistota znamená mnohem silnější pozici u jakéhokoliv budoucího vyjednávacího stolu.
Související
Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
EU (Evropská unie) , Ukrajina , Bart De Wever
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever
před 1 hodinou
Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz
před 2 hodinami
Víkendové počasí změnu nepřinese, vyplývá z předpovědi
včera
Princ Andrew unikl dalšímu policejnímu vyšetřování. Není prý důvod ho obnovit
včera
Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka
včera
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
včera
Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení
včera
Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala
včera
Turek má být při hlasování o důvěře ministrem. Hrad určil termín klíčové schůzky
včera
Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit
včera
Raději právní kroky, než ruskou armádu na belgických hranicích, vzkázal Zelenskyj Bruselu
včera
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
včera
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
včera
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
včera
Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině
včera
Jednání o půjčce Ukrajině tříští Evropu. Na povrch vyplouvají staré spory, ve hře je nový plán
včera
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
včera
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
včera
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
včera
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
Vážná nehoda se ve čtvrtek po osmé hodině stala na páteřní české dálnici D1. Na Vysočině se srazilo nejméně osm vozidel, jedním z nich byl autobus. Dálnice musela být v místě události uzavřena.
Zdroj: Jan Hrabě