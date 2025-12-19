Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever

Volodymyr Zelenskyj a Bart De Wever na summitu EU. (6. března 2025).
Volodymyr Zelenskyj a Bart De Wever na summitu EU. (6. března 2025).

Evropa za pět minut dvanáct zachránila svou důvěryhodnost, když se jí podařilo schválit masivní finanční injekci pro Ukrajinu. Půjčka ve výši 90 miliard eur má zabránit rozpočtovému kolapsu země, kterému by bez této pomoci čelila do roku 2027. Belgický premiér Bart De Wever přiznal, že odchod ze summitu bez dohody by znamenal pro unii naprostou katastrofu a ztrátu geopolitického významu.

Ačkoliv se lídři nedohodli na přímém využití zmrazeného ruského majetku, výsledný kompromis Kyjevu výrazně ulevuje. Ukrajina nebude muset splácet ani cent, dokud neskončí válka, a unie si zároveň ponechala právo použít ruská aktiva k úhradě dluhu později. Tento krok dává unijní exekutivě mandát prozkoumat legální cesty, jak s těmito prostředky v budoucnu naložit.

Schválení financí přichází v momentě, kdy Ukrajina bojuje s nedostatkem prostředků na frontě i v zázemí. Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že bez těchto peněz by zemi chyběly zdroje nejen na zbraně, ale i na základní chod státu. Rozhodnutí označil za klíčovou záruku finanční bezpečnosti, která přímo posiluje odolnost ukrajinské obrany a výrobu strategicky důležitých dronů.

Jednání v Bruselu probíhala na pozadí napjatých vztahů se Spojenými státy a sílícího tlaku z Moskvy. Washington se v poslední době staví k financování Kyjeva zdrženlivě a prosazuje vlastní mírové plány, které počítají s využitím ruských aktiv pod americkým vedením. Ursula von der Leyen v reakci na to zdůraznila potřebu evropské nezávislosti a odpovědnosti za vlastní bezpečnost v nebezpečném světě.

Vnitřní soudržnost unie byla podrobena těžké zkoušce také kvůli postojům některých členských států. Maďarsko, Slovensko a Česko podpořily půjčku pod podmínkou, že nebude mít žádný dopad na jejich národní finance. Belgie zase vyžadovala pevné záruky proti ruským odvetným opatřením, jelikož čelí žalobám ze strany ruské centrální banky u depozitáře Euroclear.

Dohoda nakonec přinesla úlevu všem stranám a ukázala, že Evropa dokáže zůstat jednotná i pod tlakem. Zatímco Vladimir Putin stupňuje své útoky i urážky na adresu evropských představitelů, unie vyslala jasný vzkaz, že hodlá stát při Ukrajině tak dlouho, jak bude potřeba. Pro Kyjev tato jistota znamená mnohem silnější pozici u jakéhokoliv budoucího vyjednávacího stolu.

Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz

Další zprávy